Η δεκαετία που λήγει στο τέλος του μήνα έχει ήδη καταγραφεί σε πολλούς σχετικούς απολογισμούς ως η δεκαετία των influencers – των νέων αστέρων του YouTube και του Instagram που βγάζουν έναν σκασμό λεφτά πουλώντας διάφορες εκδοχές του εαυτού τους μαζί με μια σειρά από προϊόντα και αξεσουάρ πάσης φύσεως και πείθοντας με τις αναρτήσεις τους χιλιάδες ή και εκατομμύρια θαυμαστές τους να τους αρέσει ό,τι αρέσει στους ίδιους και να επιθυμούν ό,τι επιθυμούν οι ίδιοι.

Όλα αυτά τα είχε κάνει προ πολλού και χωρίς την καθοριστική βοήθεια των social media, η Paris Hilton, η γυναίκα που θα μείνει στην ιστορία ως η αυθεντική influencer. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που η 38χρονη πλέον απόγονος της διάσημης ξενοδοχειακής δυναστείας έγινε αρχικά γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της σε ένα από τα πρώτα reality shows, το "The Simple Life", πολύ καιρό πριν τα διάφορα "Real Housewives" και ακόμα περισσότερο από το "Keeping Up with the Kardashians".

Μετά τα γυρίσματα του "American Meme", ξεκίνησε να γυρίζει το δικό της (άτιτλο ακόμα) ντοκιμαντέρ, το οποίο θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2020 για να προβληθεί στο YouTube που θέλει να μπει γερά κι αυτό στο κόλπο του streaming με δικές του παραγωγές.

Παρότι όταν ξεκίνησε το 2003, η σειρά παρουσιαζόταν ως "reality television", η ίδια δηλώνει σήμερα στη μεγάλη συνέντευξη "επιστροφής" που παραχώρησε από το σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς, στους Los Angeles Times, ότι υποδυόταν ως ηθοποιός τον ρόλο ενός κακομαθημένου πλουσιοκόριτσου από τη Νέα Υόρκη που βρέθηκε ξαφνικά να ζει σε μια φάρμα με την – συμπρωταγωνίστριά της στη σειρά – Nicole Ritchie. Δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι η σειρά θα βαστούσε πέντε χρόνια, παγιδεύοντας την, όπως λέει σήμερα, σε εκείνη την τηλεοπτική περσόνα.

«Εγώ δεν είχα ανάγκη από αρχιτέκτονα της εικόνας μου ή από στυλίστες. Ήμουν η ίδια στυλίστρια του εαυτού μου». Φωτο: Christina House / Los Angeles Times

Όποτε βρίσκεται στο Λος Άντζελες – «σχεδόν ποτέ δηλαδή», όπως λέει – η Paris Hilton συνήθως μένει μέσα βλέποντας τηλεόραση μαζί με τα πέντε σκυλιά και τις δύο γάτες της. Παράλληλα, μαγειρεύει, ζωγραφίζει και δημιουργεί μουσική στο ιδιωτικό της στούντιο. «Ως Υδροχόος, είμαι διαρκώς δημιουργική», λέει.

Όσο για την θέση της ως αρχετυπικό πρότυπο των σύγχρονων influencers, δεν την αρνείται φυσικά: Π

Όταν αποφάσισε να αποδράσει από τους προβολείς και την έντονη δημοσιότητα, ήταν μια φίλη της από τα παλιά εκείνη που έσπευσε να καλύψει το κενό: η Kim Kardashian West. Ανταποδίδοντας το χρέος, η Kardashian West εμφανίστηκε πριν λίγο καιρό ως γκεστ σταρ στο βίντεο του κομματιού "Best Friend's Ass", ενός από τα νέα electronic-dance τραγούδια που κυκλοφόρησε φέτος η Paris Hilton.

Με το αγαπημένο της τσιουάουα, την Tinkerbell (πέθανε το 2015), κεντρικό θέμα του βιβλίου της “The Tinkerbell Hilton Diaries" που κυκλοφόρησε το 2004.

«Θέλω οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον αληθινό εαυτό μου», δηλώνει, και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας συμμετείχε και στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο "American Meme", το οποίο είχε να κάνει με το σύγχρονο σύμπαν των social media και σε κάποιο σημείο αναφέρεται και στο περιβόητο sex tape της Paris Hilton, που έβγαλε το 2004 ο πρώην γκόμενός της στην δημοσιότητα, χωρίς την έγκρισή της.

