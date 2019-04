Κίμων Φραγκάκης

Δημοσιογράφος και δημιουργός του andro.gr

— Ασχολείστε με την περιποίηση του εαυτού σας;

Όχι ιδιαίτερα.

— Μέχρι προσφάτως αυτό ήταν ένα ταμπού για τους άνδρες. Τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει;

Έχει απενοχοποιηθεί πλήρως η φάση, αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα η κοκεταρία στον άνδρα. Ο άνδρας πρέπει να είναι καθαρός και σένιος. Δεν χρειάζεται πολλά φρου-φρου και αρώματα.

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε διαφορετικά από τους μπαμπάδες μας είναι να βάζουμε αντηλιακό. Επίσης, καλό είναι, μετά τα 40, να βάζουμε και ενυδατική κρεμούλα.



— Περιγράψτε μου μια ιεροτελεστία περιποίησης που ακολουθείτε συχνά.

Καμιά φορά πάω στο χαμάμ. Αυτή είναι μια σοβαρή περιποίηση, ειδικά αν ολοκληρώνεται με μασάζ.



— Ποια είναι τα προϊόντα που έχετε πάντα στο ντουλαπάκι του μπάνιου σας;

Οδοντικό νήμα.



— Ποια είναι η πιο πολυτελής επένδυση που έχετε κάνει για την περιποίησή σας;

Έχω ένα καλό πινέλο ξυρίσματος με τρίχα ασβού.



— Διατηρείτε ακόμα μουστάκι. Γιατί;

Διότι πάνω μου μοιάζει παλιομοδίτικο και όχι χιπστεράδικο.



— Έχετε μπαρμπέρη; Σας αρέσουν τα μπαρμπέρικα νέας γενιάς;

Από μικρός πήγαινα σε μπαρμπέρη. Συγκεκριμένα, στο «Κουρείον ο Αντώνης» στη Στοά Σπυρομήλιου. Εκεί κουρευόταν όλη η παλιά Αθήνα. Υπέροχο στέκι, «εκκλησία». Είχε τρεις κουρείς, τον Αντώνη, τον Πάρη, που με κούρευε, και τον Δημοσθένη. Έχει κλείσει εδώ και καιρό.

Σήμερα δεν κουρεύομαι σε μπαρμπέρικο, περιέργως πηγαίνω σε γυναικείο κομμωτήριο. Με περιποιείται ο Σταμάτης Καραΐσκος που έχει το Sadhu Hair. Είναι κορυφαίος, γι' αυτό πάω μέχρι την Καστέλλα, όπου βρίσκεται.

Η όλη ιστορία με τα νέα μπαρμπέρικα έχει και μια κωμική διάσταση, λόγω της υπερβολής. Σέβομαι, πάντως, τον Παναγιώτη Γρηγορίου, που ξεκίνησε την τάση με το 1900, τον Γιάννη Σακελλαράκη, που διατηρεί το σοβαρό DON, και τον Κωνσταντίνο Κουτρούμπα, που κάνει καταπληκτικό ξύρισμα με φαλτσέτα στο μπαρμπέρικο του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία, μια εμπειρία που αξίζει να ζήσει κανείς.



— Τι γνώμη έχετε για την τάση με τους «μουσάτους»;

Καθαριότητα να υπάρχει.

— Σας αρέσει να σας λένε ότι είστε κομψός;

Μου αρέσει, αλλά δεν θέλω να ταυτίζομαι με αυτό, του στυλ «ο κομψός Φραγκάκης, ο δανδής κ.λπ.». Έχω άλλα ενδιαφέροντα.



— Ποιο είναι το βασικό γνώρισμα του δικού σας στυλ;

No nonsense.

