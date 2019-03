Μπήκε η Άνοιξη και μαζί της ξεκίνησε η εποχή της... αλλεργίας! Σε κάθε χώρο εργασίας, σε κάθε σπίτι, σε κάθε δρόμο θα συναντήσεις ανθρώπους με κόκκινα, πρησμένα μάτια αλλά και έντονο φτέρνισμα ή βήχα. Ίσως ακόμα αντικρίζεις καθημερινά έναν τέτοιο άνθρωπο, κοιτάζοντας τον καθρέφτη!

Πριν αρχίσεις να καταπίνεις τα αντιισταμινικά (που παρεπιπτόντως είναι από τα πιο βαριά φάρμακα) σαν να ήταν καραμέλες αξίζει να δοκιμάσεις μερικές από τις πιο διαδεδομένες και αποτελεσματικές φυσικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της εποχιακής αλλεργίας. Σύμφωνα με τους λάτρεις των φυσικών "φαρμάκων" σε δύο μόλις ημέρες αναμένεται να υποχωρήσουν σημαντικά τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα της αλλεργίας ενώ σε 5-6 ημέρες θα έχουν εξαφανιστεί!

Επειδή όμως κανένα φάρμακο, φυσικό ή μη, δεν κάνει θαύματα από μόνο του, είναι σημαντικό όταν οι αλλεργίες σου βρίσκονται σε έξαρση να κάνεις μερικές αλλαγές και στον τρόπο ζωής σου ώστε να νιώσεις καλύτερα ακόμα πιο γρήγορα!



Βήμα 1

"Διόρθωσε" τον τρόπο ζωής σου

Τρως καλά τελευταία; Κοιμάσαι αρκετά; Ασκείσαι συχνά και ήπια; Όταν το ανοσοποιητικό σου σύστημα ασθενεί, καλό θα είναι να του φερθείς ακόμα πιο προσεκτικά απ'ότι συνήθως. Φρόντισε να κοιμάσαι 8 ώρες κάθε βράδυ, γέμισε το ψυγείο με θρεπτικές και υγιεινές τροφές και κόψε το αλκοόλ και τον καπνό για κάποιες μέρες έστω. Κάνε μία καλή γενική καθαριότητα στο σπίτι, απομακρύνοντας τα αλλεργιογόνα που κρύβει η σκόνη, και απόλαυσε ένα χλιαρό μπάνιο.

Βήμα 2

Πάρε βιταμίνες

Ο οργανισμός σου χρειάζεται τώρα πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση απ'ότι συνήθως. Αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, προτίμησε την old school βιταμίνη C που είναι ό,τι καλύτερο για το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Σύμφωνα με έρευνες, η λήψη 2000 mg βιταμίνης C ημερησίως μειώνει τα επίπεδα ισταμίνης κατά 40%! Μια ταμπλέτα βιταμίνης C πρωί και βράδυ μπορούν να αντικαταστήσουν τα αντιισταμινικά και να σου χαρίσουν ευεξία και ενέργεια όλη μέρα.



Βήμα 3

Πολέμησε τη γύρη με... γύρη!

Ακούγεται οξύμωρο, αφού η γύρη είναι ένα από τα πολλά αλλεργιογόνα που σε βασανίζουν, αλλά η κατανάλωσή της μπορεί να σε σώσει! Βλέπεις η γύρη μέλισσας είναι αντιμυκητιασική, αντιμικροβιακή και αντιική, δρα κατά των καρκινικών κυττάρων, έχει αντιφλεγμονώδη αλλά και αντιισταμινική δράση. Πρόσθεσε μια κουταλιά της σούπας στο πρωινό σου smoothie και θα δεις άμεσα τα συμπτώματά σου να υποχωρούν.





Βήμα 4

Πιες μηλόξιδο

Το άλλοτε ταπεινό μηλόξιδο έχει πλέον αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο πολύτιμα φάρμακα της φύσης κατά των μικροβίων και των φλεγμονών. Αυτές οι ιδιότητές του το κάνουν ιδανικό και για την καταπολέμηση των αλλεργιών! Πρόσθεσε μια κουταλιά μηλόξιδο, πιπέρι καγιέν, λίγο σιρόπι σφενδάμου, λεμόνι και τζίντζερ σε ένα ποτήρι νερό και πρόσφερε στον οργανισμό σου όλα όσα χρειάζεται για να καταπολεμήσει κάθε ανεπιθύμητο... "εισβολέα".

Με στοιχεία από το thethirty.byrdie.com