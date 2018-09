Jim French: Ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα το ανδρικό γυμνό (ΝSFW)

Σε εποχές που το ανδρικό γυμνό θεωρούνταν ανήθικο και διωκόταν ποινικά, ο Jim French τόλμησε να αντιτείνει ότι το ανδρικό σώμα πρέπει να αναδεικνύεται και όχι να λογοκρίνεται και αφιέρωσε την καριέρα του στο να κάνει «πανέμορφους άντρες να δείχνουν ακόμα πιο εντυπωσιακοί».

Στη διάρκεια πέντε δεκαετιών, ο Αμερικανός φωτογράφος, γραφίστας, κινηματογραφιστής και εκδότης Jim French (1932-2017) κατάφερε να βάλει την ανδρική erotica στο πάνθεον της τέχνης, μέσα από τη δουλειά του στο COLT Studio, την πιο επιτυχημένη εταιρεία φωτογραφιών ανδρικού γυμνού στην Αμερική.

Με σπουδές στη σχολή καλών τεχνών της Φιλαδέλφειας, ο French άρχισε να δουλεύει ως γραφίστας μόδας στη Νέα Υόρκη, αλλά δημοσίευε και δουλειές του σε γκέι περιοδικά που υποστήριζαν τέτοιες εικονογραφήσεις, από τα τέλη της δεκαετίας του '40. Όταν ο Saul Stoltzman είδε κάποιες ομοερωτικές εικονογραφήσεις του, του πρότεινε να συνεργαστούν δημιουργώντας μια εταιρεία ταχυδρομικών παραγγελιών. Ο French άρχισε να σχεδιάζει υπερ-αρρενωπά πρότυπα όπως ποδηλάτες, καουμπόηδες, παλαιστές και μποντιμπίλντερ, σχέδια που δεν περιλάμβαναν full frontal γυμνό, γιατί απαγορευόταν διά νόμου να διανέμονται ταχυδρομικά γυμνές φωτογραφίες.

«Ο Jimmy δεν θεωρούσε τη δουλειά του πορνογραφική, αλλά θεωρούσε ότι εκπροσωπούσε την τέχνη για το ανδρικό σώμα. Το ανδρικό γυμνό είναι πάντα σεξουαλικά φορτισμένο, ενώ το γυναικείο θεωρείται καλλιτεχνική εικόνα, αλλά αυτό είναι κάτι πρόσφατο ως πεποίθηση. Ανέκαθεν η υψηλή τέχνη αντλούσε υλικό από το ανδρικό γυμνό. Είναι κρίμα που σήμερα το βλέπουν όλοι πορνογραφικά. Ακόμα φοβόμαστε το πέος» εξηγεί σήμερα ο σύζυγος του εκλιπόντα French, Jeffery Turner.

«Ο Jimmy ακολούθησε τη σεξουαλική φύση της τέχνης του επειδή του έδινε λεφτά – αυτό είναι η αλήθεια. Πάντα φοβόταν ότι θα τον συνελάμβαναν, επειδή πολλοί άλλοι είχαν συλληφθεί για την αποστολή γυμνού μέσω ταχυδρομείου. Καθώς περνούσε ο καιρός, τα ήθη άλλαζαν και εκείνος προσαρμοζόταν».

© Jim French (1932-2017), “Untitled (Sailor) / P00095,” περ. 1967-9, Vintage Polaroid print (Unique) Courtesy of ClampArt, New York City

Είναι γεγονός ότι ο French διέθετε τη μοναδική ικανότητα να προσαρμόζεται στους καιρούς και τις απαιτήσεις τους, για πολλές δεκαετίες, κι έτσι παρέδιδε υψηλής ποιότητας erotica μέσα από μια ποικιλία μέσων, όπως η φωτογραφία, οι ταινίες, οι εκδόσεις, τα περιοδικά και τα ημερολόγια. Το 1967 ίδρυσε το COLT Srudio, απ' όπου εξέδωσε το πρώτο του περιοδικό με τίτλο «Manpower!», με ομοερωτικά σκίτσα και φωτογραφίες.

«Σε αντίθεση με τα πρώιμα ανδρικά pin-ups που προορίζονταν για γκέι κοινό αλλά πλασάρονταν ως περιοδικά φίτνες για αθλητές, ο Jim ήταν πιο άμεσος και αυτό τον έκανε να ξεχωρίσει» σημειώνει ο Nat Gozzano, καλλιτεχνικός διευθυντής του COLT Studio από το 1997.

Ο French πέθανε το 2017 στο σπίτι του στο Παλμ Σπρινγκς, σε ηλικία 84 ετών. Η επιρροή του στην γκέι ανδρική ορατότητα μπορεί να συγκριθεί μόνο με του Tom of Finland – αν γκουγκλάρεις σήμερα «gay Cold model» προκύπτουν 15 εκατομμύρια αποτελέσματα. Όπως και ο Tom, ο French κατάλαβε τη δύναμη της σεξουαλικά φορτισμένης αρρενωπής εικόνας που είναι μπολιασμένη με καλλιτεχνική χάρη.

© Jim French (1932-2017), “Untitled (Sailor) / P00086,” περ. 1967-9, Vintage Polaroid print (Unique). Courtesy of ClampArt, New York City

© Jim French (1932-2017), “Untitled (Sailor) / P00074,” περ. 1967-9, Vintage Polaroid print (Unique) Courtesy of ClampArt, New York City

© Jim French (1932-2017), “Untitled (Cowboy) / P00075,” περ. 1967-9, Vintage Polaroid print (Unique). Courtesy of ClampArt, New York City

© Jim French (1932-2017), “Untitled (Two Cowboys) / P00059,” περ. 1967-9, Vintage Polaroid print (Unique). Courtesy of ClampArt, New York City