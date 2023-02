Η «σκουπιδοποίηση» της Amazon: Κατάντια ή ένα όραμα σε εξέλιξη;

ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ είστε τακτικός πελάτης της Amazon και χρειάζεστε μια σπάτουλα. Μπορεί να ξεκινήσετε το ταξίδι της αναζήτησής σας πληκτρολογώντας τη λέξη «σπάτουλα» στο πλαίσιο αναζήτησης με έναν ή δύο προσδιορισμούς («από σιλικόνη», «από πλαστικό», και πάει λέγοντας).

Σε απάντηση, η Amazon θα δημιουργήσει έναν πολύ μεγάλο κατάλογο ο οποίος θα παρουσιαστεί σε ένα μεγάλο σελιδοποιημένο πλέγμα που σας καλεί σε ανελέητο scroll down.

Εννοείται ότι έχετε χιλιάδες επιλογές, να, εκεί μπροστά σας – η Amazon σας τις παρουσιάζει με μια συγκεκριμένη αλλά ανεξήγητη σειρά. Ορισμένες από τις σπάτουλες που συναντάτε πρώτες φέρουν εμπορικά σήματα που έχετε ξανακούσει, όπως KitchenAid ή Rubbermaid, ενώ άλλες έχουν ονόματα όπως IOCBYHZ, BANKKY ή KLAQQED. Κάποιες μοιάζουν πανομοιότυπες μεταξύ τους ή μοιράζονται τις ίδιες φωτογραφίες με διαφορετικά ονόματα και τιμές. Άλλες καταχωρίσεις γνωστοποιούν, συνήθως με ένα μικρό γκρι κείμενο, ότι είναι «χορηγούμενες» .

(Από τα 81 προϊόντα με δυνατότητα «κλικ» και αγοράς στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης για τη λέξη «σπάτουλα», 29, ή περισσότερα από το ένα τρίτο, ήταν κάποιας μορφής διαφήμιση).

Η Amazon δεν συμπεριφέρεται ως κατάστημα εδώ και καιρό. Ιδανικά, στο μέλλον δεν φιλοδοξεί απλώς να σας πουλήσει το αντικείμενο που ψάχνετε. Πουλάει χώρο και υποδομές σε όλους και παντού στον κόσμο, ώστε να το κάνουν αυτό – για λογαριασμό της, φυσικά...

Πολλά προϊόντα περιγράφονται με όρους SEO: «Silicone Spatula Turner, VOVOLY 3-Pack Spatula Set for Nonstick Cookware, BPA Free Rubber Spatulas, Heat Resistant Kitchen Utensil, No Scratch or Melting, Ideal for Egg, Cookie, Crepe, Burger, Pancake». Χάος! Τι να διαλέξεις;

Ωστόσο, έχετε επιλογές. Τόσες πολλές επιλογές που, αν δεν έχετε συγκεκριμένες προτιμήσεις σχετικά με τις μάρκες σπάτουλας –πράγμα απίθανο, δεδομένου ότι μόλις πληκτρολογήσατε σκέτη τη λέξη «σπάτουλα» στο Amazon– θα χρειαστείτε κάποια καθοδήγηση.

BANKKY ή KLAQQED; Πρέπει να ρίξετε μια ματιά στην IOCBYHZ ή να πληρώσετε επιπλέον για την Oxo; Το μάτι σας τραβάει η μόνη σχετική, χρήσιμη πληροφορία στη σελίδα: τις βαθμολογίες (σ.σ.: τα «αστεράκια» αξιολόγησης άλλων αγοραστών).

Σε αυτή την πρώτη σελίδα, χορηγούμενες ή όχι, όλες οι αξιολογήσεις κυμαίνονται μεταξύ 4 και 5 αστέρων και κυρίως μεταξύ 4,6 και 4,9: 403 αξιολογήσεις με 4,7 αστέρια, 10.845 αξιολογήσεις με 4,8 αστέρια, 27 αξιολογήσεις με 4,7 αστέρια, 20.069 αξιολογήσεις με 4,7 αστέρια. (Τα αστέρια, σύμφωνα με το Amazon, υπολογίζονται βάσει «μοντέλων στατιστικής αντί για έναν απλό μέσο όρο». Όχι ότι έχει σημασία – όπως κι αν κατανέμονται, είναι αυτό με το οποίο δουλεύετε για να επιλέξετε τη σπάτουλά σας. Οι προσπάθειες για την εύρεση ανεξάρτητων κριτικών για προϊόντα αποκλειστικά της Amazon σπάνια καταλήγουν σε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας – πολλοί ιστότοποι απλώς συνοψίζουν τις κριτικές της Amazon σε μια προσπάθεια να συλλέξουν κίνηση αναζήτησης από τη Google και τελικά προμήθειες από την ίδια την Amazon).

