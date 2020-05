ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ μας πέρασε είδαμε μέρος της ομαδικής στο Σιδηροδρομικό Μουσείο και της ασυλίας και τη Δευτέρα είδαμε τη διαδικασία αποχώρησης, με την Ντέμη να αποχαιρετάει το παιχνίδι. Είναι μια γυναίκα που όταν χαμογελάει, λάμπει, κι εγώ, την ώρα του αποχαιρετισμού, την είδα να λάμπει. Γελούσαν και τ' αυτιά της. Μια φίλη στο Facebook μου έγραψε: «Στο καλό, να γυρίσει στο κορίτσι της. Ήταν πολύ ανώτερη πνευματικά του επιπέδου που επικρατεί πλέον στο παιχνίδι». Δεν θα μπορούσε να εκφράσει καλύτερα και τις δικές μου σκέψεις.

Ο Κοντιζάς λέει ότι κερδίζει πάντα αυτός που το θέλει περισσότερο. Ξεκάθαρα νομίζω ότι είδαμε πως πιο πολύ ήθελε να γυρίσει στην Άλκηστη πια. Είχε δηλώσει ότι μπήκε στο παιχνίδι για να διαφημίσει το μαγαζί της και να εκπαιδεύσει το ελληνικό κοινό στον βιγκανισμό και τη διαφορετικότητα. Την ευγνωμονούμε για το λιθαράκι που έβαλε στον σκοπό αυτό με μεγάλο προσωπικό κόστος. Διότι σίγουρα την πολέμησαν με τη γνωστή μέθοδο «άκουσα την Ντέμη να λέει...», «είδα την Ντέμη να τρώει...» κ.λπ.

Κλασικές λαϊκιστικές τακτικές, χωρίς αποδείξεις, που σε περιόδους φόβου, δυστυχώς, πιάνουν. Οι κατηγορίες που της αποδόθηκαν στο κιου μου θύμισαν τη μέθοδο του λαϊκιστή Τραμπ που κατηγορούσε χωρίς κανένα αποδεικτικό τον Πρόεδρο Ομπάμα ότι δεν έχει γεννηθεί στην Αμερική. Και έπρεπε ο Ομπάμα να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, μόνο και μόνο επειδή είχε μαύρο δέρμα ο πατέρας του.

Η ανατριχιαστική συνειδητοποίηση ότι το φαγητό ενός ανθρώπου στη μέση του πουθενά στην Κίνα μπορεί να απλώσει μια άνευ προηγουμένου πανδημία σε ολόκληρο τον πλανήτη προκαλεί δέος, αλλά ταυτόχρονα μας προκαλεί να καταλάβουμε βαθιά πόσο κοινή και αλληλένδετη είναι η μοίρα όλων των έμβιων όντων πάνω σε αυτόν τον πλανήτη.

Την άκουσα που μίλησε στο Star, όπως πάντα ακούω όλους όσοι αποχωρούν. Δεν ανταπέδωσε το μίσος. Μίλησε με το στυλ της Μισέλ Ομπάμα: «When they go low, we go high» («όταν εκείνοι ρίχνουν το επίπεδο, εμείς το κρατάμε ψηλά»). Πολύ υπερήφανη ένιωσα για εκείνη, να το ξέρει! Το αντιμετώπισε τόσο πολιτισμένα, που θύμισε την κατά Δημόκριτο «γνήσια γνώση», που αναγνωρίζει το αλάθητο στη διάγνωση του αληθινού. Φιλοσοφία και γνώση που μοιάζει να την εμπεριέχει, πια, σαν σχέση μεταξύ ενός συμπαντικού ανθρώπου κι ενός ουμανιστικού κόσμου που έρχεται, είτε το βλέπουμε σήμερα είτε όχι.

Ακόμα και τα δύο διαφορετικά παπούτσια που φορούσε «ενοχλούσαν». Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούσαμε ποτέ την Ντέμη να γίνεται κατίνα μέσα στο παιχνίδι. Αντίθετα, εάν κάποιος συμπεριφερόταν άσχημα μπροστά της, του μιλούσε έτσι ώστε να τον κάνει να αλλάξει ύφος. Είχε συμβεί πολλές φορές, αλλά θυμάμαι και πρόσφατα με τη Μαρία. Το έχω ξαναπεί: στα κιου μιλούσε πιο νηφάλια απ' οποιονδήποτε άλλον παίκτη, ακόμα και εάν έλεγε κάτι «κακό», όπως όταν χαρακτήρισε νυφίτσα τον Γιώργο. Δεν το έλεγε με μίσος, απλώς σαν να επισήμαινε ότι η συμπεριφορά του ήταν κάπως περίεργη. Άδικο είχε;

Ακόμα κι εμείς, που είμαστε υποψιασμένοι υποστηρικτές της παραγωγής, κουφαθήκαμε που ο Γιώργος έσωσε με τη Mastercard τη Μαρία. Δεν είναι ότι η Ντέμη δεν το περίμενε πως θα έκανε τα πάντα για να την αποκλείσει. Στην ουσία, με την κίνηση αυτή ο Γιώργος έβγαλε την Ντέμη από το παιχνίδι. Ο Τζον πάντα έχει μια βοήθεια από την παραγωγή, αλλά είναι και πολύ καλός μάγειρας στις αντιγραφές. Στο τεστ δημιουργικότητας δεν τα έχει πάει και τόσο καλά. Η Μαρία είναι καλή, αλλά της λείπει η πείρα.

