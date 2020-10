ADVERTORIAL

Ο σακχαρώδης διαβήτης έχει λάβει πανδημικές διαστάσεις σε όλο τον πλανήτη, αφορώντας περίπου 463 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως.

Πολύ συχνά οι γιατροί που ασχολούνται με το διαβήτη αναφέρουν ότι όσα άτομα πάσχουν στον κόσμο, τόσοι είναι και οι διαφορετικοί τύποι διαβήτη, θέλοντας να τονίσουν την ιδιαιτερότητα της νόσου που μπορεί να εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους στο καθένα άτομο, γεγονός που έχει σχέση με ατομικούς παράγοντες (ηλικία, σωματικό βάρος, συνοσηρότητες, προσδόκιμο επιβίωσης κλπ.) αλλά και κοινωνικούς (επίπεδο υγείας, ασφαλιστική κάλυψη, πρόσβαση σε μονάδες υγείας κλπ.) [1, 2].



Παρ' όλ' αυτά, υπάρχει μια κοινή συνισταμένη για την επιτυχημένη αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη. Λέγοντας φυσικά «επιτυχημένη» εννοούμε το σωστό γλυκαιμικό έλεγχο με τα κατάλληλα φαρμακευτικά και μη μέτρα κάθε φορά, με στόχο την καλή ποιότητα ζωής του ατόμου με διαβήτη χωρίς μακροαγγειακές και μικροαγγειακές επιπλοκές.



Υπό αυτό το πρίσμα, σας παραθέτουμε εδώ 9+1 βήματα για να ζούμε καλά με τον διαβήτη μας:



1. Προσπαθώ να ακολουθήσω έναν πιο «μεσογειακό» ισορροπημένο τρόπο διατροφής περιορίζοντας την κατανάλωση κρέατος, γλυκών, κορεσμένων (ζωικών) λιπαρών & επεξεργασμένων τροφίμων. Τρώω από όλες τις κατηγορίες τροφίμων (δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, γαλακτοκομικά, κρεατικά, ψάρια) χωρίς αποκλεισμούς.



2. Τρώω μικρά και συχνά γεύματα: 3 κύρια (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) και 3 μικρά (δεκατιανό, απογευματινό, προ ύπνου). Αποφεύγω να μένω πολλές ώρες νηστικός για να αποφύγω τις ανεπιθύμητες υπογλυκαιμίες. Επίσης, αποφεύγω το συνεχές τσιμπολόγημα, καθώς οδηγεί σε μεταγευματικές υπεργλυκαιμίες και απώλεια του γλυκαιμικού ελέγχου.



3. Προσπαθώ να ελέγξω το σωματικό μου βάρος περιορίζοντας ήπια τις θερμίδες που λαμβάνω καθημερινά. Στερητικές και εξαντλητικές δίαιτες, διατροφές με αποκλεισμό μεγάλων ομάδων τροφίμων συνήθως έχουν προσωρινά αποτελέσματα, και στο βάθος του χρόνου οδηγούν σε σταδιακή αύξηση του σωματικού βάρους.



4. Περιορίζω την κατανάλωση αλκοόλ και αποφεύγω αλκοολούχα ποτά πλούσια σε σάκχαρα, όπως π.χ. λικέρ, ούζο, γλυκό κρασί κλπ. Η κατανάλωση αλκοόλ από άτομο με διαβήτη με άδειο στομάχι επιδρά στο ήπαρ και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές υπογλυκαιμίες.



5. Εντάσσω στην καθημερινότητά μου μια μορφή άσκησης που με ευχαριστεί, π.χ. περπάτημα 30 λεπτά/ημέρα. Αν θελήσω να κάνω πιο έντονη άσκηση συμβουλεύομαι το γιατρό μου.



6. Μετράω το σάκχαρο μου στο σπίτι σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού μου. Προσπαθώ να αιτιολογήσω τιμές που αποκλίνουν από το αναμενόμενο και τροποποιώ τη συμπεριφορά μου. Παράλληλα, ελέγχω την αρτηριακή μου πίεση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για να επιβεβαιώσω ότι βρίσκομαι εντός των θεραπευτικών ορίων μου.

7. Φροντίζω καθημερινά την ατομική μου υγιεινή χωρίς υπερβολές με σκληρά φαρμακευτικά αντισηπτικά σαπούνια. Προσέχω τα πόδια μου και συμβουλεύομαι το γιατρό μου για όποια ανωμαλία βρω. Προσέχω πολύ τα υποδήματα που χρησιμοποιώ, επιβεβαιώνοντας ότι είναι στο σωστό νούμερο, όχι πολύ σφιχτά, όχι πολύ χαλαρά.



8. Διακόπτω κάθε μορφής κάπνισμα, εφόσον ο συνδυασμός κάπνισμα, διαβήτης, υπέρταση και υπερλιπιδαιμία είναι καταστροφικός για τα αγγεία μου. Αν δεν μπορώ να υπερνικήσω μόνος μου αυτή την εθιστική συμπεριφορά, συμβουλεύομαι το γιατρό μου ή κάποιο ιατρείο διακοπής καπνίσματος.



9. Λαμβάνω τακτικά τη φαρμακευτική μου αγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού μου. Αν παρατηρήσω κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ή έχω κάποιο προβληματισμό σχετικά με κάποιο φάρμακο το συζητώ με το γιατρό μου και μαθαίνω για τις εναλλακτικές επιλογές μου.



10. Πηγαίνω στα τακτικά προγραμματισμένα ραντεβού μου με το γιατρό μου όπου ελέγχω με ειδικές εξετάσεις την σωματική μου υγεία και την εξέλιξη του διαβήτη μου [2,3,4,5]

Επιμέλεια: Αλεξία Σβώλου