Τι κάνετε, λοιπόν; Διαβάζετε λίγα σχόλια για να καταπνίξετε τις αμφιβολίες σας και στη συνέχεια, αργά ή γρήγορα, επιλέγετε μια σπάτουλα από τον σωρό των προσφερόμενων επιλογών.

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, ωστόσο, αυτό που επιλέξατε να μην πωλείται στην πραγματικότητα από την Amazon, αλλά μάλλον από έναν τρίτο πωλητή που έχει ξοδέψει μήνες ή χρόνια και πολλές χιλιάδες δολάρια για να διεκδικήσει την τοποθέτηση του «online καταστήματός του» στην αναζήτηση της πλατφόρμας – αυτό λοιπόν είναι το σημείο από το οποίο θα έχετε στην πραγματικότητα αγοράσει αυτήν τη σπάτουλα. Υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη πιθανότητα να μην το καταλάβετε αυτό πριν την παραγγείλετε. Σε κάθε περίπτωση, θα βρίσκεται στην πόρτα σας σε λίγες μέρες.

Το σύστημα λειτούργησε. Αλλά ποιο σύστημα; Στο σύντομο ταξίδι σας, αλληλεπιδράσατε με αρκετά συστήματα. Υπήρχε το ρετρό περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου της δεκαετίας του '90, το οποίο κρύβει μια αγορά κυριολεκτικά εκατομμυρίων πωλητών, ο καθένας από τους οποίους παλεύει για την ύπαρξή του, χρησιμοποιώντας την Amazon ως κανάλι πωλήσεων για τις δικές του ημι-ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Σας υπέβαλε στο διαφημιστικό δίκτυο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει εγκατασταθεί μεταξύ των χρηστών του Amazon και των πραγμάτων που παρουσιάζονται εκεί και πωλούνται.

Η σπάτουλά σας σάς αποστάλθηκε μέσω μιας εκτεταμένης αυτοκρατορίας logistics με σχεδόν ένα εκατομμύριο υπαλλήλους και εργολάβους μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθοδηγηθήκατε σχεδόν εξολοκλήρου από ένα ιδιότυπο και αναξιόπιστο σύστημα το οποίο βασίζεται στην έννοια της υπόληψης, που αρχικά σχεδιάστηκε για να αξιολογεί βιβλία, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει χρόνια ανατροφοδότησης από εκατοντάδες εκατομμύρια πελάτες για να βοηθήσει στην κατασκευή ενός εναλλακτικού σύμπαντος από μερικές φορές μεγάλες αλλά συχνά αναξιόπιστες μάρκες, χωρίς πραγματική ταυτότητα ή κύρος εκτός πλατφόρμας. Βρήκατε αυτό που ψάχνατε, κατά κάποιον τρόπο, μέσα από μια διαδικασία που δεν έμοιαζε καθόλου με τη γνωστή διαδικασία αγοράς «βλέπω – συγκρίνω – αποφασίζω – αγοράζω».

Όλα αυτά είναι φυσιολογικά, δεδομένου ότι η Amazon είναι τόσο κυρίαρχη ώστε να θέτει τους δικούς της κανόνες στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αλλά η ουσιαστική παραδοξότητα αυτής της διαδικασίας –η απομάκρυνση από οτιδήποτε μοιάζει με κανονικά ψώνια ή αξιόπιστη καταναλωτική διαδικασία– γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κρυφτεί πίσω από τη μαγεία της φράσης «αγορές με ένα κλικ».