Ο Γιώργος, από την ημέρα που ξαναμπήκε, έχει επιδιώξει να γίνει τσιμποκολλητός με το δωμάτιο των τριών. Ξεκάθαρα, όμως, έλεγε το πρωί στην κουζίνα στον Διονύση ότι θέλει να βγάλει τη Μαρία. Μετά, τι έγινε στο μυαλό του κι έκανε άλλη στρατηγική, δεν το ξέρω. Σημασία έχει ότι φίλους δεν έχει πια στο παιχνίδι ‒ με εξαίρεση, ίσως, τη Μαριάννα. Από το δωμάτιο των έξι, που ήταν όλοι αστέρια, έχει μείνει μόνος του. Ενώ το δωμάτιο των τεσσάρων, ακόμα κι αν έχασε τον Δήμο, έχει μείνει συμπαγές. Το είδαμε όταν ετοίμαζε ο Τζον τις βαλίτσες του. Εδώ, να ζητήσουμε συγγνώμη από την Ηλιάνα που νομίζαμε ότι αυτή έχει τις πιο πολλές αποσκευές, ενώ ξεκάθαρα ο Τζον υπερέχει σε αυτό τον τομέα.

Η αγωνία έχει κορυφωθεί, καθώς Μπέλλος και Μαρία προκρίθηκαν ήδη στον ημιτελικό του Silver Award.

Τι σημαίνει, λοιπόν, να είσαι βίγκαν; Η ίδια η Ντέμη το ξεκαθάρισε πολλές φορές ότι είναι ηθικό το θέμα. Δεν έχει σχέση με τη διατροφή ή με δίαιτα. Είναι η πεμπτουσία του «μην κάνεις σε άλλους ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν». Γι' αυτό και οι βουδιστές Zen Masters είναι πάντα βίγκαν. Στα zen stories υπάρχει η εξής ιστορία, που διδάσκεται. Ένας Ζen Master καλεί τους δύο πιο πιστούς του μαθητές στην καλύβα του, δίνει στον καθένα από ένα κοτόπουλο και τους λέει: «Πηγαίνετε κάπου, όπου δεν μπορεί κανείς να σας δει, και σκοτώστε το κοτόπουλο».

Ο πρώτος πηγαίνει αμέσως στη δική του καλύβα και αποκεφαλίζει το κοτόπουλο. Ο δεύτερος γυρνάει παντού για ώρες και στο τέλος επιστρέφει στον Δάσκαλο με το κοτόπουλο ολοζώντανο στο χέρι. «Τι έγινε;» τον ρώτησε ο Ζen Master. «Δεν μπορώ να βρω ένα μέρος να σκοτώσω το κοτόπουλο, όπου δεν βλέπει κανείς. Όπου και να πάω, το κοτόπουλο βλέπει».

Τώρα με τον κορωνοϊό ξεκάθαρα καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι το τι τρώμε. Και όποιοι έχουν αμφιβολίες, ας παρακολουθήσουν το έργο «Food Inc» για να το εμπεδώσουν. Η ανατριχιαστική συνειδητοποίηση ότι το φαγητό ενός ανθρώπου στη μέση του πουθενά στην Κίνα μπορεί να απλώσει μια άνευ προηγουμένου πανδημία σε ολόκληρο τον πλανήτη προκαλεί δέος, αλλά ταυτόχρονα μας προκαλεί να καταλάβουμε βαθιά πόσο κοινή και αλληλένδετη είναι η μοίρα όλων των έμβιων όντων πάνω σε αυτόν τον πλανήτη.

Το πιο αγαπημένο υλικό των βίγκαν είναι απλά το φρέσκο, μη ζωικό προϊόν. Αν όλη η Κίνα έτρωγε μόνο βίγκαν, η πανδημία δεν θα συνέβαινε ποτέ μα ποτέ. Είναι ακραίο, αλλά συνάμα δεδομένο αυτό. Το φαινόμενο της πανδημίας μάς στέλνει ένα σαφές μήνυμα: είναι καιρός πια να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τη φύση! Και για να το πετύχουμε αυτό, η μόνη οδός είναι αυτή του αλληλοσεβασμού.

Σκέφτηκα τη Δανάη Τσεκούρα, σεφ που το ενδιαφέρον της σε θέματα «γαστρονομικού δικαίου» ήταν η αφορμή για τη δημιουργία μιας «γαστρονομικής κολεκτίβας» γνωστής ως «Troo Food Liberation», για να μας δώσει 2 βίγκαν, ωμοφαγικές συνταγές της από το σεμινάριο που είχε διοργανώσει η ΙΝΣΕΤΕ τον Ιανουάριο.

