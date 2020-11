ADVERTORIAL

Πολλές φορές παρακολουθείς μια σειρά, γνωρίζεις τους ήρωες, μετράς τις μέρες μέχρι τον επόμενο κύκλο, αλλά υπάρχει ένα κενό ανάμεσα σε αυτό που βλέπεις και τον τίτλο του. Το This is Us είναι από τις λίγες περιπτώσεις που το όνομά του εκφράζει ακριβώς αυτό που είναι. Αυτό φαίνεται, εξάλλου, από τα πρώτα επεισόδια που νιώθεις πως αυτό που βλέπεις «είμαστε εμείς». Δηλαδή εγώ, εσύ, όλοι μας... Τώρα πια μετά από τόσους κύκλους το ξέρω καλά ότι αυτή η σειρά ξεχωρίζει γιατί είναι φτιαγμένη από συναισθήματα και μάλιστα τόσο αυθεντικά που δεν μπορείς να μην ταυτιστείς.

Η οικογένεια Pearson και η αφήγηση της ιστορίας της σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές είναι ένα εύρημα που τελικά δίνει τις απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν όλους μας. Μικρά γεγονότα, ασήμαντες (φαινομενικά) λεπτομέρειες μπορούν να στιγματίσουν το μέλλον, να το καθορίσουν και να υπαγορεύσουν αποφάσεις ζωής. Η ιστορία του Jack και της Rebecca πίσω στα 80s και οι ιστορίες των παιδιών τους όταν πια εκείνα βρίσκονται λίγο πριν τα 40 μπλέκονται μέσα από τη σχέση αιτίας και αιτιατού, ενώ ταυτόχρονα αυτό που βλέπεις δεν μπορεί να μη σε συγκινήσει μέσα από την αλήθεια του και την έμπνευση που αντλεί από την πραγματικότητα.

Οι ήρωες γήινοι και καθημερινοί παλεύουν να βρουν την αγάπη, τη συντροφικότητα, τη φιλία, την αναγνώριση, όλα εκείνα που σε κάνουν να αισθάνεσαι ολοκληρωμένος, ενώ ταυτόχρονα εναλλάσσονται πτυχές του χαρακτήρα τους. (Μετά από τόσα χρόνια ακόμα δεν μπορώ πω ποιος είναι ο αγαπημένος μου, αφού όλοι έχουν τις καλές και τις κακές μέρες τους. Αλλά αυτό δεν είναι που ισχύει και στη ζωή;)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FOX GREECE (@fox_greece)

Η σειρά This is Us έρχεται για άλλη μια φορά να αποτυπώσει τις προκλήσεις της ίδιας της ζωής αφού αυτή τη φορά η οικογένεια Pearson θα βρεθεί αντιμέτωπη με την πανδημία του Κορονοϊού και το κίνημα Black Lives Matter, αποδεικνύοντας την τρωτή πλευρά των ηρώων όπου σίγουρα καθρεφτίζεις ένα μέρος του εαυτού σου.

Από το σεναριογράφο και τους σκηνοθέτες του «Crazy, Stupid, Love», το «This Is Us» έχει κατακτήσει τα TCA και People's Choice Awards «Καλύτερης Δραματικής Σειράς» και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι πρωταγωνιστές Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz και ο Sterling K. Brown ο οποίος έχει αποσπάσει το βραβείο Emmy® «Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Δραματική Σειρά» έχουν γίνει μέρος της ζωής σου, δικοί σου άνθρωποι που θα σου πουν την ιστορία τους χωρίς υπερβολές και αλλά με ειλικρίνεια όπως όλοι οι άνθρωποι που απλώς θέλουμε κάποιον να μας ακούσει.

Η σειρά που μας έκανε να νιώσουμε, να ταυτιστούμε και να προβληματιστούμε επιστρέφει με νέα επεισόδια, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 21.00 στο FOX Life για να μας υπενθυμίσει ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Τετάρτη στις 21.00. Το FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind Vision.