Γιατί το συζητάμε, όμως;

Η αλληλεπίδραση με την Amazon, για τους περισσότερους πελάτες της, παράγει σε γενικές γραμμές το επιθυμητό, αναμενόμενο και σε γενικές γραμμές ικανοποιητικό αποτέλεσμα: οι τιμές είναι συνήθως λογικές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται τα έξοδα αποστολής, τα πράγματα που παραγγέλνουν εμφανίζονται αρκετά γρήγορα, οι επιστροφές δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Όμως, στον πυρήνα αυτής της εμπειρίας, κάτι έχει γίνει απροσδιόριστα χειρότερο. Στα τέλη του περασμένου έτους, η «Wall Street Journal» ανέφερε ότι σε μια σειρά πρόσφατων ερευνών η ικανοποίηση των πελατών της Amazon είχε μειωθεί απότομα.

Τα παράπονα αφορούσαν προβλήματα στην παράδοση των προϊόντων, που σχετίζονταν με τον COVID, αλλά και κακά αποτελέσματα αναζήτησης, καθώς και την παρουσία αντικειμένων «χαμηλής ποιότητας» στον ιστότοπο του κολοσσού. Για την ακρίβεια, πολλά προϊόντα χαρακτηρίζονται ως σκουπίδια. Όπως και η διαδικασία αναζήτησης ανάμεσα σε ποταμούς σχετικών προϊόντων (τι λέγαμε πιο πάνω για τη σπάτουλα; Ακριβώς αυτό).

Τα διάφορα συστήματα από τα οποία εξαρτώνται οι πελάτες (κριτικές, αποτελέσματα αναζήτησης, συστάσεις) μοιάζουν επίσης χαμηλής ποιότητας. Αυτή είναι η κατάσταση του αμερικανικού ηλεκτρονικού εμπορίου, μιας κυρίαρχης δύναμης στο μέλλον της αγοράς. Ναι, αλλά γιατί οι πελάτες θεωρούν ότι η Amazon κατρακυλά προς το χειρότερο, παρά την ποικιλία; Μήπως φταίει η... ηλικία της; Η έλλειψη αντιστοίχως μεγάλου ανταγωνισμού; Κάποιος εφησυχασμός ίσως;

Όπως και για τις περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας, οι εταιρικές προοπτικές της Amazon στις αρχές του 2023 δεν ήταν ιδανικές: πτώση της τιμής της μετοχής, αύξηση του κόστους, γεωπολιτικές ανησυχίες, τέλος των «πανδημικών αγοραστικών συνηθειών» που, μόλις πριν από δύο χρόνια, προβλεπόταν ότι θα επιτάχυναν αλματωδώς την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στις 4 Ιανουαρίου, ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζέισι, ο οποίος ανέβηκε στην κορυφαία θέση της ιεραρχίας το 2021 μετά την αποχώρηση του Τζεφ Μπέζος, δήλωσε ότι η εταιρεία σχεδίαζε να καταργήσει κάτι περισσότερο από 18.000 θέσεις εργασίας. Οι περικοπές είχαν ξεκινήσει πέρυσι με επίκεντρο το τμήμα συσκευών της Amazon, συμπεριλαμβανομένης της Alexa. Οι διευρυμένες περικοπές στόχευαν το τμήμα καταστημάτων της Amazon, κάτι που δεν αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη. Το 2022, η Amazon ανακοίνωσε ότι αποσύρει ορισμένα από τα σχέδια φυσικής λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοπωλείων και των αλλόκοτων καταστημάτων «4-Star», τα οποία διέθεταν χαοτική ποικιλία προϊόντων Amazon με καλές κριτικές.

Το 2022, η εταιρεία αποσύρθηκε και από κάποια άλλα σχέδια. Τον Ιούλιο, φέρεται να άρχισε να περικόπτει προϊόντα από την επιχείρηση του δικού της brand name, μέσω της οποίας πωλούσε εδώ και καιρό μια σειρά από δικά της προϊόντα, ορισμένα με την επωνυμία Amazon Basics, άλλα με εταιρικές ετικέτες όπως Solimo, Pinzon και Wag.

H ανησυχία αφορούσε το ότι η επέκταση της Amazon με δικά της εμπορικά σήματα είχε αρχίσει να προσελκύει την προσοχή των αντιμονοπωλιακών αρχών, με τις ρυθμιστικές αρχές να κατηγορούν την εταιρεία ότι χρησιμοποιεί εσωτερικά δεδομένα για να εντοπίζει και στη συνέχεια να υποτιμά τους ανταγωνιστές. Ένα άλλο ζήτημα – που συνδέεται βαθιά με τη θεμελιώδη παραδοξότητα της Amazon– είναι ότι η παραδοσιακά επικερδής επιχείρηση πώλησης φθηνών εναλλακτικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας δεν ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρα για την Amazon.

