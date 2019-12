Διαβάστε αυτή την Κυριακή στο LIFO.gr: Το κοινωνικό εργοστάσιο μόδας στον Βοτανικό που προωθεί μια νέα ηθική επιχειρήσεων, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Φλοράν Μαρσί, ο νέος δίσκος της Monika, η νέα παράσταση του Θεάτρου Τέχνης και ένα σαφάρι στο εθνικό πάρκο της Κένυας που αποτελεί την τέλεια «τουριστική παγίδα».

Το Soffa είναι ένα εκπαιδευτικό παραγωγικό εργαστήρι που βοηθά στην εργασιακή ενσωμάτωση και ενδυνάμωση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, μεταναστών και προσφύγων ενώ παράλληλα στοχεύει στην αναγέννηση του περιβάλλοντος.

Από τη Μερόπη Κοκκίνη

Ο σημαντικός Γάλλος σκηνοθέτης, τιμώμενο πρόσωπο στο 10ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, για περισσότερο από 20 χρόνια καταγράφει εξεγέρσεις, πολέμους, τη βία και τον θάνατο.

Από τον Χρήστο Παρίδη

Όλες οι πολιτικές εξελίξεις της περασμένης εβδομάδας.

Από τη Βασιλική Σιούτη

Από τη μια η αναξιοκρατία με διορισμούς φίλων/συγγενών, από την άλλη η αξιοκρατία-σικέ, όταν δεν ξεκινάνε όλα τα παιδιά από την ίδια αφετηρία.

Από τον Στάθη Χαϊκάλη

Η σχέση Ελλήνων και Αλβανών είναι περίπλοκη και πολύ ενδιαφέρουσα ήδη από τη δεκαετία του '90.

Από τον Βασίλη Βαμβακά

Ολόκληρο το έργο του αξεπέραστου Πολωνοεβραίου Μπρούνο Σουλτς, ενός από τους σπουδαιότερους συγγραφείς που υπήρξαν ποτέ για τον Σίνγκερ και «ανυπέρβλητη ιδιοφυΐα» για την Τοκάρτσουκ, έρχεται επιτέλους στο φως με «Άπαντα τα πεζά» από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Από την Τίνα Μανδηλαρά

«Ένα θεατρικό διαμάντι»: Κριτική για την παράσταση «Ρίττερ, Ντένε, Φος» του Τόμας Μπέρνχαρντ στο Θέατρο Τέχνης, σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα.

Από τη Λουϊζα Αρκουμανέα

Ο νέος δίσκος της ταλαντούχας τραγουδοποιού είναι ένας μουσικός θρίαμβος, αν και η ερμηνευτική στροφή της προς πιο λαϊκά μονοπάτια μπορεί να ξενίσει κάποιους ακροατές.

Από τη Μαρία Παππά

Η τάξη χορού,1873-76, Washington, DC, The National Gallery of Art Photo © Washington, DC, The National Gallery of Art – NGA IMAGES