Η Δανάη έχει κάνει σπουδές με αντικείμενο την ωμοφαγική βίγκαν κουζίνα σε διακεκριμένες σχολές στην Αμερική και στην Αγγλία, έχει bachelor στη Φιλοσοφία και στη Λογοτεχνία, ακόμα και γνώσεις θεάτρου και κινηματογράφησης. Η επαγγελματική της εμπειρία περιλαμβάνει θητεία στο Pure Food and Wine, γκουρμέ εστιατόριο χορτοφαγικής κουζίνας που θεωρείται το πιο επιτυχημένο του είδους σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει μαγειρέψει σε πολλούς διάσημους βίγκαν και νομίζω ότι είναι μια νέα γυναίκα σεφ-είδωλο της πατρίδας μας!

Raw Wraps από πιπεριά Φλωρίνης με χούμους φασολιού και λαχανικά

Υλικά

Για τα wraps

4 κούπες κολοκυθάκια ξεφλουδισμένα

2 πιπεριές Φλωρίνης

Αλάτι

Εκτέλεση

Χτυπάτε τα υλικά στο μπλέντερ. Στη συνέχεια στρώνετε το μείγμα σε λεπτή στρώση και το βάζετε στον αφυγραντήρα για 4-5 ώρες. Ίσως χρειαστεί να το γυρίσετε μετά από 1-2 ώρες.

Για το χούμους φασολιών

3 κούπες φασολάκια

2 κ.σ. ταχίνι

2 σκελίδες σκόρδο

4 κ.σ. χυμός λεμόνι

1 κ.γ. κύμινο

Αλάτι

Εκτέλεση

Αλέθετε τα υλικά σε έναν επεξεργαστή τροφίμων ή μπλέντερ.

Για τα λαχανικά

6-7 μανιτάρια Πορτομπέλο

10 ντοματίνια κομμένα στη μέση

2 φλιτζάνια σπανάκι baby

2 καρότα

Φύτρες για γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Κόβετε όλα τα λαχανικά σε ζουλιέν. Όταν ετοιμαστούν τα wraps, τα τυλίγετε με τα λαχανικά. Σερβίρετε με το χούμους και γαρνίρετε με τις φύτρες.

Πίτσα





Υλικά

Για τη βάση πίτσας

¾ κούπας κοπανιστός λιναρόσπορος

¼ κούπα βασιλικός φρέσκος

1 κ.σ. ρίγανη

2½ κούπες κολοκυθάκια

2 κούπες φυτρωμένο φαγόπυρο

1 κ.γ. αλάτι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

2 κ.γ. διατροφική μαγιά

2 κ.γ. χυμός λεμόνι

Πιπέρι

Εκτέλεση

Χτυπάτε όλα τα υλικά σε έναν επεξεργαστή τροφίμων, εκτός από τον βασιλικό και το φαγόπυρο, τα οποία προσθέτετε στη συνέχεια. Κατόπιν, απλώνετε το μείγμα σε στρογγυλό ή ό,τι άλλο σχήμα θέλετε και το διαμορφώνετε έτσι ώστε να έχει πάχος δυόμισι εκατοστά.

To βάζετε στον αφυγραντήρα για 24-26 ώρες (να μην είναι τελείως στεγνό).



Τέλος, προσθέτετε κρέμα από κάσιους και ό,τι άλλο θέλετε, όπως ελιές ντοματίνια, ρόκα κ.λπ.

Για την κρέμα κάσιους

2 φλιτζάνια κάσιους

2 κ.σ. χυμός λεμόνι

2 κ.σ. διατροφική μαγιά

½ κ.γ. ακατέργαστο αλάτι

½ φλιτζάνι νερό ή όσο χρειαστεί

Εκτέλεση

Χτυπάτε όλα τα υλικά στο μπλέντερ, προσθέτοντας λίγο λίγο το νερό μέχρι να πετύχετε μια κρεμώδη υφή.

Την ερχόμενη βδομάδα θα δούμε τον ημιτελικό και τον τελικό του Silver Award με επίτιμους καλεσμένους τους σεφ Δήμο Μπαλόπουλο, Χάρη Αντωνόπουλο και Νίκο Θωμά να επιλέγουν τα υλικά για κάθε μαγειρική δοκιμασία. Η αγωνία έχει κορυφωθεί, καθώς Μπέλλος και Μαρία προκρίθηκαν ήδη στον ημιτελικό. Δεν νομίζω να αμφιβάλει κανείς ότι ο Τζον θα είναι ο τρίτος που θα αγωνιστεί μαζί τους.



Εγώ υποστηρίζω σθεναρά τη Μαρία. Ακόμα κι αν σκοπεύει να ξοδέψει και τα δέκα χιλιάρικα για μακιγιάζ! Διότι έχει και σε αυτόν τον τομέα μεγάλο και αδιαμφισβήτητο ταλέντο!