Για περισσότερα από πέντε χρόνια, η σαφής πλειοψηφία των προϊόντων που πωλούνται μέσω της Amazon δεν πωλούνταν από την Amazon (!) αλλά από τρίτους πωλητές μέσω της Amazon. Αυτοί οι πωλητές ανέρχονται σε εκατομμύρια και εργάζονται σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες της πλατφόρμας. Οι επιτυχημένοι πωλητές, ωστόσο, δεν καταχωρίζουν απλώς τα προϊόντα τους στην Amazon, ούτε απλώς πληρώνουν στην εταιρεία τις συνήθεις αμοιβές ή προμήθειες. Πληρώνουν την εταιρεία για την αποθήκευση και την αποστολή των προϊόντων τους, καθιστώντας τα επιλέξιμα για το Amazon Prime.

Το να βγεις από την αφάνεια στην πλατφόρμα της Amazon συχνά προϋποθέτει να ξοδέψεις πολύ χρήμα για διαφήμιση στην εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο τα νέα προϊόντα αποκτούν κριτικές, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για να πουλήσετε οτιδήποτε στην πλατφόρμα της Amazon, και με αυτόν τον τρόπο τα καθιερωμένα προϊόντα διατηρούν τη θέση τους στην πλατφόρμα. Είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο 29 από αυτές τις 81 επιλογές σπάτουλας είναι ουσιαστικά διαφημίσεις.

Οι «υπηρεσίες πωλητών», όπως αναφέρεται η Amazon σε αυτές και άλλες πηγές εσόδων, αποτελούν ένα μεγάλο και αυξανόμενο μέρος των εσόδων της – μεγαλύτερο από τις υπηρεσίες Amazon Web Services και αρκετά κερδοφόρο. Σημαίνουν επίσης ότι το να αφήνεις έναν πωλητή να εμπορεύεται προϊόντα εκτός εμπορικής επωνυμίας στην πλατφόρμα σου συχνά θα είναι πιο κερδοφόρο από το να πουλάς τις δικές σου εκπτωτικές μάρκες.

Με τη σειρά τους, οι πωλητές εξυπηρετούν πολλά από τα συμφέροντα της Amazon και κάποτε αστειεύονται μεταξύ τους για τη δωρεάν εργασία που παρέχουν. Σε αντάλλαγμα για την πρόσβαση στο μεγαλύτερο κανάλι πωλήσεων στο διαδίκτυο, κάνουν πολλά περισσότερα από το να πληρώνουν απλώς τις αμοιβές της Amazon. Εκτελούν έρευνα αγοράς, ερευνώντας εμμονικά τα δεδομένα των κριτικών και τις τάσεις της αγοράς για να καταλάβουν τι θα είναι δημοφιλές στην πλατφόρμα στη συνέχεια. (Πρόσφατα, τα πιο καυτά είδη προϊόντων τρίτων περιλαμβάνουν μικροσκοπικές βαφλιέρες, λάμπες ανάγνωσης που τυλίγονται γύρω από το λαιμό και παζλ για σκύλους...). Χειρίζονται την εξυπηρέτηση πελατών. Ασκούν πίεση προς τα κάτω στις τιμές ο ένας στον άλλον και απορροφούν μεγάλο ρίσκο (δεκάδες πωλητές παζλ σκύλων αποτυγχάνουν για να ευδοκιμήσει μόλις ένας!). Ανεξάρτητα από το τι τους συμβαίνει, αν οι δικές τους επιχειρήσεις πετύχουν ή αποτύχουν, η Amazon βγάζει χρήματα.

Αυτή είναι μια σπουδαία συμφωνία για την Amazon, και με την πάροδο των ετών έχει γίνει η κύρια συμφωνία της Amazon – το 2021, η εταιρεία εκτίμησε ότι οι δραστηριότητες στην αγορά της δημιούργησαν «περισσότερες από 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ» και μοιράστηκε ιστορίες επιτυχίας από τους εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς πωλητές της, ορισμένοι από τους οποίους έγιναν εκατομμυριούχοι. Ήταν ένας αργός και, εκ των υστέρων, εκπληκτικός μετασχηματισμός, κατά τον οποίο το «παντοπωλείο» της Amazon ανέθεσε ουσιαστικά σε εξωτερικούς συνεργάτες το κατάστημά του.