«Είναι κάτι για το οποίο ποτέ δεν θα ήθελα να γίνω γνωστή», λέει σήμερα, αναγνωρίζοντας ότι το αφήγημα διαπόμπευσης της που ακολούθησε δεν θα περνούσε σήμερα, στην εποχή του #MeToo. «Τότε, ο κόσμος συμπεριφέρθηκε σα να ήμουν εγώ ο κακός της ιστορίας... Αν συνέβαινε σήμερα, αυτός που το κυκλοφόρησε δεν θα μπορούσε να σταθεί από την κατακραυγή».

Με την παιδική της φίλη και συμπρωταγωνίστριά της στο reality show "The Simple Life", Nicole Ritchie

«Τώρα νοιώθω πλέον αρκετά άνετα με τον εαυτό μου ώστε να αφηγηθώ την ιστορία μου», λέει.

Παρότι κάποιος μπορεί να έχει την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια έχει εξαφανιστεί από την κοινή θέα, η αλήθεια είναι ότι αποφάσισε απλά να εστιάσει στις πολυποίκιλες επιχειρηματικές της δραστηριότητες, στο χτίσιμο του brand της και στο φιλανθρωπικό της έργο. «Ένας από τους λόγους που με έστειλε εδώ ο Θεός είναι για να προσφέρω χαμόγελο και ευτυχία στους ανθρώπους», δηλώνει εν όψει των διάφορων εκδηλώσεων που θα παραστεί αφιλοκερδώς στις γιορτές ντυμένη Άγιος Βασίλης.

Αμέσως μετά την καταδίκη της το 2007 σε 45 μέρες φυλάκιση για μεθσυμένη οδήγηση (ήταν υπότροπος).

Η αυτοκρατορία της με προϊόντα μόδας και ομορφιάς περιλαμβάνει 45 καταστήματα στη Μέση Ανατολή και στην Ασία, ενώ έχουν ήδη κυκλοφορήσει 25 αρώματα με το όνομά της, πετυχαίνοντας τζίρο που φτάνει τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την ίδια. Διαθέτει επίσης 19 σειρές προϊόντων ένδυσης (ρούχα, παπούτσια, τσάντες, γυαλιά ηλίου, εσώρουχα, μαγιό, ρολόγια) καθώς και μια σειρά προϊόντων για το δέρμα με τίτλο ProD.N.A..

Στα άμεσα σχέδιά της είναι να ανοίξει και μια σειρά από boutiques hotels και κέντρα διασκέδασης ανά τον πλανήτη ενώ ήταν η ίδια υπεύθυνη για τον σχεδιασμού του εσωτερικού χώρου του Paris Beach Club at the Azure, ενός πολυτελούς resort κατοικιών στις Φιλιππίνες.

«Είναι ο τρόπος μου για να ακολουθήσω τα χνάρια της οικογένειας μου», λέει. «Πάντα σεβόμουν ως επιχειρηματίες τον πατέρα μου και τον παππού μου» (Ο παππούς της, Barron Hilton, πέθανε σε ηλικία 91 ετών τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε).

Στο ρόλο της ακριβοπληρωμένης DJ, Λας Βέγκας, 4η Ιουλίου 2015.

Παράλληλα με τις παραπάνω δραστηριότητες, η Hilton ασχολείται με την παραγωγή μουσικής και είναι μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες DJ στον κόσμο. «Μετέτρεψα την εικόνα μου ως party girl σε μια μεγάλη και επικερδή επιχείρηση», δηλώνει στεγνά η Paris Hilton, που χτυπάει αμοιβές μεταξύ 500.000 και ενός εκατομμυρίου δολαρίων για μια τετράωρη εμφάνιση ως DJ (Το 2014 έκλεισε συμβόλαιο πενταετούς residency στα πλατό του διάσημου κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα).

Όσο για την τρέχουσα ρομαντική της κατάσταση, μετά την περσινή διάλυση του αρραβώνα της με τον ηθοποιό Chris Zylka (γνωστού από την τηλεοπτική σειρά "The Leftovers"), παραμένει single: «Το μόνο που θέλω είναι να κάνω παρέα με τις φίλες μου. Ποτέ δεν ήμουν single στη ζωή μου. Πάντα ήμουν με έναν γκόμενο και δεν είχα χρόνο να κάνω πράγματα με τις φίλες μου».

«Τότε, ο κόσμος συμπεριφέρθηκε σα να ήμουν εγώ ο κακός της ιστορίας... Αν συνέβαινε σήμερα, αυτός που το κυκλοφόρησε δεν θα μπορούσε να σταθεί από την κατακραυγή», λέει για το περιβόητο sex tape του 2004. Φωτο: Christina House / Los Angeles Times

Με στοιχεία από τους Los Angeles Times