«Ας μιλήσουμε για το Ίντερνετ»: αυτή είναι η αρχική φράση του γνωστού YouTuber Drew Gooden, o οποίος πριν από μερικούς μήνες ανέβασε ένα βίντεο στο κανάλι του, που έχει τίτλο "Arrested for Clout". Στο βίντεο αυτό, ο Gooden σχολιάζει το πώς, ενώ στο παρελθόν οι άνθρωποι πίστευαν ότι το Ίντερνετ θα είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, πλέον έχει μετατρέπει σε ένα μέσο για το πώς να γίνεις διάσημος - και μάλιστα κάνοντας φάρσες και λέγοντας ανοησίες.

Το βίντεο αυτό επί της ουσίας αποτελεί μια συνεχή διερώτηση του YouTuber για το «εσύ τι θα έκανες για τη φήμη;», ένα ερώτημα που λίγο έως πολύ έχει απασχολήσει όλους μας για να πάρουμε περισσότερα likes ή για να μαζέψουμε πιο πολλούς followers. Και η επιβεβαίωση αυτή έρχεται, για παράδειγμα, από το γεγονός ότι τα βίντεο στο TikTok που έχουν ως tag τη λέξη #clout, έχουν συνολικά περισσότερες από 1,5 δις προβολές. Μάλιστα, στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι λέξεις #cloutchaser και #cloutcheck, οι οποίες περιγράφουν την απελπισμένη προσπάθεια κάποιων να γίνουν σώνει και ντε διάσημοι.

Τα τελευταία χρόνια, η λέξη αυτή μπήκε πολύ δυναμικά στην ποπ κουλτούρα και ειδικότερα στη μουσική, με ίσως πιο πρόσφατο κομμάτι το ομώνυμο «Clout» της Cardi B με τον Offset. Σε αυτό το κομμάτι, μεταξύ άλλων, ακούγεται και ο «Κάνουν τα πάντα για τη φήμη (οτιδήποτε)» ―They do anything for clout (anything), η οποία μάλιστα για λόγους έμφασης επαναλαμβάνεται επτά φορές. Στη συνέχεια του τραγουδιού, αναφέρεται επίσης ότι κάποιοι αναζητούν τη φήμη στα blogs, για την ασθένεια του Instagram ("the IG disease") και για το ότι κάποιοι άλλοι λένε τρελά πράγματα μέσα από τα τουίτ τους ("talk crazy on tweets").

Δεν είναι, όμως, μόνο το τραγούδι της Cardi B στο οποίο αναφέρεται η έννοια του "clout", αλλά πολλά ακόμη, καθώς η ραπ μουσική, που έχει αποκτήσει πάρα πολλούς φανατικούς τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς «μοχλούς» που κατακρίνουν αυτήν την ανάγκη για φήμη. Παράλληλα, πέραν της μουσικής, η άνθιση της συγκεκριμένης κουλτούρας οφείλεται και στην πληθώρα των memes, των τουίτ και των χάσταγκ στο Instagram.

Με πληροφορίες από The Atlantic