Ο πολλαπλασιασμός των εκπτωτικών προϊόντων στην πλατφόρμα οφείλεται σε μερικούς αξιοσημείωτους παράγοντες. Ο ένας είναι ότι η Amazon, για τους πωλητές, έχει πολλά κοινά με ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή μια μηχανή αναζήτησης, καθώς οι συχνά σκόπιμα ανεξιχνίαστες προτιμήσεις του πρέπει να εξυπηρετούνται συνεχώς, ακόμη και όταν δεν έχουν πραγματικά νόημα και ακόμη και αν είναι επιζήμιες για το ίδιο το προϊόν.

(Οι πωλήσεις στην Amazon είναι γνωστό ότι είναι σκληρές και οι ανταγωνιστές συχνά χειραγωγούν τα συστήματα της Amazon ο ένας εναντίον του άλλου). Ένας άλλος είναι η επιθετική πρόσληψη από την Amazon πωλητών με έδρα την Κίνα, οι οποίοι, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ όλων των επιχειρήσεων στην πλατφόρμα το 2020. Πολλοί υπερπόντιοι πωλητές προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα, ενώ πολλοί εγχώριοι πωλητές λειτουργούν αποτελεσματικά επιχειρήσεις εισαγωγής κινεζικών προϊόντων, αλλά το πλεονέκτημα της εργοστασιακής απευθείας πώλησης αφορά συνήθως την τιμή, με (συχνά αποδεκτούς) συμβιβασμούς στον έλεγχο της ποιότητας, την εξυπηρέτηση πελατών και τον πρωτότυπο σχεδιασμό. (Οι ρυθμίσεις διασυνοριακού εμπορίου της Amazon έχουν οδηγήσει στη δημιουργία μιας απολαυστικά περίεργης γλώσσας εμπορικών σημάτων σχεδόν μοναδικής για την Amazon, της οποίας η αγορά παρέχει ειδικά προνόμια σε brands με κατοχυρωμένα αμερικανικά εμπορικά σήματα).

Η συνεργασία της Amazon με την Κίνα είναι κάτι που απλώς δεν μπορείς να προσπεράσεις. Η Amazon επιτρέπει στους Κινέζους κατασκευαστές και εμπόρους να πωλούν απευθείας σε πελάτες στο εξωτερικό και παρέχει μια υποδομή για την αποστολή Prime, η οποία είναι σπάνια και εξαιρετικά πολύτιμη. Έχει επίσης μονομερή εξουσία να αλλάξει τις πολιτικές ή τις χρεώσεις της και να ανακαλέσει την πρόσβαση σε αυτές τις αγορές σε χρόνο dt – όπως έκανε για χιλιάδες Κινέζους πωλητές τα τελευταία χρόνια, λόγω υποτιθέμενης απάτης κατά την αξιολόγηση. Αυτό κι αν συνιστά τεράστια εξουσία για μια εταιρεία. Ο αναλυτής του ηλεκτρονικού εμπορίου Juozas Kaziukėnas, ιδρυτής της Marketplace Pulse, έχει επισημάνει τις αυξανόμενες ανησυχίες στη χώρα σχετικά με την κυριαρχία και την πορεία της Amazon, συμπεριλαμβανομένου ενός κύριου άρθρου στην εφημερίδα «People's Daily» που επικρίνει το «ασφυκτικό πλαίσιο» του ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας.

Και ποια η θέση της Amazon στις Ηνωμένες Πολιτείες; Οι δεκαετίες επιθετικών επενδύσεων της εταιρείας είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας υπηρεσίας χωρίς αξιόπιστους άμεσους ανταγωνιστές: μια πλατφόρμα εμπορίου με περισσότερους από 150 εκατομμύρια συνδρομητές, υποστηριζόμενη από μια μοναδική αυτοκρατορία logistics που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, με μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από ό,τι οι επόμενοι 14 ανταγωνιστές της μαζί.

