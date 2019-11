Το στυλ των queer κοριτσιών του Χόλιγουντ

Πολλές διάσημες γυναίκες έχουν αποφασίσει να είναι ανοιχτές με τη σεξουαλικότητα και την ταυτότητα φύλου τους. Είτε gay, είτε bisexual, είτε trans, είτε δίχως καμία ταμπέλα και χαρακτηρισμό, ξέρουν τι είναι αυτό που τις κάνει να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους και πώς μπορούν να είναι ευτυχισμένες. Ο δυναμισμός και η αποφασιστικότητα που έχουν υιοθετήσει στη ζωή τους φαίνεται και στις επιλογές που κάνουν στο ντύσιμό τους. Δείτε 10 από τις πιο διάσημες queer προσωπικότητες να υποστηρίζουν το στυλ τους στο ντύσιμο αλλά και τις απόψεις τους πάνω στη σεξουαλική τους ταυτότητα. — Ν.Γ.

Η Willow Smith, κόρη του Will και της Jada Pinkett Smith, στην επίδειξη Louis Vuitton Cruise 2020 στη Νέα Υόρκη με crop top, φαρδύ γιλέκο, ψηλόμεσο παντελόνι και ankle boots, όλα από τον γνωστό οίκο. Όταν κάποτε ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αποτελέσει μέρος μιας σχέσης μεταξύ τριών ανθρώπων, η Σμιθ δήλωσε ότι θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της να είναι με έναν άνδρα και μια γυναίκα ταυτόχρονα. Ωστόσο, η 18χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός δεν χαρακτήρισε την σεξουαλική της ταυτότητα. «Αγαπώ τους άνδρες και τις γυναίκες εξίσου και θα αισθανόμουν πολύ ευγνώμων, αν ήμουν με δύο ανθρώπους». Φωτο: Getty Images/Ideal Image

H Laverne Cox με αποκαλυπτικό διάφανο μαύρο φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας «Οι Άγγελοι του Τσάρλι». Πρόκειται για custom-made κομμάτι από τον σχεδιαστή Hakan Akkaya. Η transgender ηθοποιός και ακτιβίστρια έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τη σειρά του Netflix «Orange is the New Black» και μάχεται για τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας. Φωτο: Getty Images/Ideal Image