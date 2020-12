Oι 300 πιο ιδιαίτερες τσάντες του κόσμου εκτίθενται στο Μουσείο V&A του Λονδίνου

Η Bags: Inside Out είναι η πιο ολοκληρωμένη έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου αφιερωμένη στο απόλυτο αξεσουάρ. Με μια αποκλειστική ματιά στον κόσμο της τσάντας από το εργοστάσιο μέχρι το ατελιέ, αυτή η έκθεση εξερευνά τη μακροχρόνια γοητεία της τσάντας, συμπεριλαμβάνοντας από τσάντες σχεδιαστών έως κουτιά αποστολής και από νεσεσέρ έως στρατιωτικά σακίδια.

H έκθεση, που περιλαμβάνει περίπου 300 αντικείμενα που ποικίλλουν σε κλίμακα από μικροσκοπικά πορτοφόλια που κρατούνται με την άκρη του δαχτύλου έως πολυτελή μπαούλα ταξιδιού, διερευνά τη λειτουργία, την κατάσταση και την τέχνη αυτών των εξαιρετικά πολυπόθητων αντικειμένων από τον 16ο αιώνα έως σήμερα.

Η πρώτη ενότητα της έκθεσης εξετάζει τις τσάντες ως πρακτικά αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί για να κουβαλάμε τα υπάρχοντά μας. Στα σπάνια εκθέματα περιλαμβάνονται μια μεγάλη κεντητή θήκη που χρησιμοποιείται για την προστασία της Μεγάλης Σφραγίδας της Ελισάβετ Α' της Αγγλίας, μια τσάντα μάσκας αερίων που ανήκε στη βασίλισσα Μαίρη του Τεκ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το κόκκινο κυβερνητικό κουτί του Ουίνστον Τσόρτσιλ και τη βαλίτσα της Βίβιαν Λι, καθώς και ένα εντυπωσιακό μπαούλο Louis Vuitton από τις αρχές του 1900.

Η χρήση της τσάντας ως μέσο διάδοσης συνθημάτων, προσωπικών δηλώσεων και πολιτικών μηνυμάτων και ο ρόλος τους ως δημόσια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πεποιθήσεων και αντιλήψεων εκπροσωπείται μέσω εκθεμάτων, όπως μια τσάντα-πουγκί κατά της δουλείας από το 1825.

Με τίτλο Status and Identity, το δεύτερο τμήμα της έκθεσης εξετάζει τον κεντρικό ρόλο της τσάντας στην κουλτούρα των διασημοτήτων καθώς και τη φήμη της ανάμεσα στην πολιτική και κοινωνική ελίτ. Περιλαμβάνει μια τσάντα Hermès «Kelly» που πήρε το όνομα της από την Γκρέις Κέλι, μια τσάντα «Lady Dior» που πήρε το όνομά της από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, την τσάντα Fendi «Baguette» που έκλεψαν από την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σε μία από τις πιο διάσημες σκηνές του "Sex and the City" και μια χρυσή Louis Vuitton «Monogram Miroir» τσάντα του Marc Jacobs που έκαναν γνωστή η Πάρις Χίλτον και η Κιμ Καρντάσιαν. Η πρώτη τσάντα Hermès Birkin, που ανήκει στην Τζέιν Μπίρκιν, και οι τσάντες Mulberry που κρατούσαν η Kέιτ Μος και η Αλέξα Τσανγκ βρίσκονται επίσης στην έκθεση.

Anya Hindmarch, "I am NOT a Plastic Bag", 2007, Λονδίνο. © Victoria and Albert Museum

Το τελευταίο τμήμα της έκθεσης εξετάζει τη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής από το σκίτσο σε δείγμα κι από το ράψιμο έως την πώληση. Σκίτσα, δείγματα και πρωτότυπα από διεθνής οίκους μόδας και τη βρετανική μάρκα πολυτελείας Mulberry θα παρουσιάσουν τα πρώτα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού.

H Fendi Baguette που κρατούσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο "Sex and the City", 2000, Ιταλία. Image courtesy of Fendi

Μια τσάντα επίσης προσφέρει την ευκαιρία για πειραματισμούς. Ένα πορτοφόλι του 17ου αιώνα σε σχήμα βατράχου, η τσάντα του Thom Browne με τη μορφή του σκύλου του Hector και μια τσάντα Chanel που μοιάζει με κουτί για γάλα θα εξερευνήσουν τον σουρεαλισμό και το χιούμορ που προβάλλεται μέσω των αξεσουάρ.

Η έκθεση ολοκληρώνεται με σχεδιαστές που πειραματίζονται με καινοτόμα και βιώσιμα υλικά, όπως ένα σακίδιο Stella McCartney κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα θαλάσσια πλαστικά απόβλητα και μια τσάντα κατασκευασμένη από σωλήνες πυρόσβεσης από τους Elvis και Kresse.

Η έκθεση "Bags: Inside Out" στο V&A του Λονδίνου θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2021.