Η Amazon δεν είναι ο μόνος τρόπος αγοραπωλησίας στις ΗΠΑ εννοείται, όμως το δίκτυό της είναι μακράν το μεγαλύτερο και η βαρύτητά της –ακόμη και για τις μάρκες που θέλουν να αποφύγουν την πλατφόρμα– είναι ισχυρή. Ανάλογα με το τι προσπαθείτε να πουλήσετε, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε πολλούς πελάτες να είναι μέσω της Amazon, πράγμα που σημαίνει ότι συμφωνείτε με τους όρους της εταιρείας. Πρόκειται για δίκοπο μαχαίρι στην αμερικανική αγορά: η πώληση μέσω της Amazon σάς δίνει πρόσβαση σε απίστευτες δυνατότητες απόκτησης πελατών και αποστολής, που δεν θα μπορούσατε διαφορετικά να βρείτε ή να αντέξετε οικονομικά – η πώληση μέσω της Amazon δεσμεύει την τύχη σας σε ένα μάτσο συστήματα που δεν θα μπορέσετε ποτέ να κατανοήσετε, αλλά ξέρετε ότι δουλεύετε με τον κυρίαρχο στην αγορά και αυτό σας αρκεί.

Όπως λένε όσοι συνεργάζονται με την Amazon, δεν πρόκειται ακριβώς για «ασφυκτικό κλοιό», απλώς η εταιρεία μπορεί να ασκήσει σημαντικές πιέσεις. Μετά από μια προσωρινή αύξηση του κόστους ορισμένων υπηρεσιών το 2022, οι έμποροι της Amazon αντιμετώπισαν στις αρχές του 2023 μια μακροπρόθεσμη αύξηση των τελών. Στο φόρουμ SellerCentral της Amazon, οι πωλητές ξέσπασαν εκτενώς ως απάντηση στην είδηση και μίλησαν για το αίσθημα ότι έχουν κολλήσει και ότι τους θεωρούν δεδομένους. Λίγοι, ωστόσο, απείλησαν να αποχωρήσουν ή να διακόψουν οριστικά τη συνεργασία τους με τον κολοσσό.

Η Amazon επιδιώκει επίσης να επεκτείνει την εμβέλεια και την επιρροή της πέρα από τις δικές της πλατφόρμες: αυτόν τον μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διευρύνει την πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται «Buy With Prime», το οποίο επιτρέπει σε τρίτους λιανοπωλητές να πωλούν μέσω των δικών τους ιστότοπων, ενώ χρησιμοποιούν την Amazon για την εκτέλεση και την αποστολή των πακέτων. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο όραμα στο οποίο η Amazon δεν ελέγχει μόνο την πρόσβαση στους δικούς της πελάτες, αλλά και στους πελάτες του ηλεκτρονικού εμπορίου γενικότερα, είτε σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την Amazon είτε όχι.

Για να το πούμε απλά, ως συμπέρασμα για το νέο σχέδιο της Amazon: το Buy With Prime είναι ένα όραμα για την εταιρεία, κάτι που θα συνιστά τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου και θα καθιστά επίσης την εταιρεία κάτι σαν πάροχο υποδομών.

Στους έμπειρους ίσως θυμίζει κάπως την Amazon Web Services, τη μεγαλύτερη υπηρεσία του είδους της και τη μεγαλύτερη πηγή κέρδους της Amazon. (Ήταν επίσης το πνευματικό παιδί του Τζέισι, του νέου διευθύνοντος συμβούλου της Amazon).

Αν αντιληφθείτε την Amazon ως μια επίδοξη εταιρεία υποδομών ευρείας κλίμακας για το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο, ουσιαστικά δηλαδή έναν πάροχο συστημάτων, υπηρεσιών, χωρητικότητας και εργασίας, η «σκουπιδοποίησή» της βγάζει νόημα. Η Amazon δεν συμπεριφέρεται ως κατάστημα εδώ και καιρό. Ιδανικά, στο μέλλον δεν φιλοδοξεί απλώς να σας πουλήσει το αντικείμενο που ψάχνετε. Πουλάει χώρο και υποδομές σε όλους και παντού στον κόσμο, ώστε να το κάνουν αυτό – για λογαριασμό της, φυσικά...

ΠΗΓΗ: Intelligencer