Μπάμπης Μελικίδης

Δημιουργός του THE B.MAG, της διμηνιαίας συνδρομητικής έκδοσης που μοιράζεται σε μπαρμπέρικα σε όλη την Ελλάδα (http://www.thebmag.gr), ενώ πρόσφατα εξέδωσε το βιβλίο «Ο απόλυτος οδηγός περιποίησης για τον σύγχρονο τζέντλεμαν» ([email protected])

Θεωρώ ότι δεν πρόκειται απλώς για τάση. Οι γενειοφόροι ήρθαν για να μείνουν.

— Ασχολείστε με την περιποίηση του εαυτού σας;

Ασφαλώς. Μια περιποιημένη εμφάνιση αφήνει καλύτερες εντυπώσεις και ανεβάζει το ηθικό, όπως και να 'χει.



— Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι άνδρες με την περιποίηση του εαυτού τους; Έχουν απενοχοποιηθεί;

Κάποια στιγμή στη ζωή τους όλοι οι άνδρες χρειάστηκε να περιποιηθούν το πρόσωπο, τα μαλλιά ή τη γενειάδα τους.



— Περιγράψτε μου μια ιεροτελεστία περιποίησης που ακολουθείτε καθημερινά.

Διατηρώ πολλά χρόνια γενειάδα. Αυτό με βάζει με κάποιον τρόπο σε μια τακτική ρουτίνα. Χρησιμοποιώ πρωί και βράδυ σαμπουάν για γένια που φρεσκάρει και καθαρίζει τις τρίχες και μία φορά τον μήνα ειδικό scrub για να καθαρίσω την επιδερμίδα κάτω από το μούσι.

Κάθε πρωί, επίσης, κάνω ένα ελαφρύ χτένισμα με ειδική ξύλινη χτένα, με αραιά δόντια. Μετά, βάζω 3-4 σταγόνες λάδι με αρωματικά έλαια και κερί για να φτιάξω το μουστάκι. Και, φυσικά, μία φορά τον μήνα θα περάσω μια βόλτα από τον μπαρμπέρη μου για μια full-service περιποίηση.



— Ποια είναι τα προϊόντα που έχετε πάντα στο ντουλαπάκι του μπάνιου σας;

Σαμπουάν και λάδι για τα γένια δεν λείπουν ποτέ.



— Ποια είναι η πιο πολυτελής επένδυση που έχετε κάνει για την περιποίησή σας;

Η πιο πολυτελής, όχι με οικονομικό κριτήριο αλλά σε επίπεδο απόλαυσης, επένδυση είναι η μισή ώρα που θα περάσω στη βαριά, σκαλιστή πολυθρόνα του μπαρμπέρη μου. Εκεί, η περιποίηση με την καυτή πετσέτα και το μασάζ προσώπου με τα αιθέρια έλαια μέχρι το τελείωμα στα άκρα με το ξυράφι μετατρέπεται σε ένα δώρο στον εαυτό μου.



— Τι γνώμη έχετε για την τάση με τους «μουσάτους»;

— Σας αρέσει να σας λένε ότι είστε κομψός;

Φυσικά, αλλά ελπίζω πάντα να είναι για τη συμπεριφορά μου και όχι για τα ρούχα μου.



— Ποιο είναι το βασικό γνώρισμα του δικού σας στυλ;

Το μαλλί του «τρελού» καλλιτέχνη και το μούσι.

Πάνος Πολυχρονόπουλος

Δικηγόρος

Πιστεύω ότι πλέον η μεγαλύτερη μερίδα των ανδρών είναι εξοικειωμένη και απενοχοποιημένη όσον αφορά την περιποίηση του εαυτού τους.

— Ασχολείστε με την περιποίηση του εαυτού σας;

Σχεδόν σε καθημερινή βάση ασχολούμαι με τη φροντίδα του προσώπου μου και αρκετά συχνά περιποιούμαι τα γένια μου, καθώς θεωρώ ότι και τα δύο είναι σημαντικά για την εξωτερική εικόνα και την υγεία της επιδερμίδας ενός άνδρα.



— Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι άνδρες με την περιποίηση του εαυτού τους; Την έχουν απενοχοποιήσει;

Η αλήθεια είναι ότι κυρίως παλαιότερα η περιποίηση του προσώπου και του σώματος του άνδρα ήταν ταμπού και γι' αυτόν τον λόγο οι άνδρες απέφευγαν να μιλάνε ανοιχτά για το προφανές, ότι δηλαδή οι περισσότεροι αφιερώνουμε κάποιον χρόνο για την προσωπική μας φροντίδα.

Θεωρώ ότι σταδιακά, και κυρίως από το τέλος της δεκαετίας του '90, οι άνδρες άρχισαν να αισθάνονται πιο άνετα με το εν λόγω ζήτημα. Προς αυτή την κατεύθυνση βοήθησαν αρχικά οι εφημερίδες και τα περιοδικά και στη συνέχεια ο ηλεκτρονικός Τύπος και τα social media, τα οποία παρουσίαζαν την περιποίηση και τη φροντίδα ενός άνδρα ως ένα φυσιολογικό –όπως και είναι– κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Πιστεύω ότι πλέον η μεγαλύτερη μερίδα των ανδρών είναι εξοικειωμένη και απενοχοποιημένη όσον αφορά την περιποίηση του εαυτού τους, γι' αυτό οι μεγάλες εταιρείες καλλυντικών παράγουν προϊόντα που απευθύνονται αποκλειστικά σε άνδρες και αφορούν την ανδρική περιποίηση.

— Περιγράψτε μου μια ιεροτελεστία περιποίησης που ακολουθείτε καθημερινά.

Δεδομένου ότι εργάζομαι αρκετές ώρες την ημέρα, κυρίως τις βραδινές, πριν κοιμηθώ αφιερώνω χρόνο στον εαυτό μου και πρόκειται πραγματικά για μια μόνιμη ιεροτελεστία, η οποία πλέον είναι σχεδόν αυτοματοποιημένη.

Ξεκινάω με το πλύσιμο του προσώπου μου με κάποιο υποαλλεργικό κρεμοσάπουνο και στη συνέχεια χρησιμοποιώ μια ενυδατική κρέμα προσώπου και κάποιες φορές ένα ξηρό λάδι περιποίησης για τα γένια.



— Ποια είναι τα προϊόντα που έχετε πάντα στο ντουλαπάκι του μπάνιου σας;

Τα βασικά, για παράδειγμα οδοντόκρεμα, αποσμητικό, άρωμα, ενυδατική κρέμα, μηχανή τριμαρίσματος και ξυριστική μηχανή.



— Ποια είναι η πιο πολυτελής επένδυση που έχετε κάνει για την περιποίησή σας;

Θεωρώ ότι η πιο δαπανηρή επένδυση που έχω κάνει είναι η απόκτηση επαγγελματικής μηχανής ξυρίσματος, αλλά, πέρα από την τιμή της, δεν κατάλαβα τη διαφορά από τις κοινές μηχανές.



— Έχετε μπαρμπέρη; Σας αρέσουν τα μπαρμπέρικα νέας γενιάς;

Δεν έχω κάποιον μπαρμπέρη που επισκέπτομαι συχνά, ωστόσο κατά καιρούς πηγαίνω σε μπαρμπέρικα νέας γενιάς. Από αισθητικής άποψης τα βρίσκω αρκετά ελκυστικά, διότι ο χώρος είναι συνήθως προσεγμένος και καθαρός, ωστόσο θεωρώ ότι τα καταστήματα αυτά απευθύνονται κυρίως στο ανδρικό κοινό που επιθυμεί παραδοσιακό ξύρισμα, δηλαδή αυτό που γίνεται με τη χρήση της διπλής λεπίδας (φαλτσέτας), οπότε απαιτείται ιδιαίτερη τέχνη και τεχνική.



— Τι γνώμη έχετε για την τάση με τους «μουσάτους»;

Έχουμε καταλάβει εδώ και μία δεκαετία την ελληνική κοινωνία και συνεχίζουμε να αυξανόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικά βολικό για έναν άνδρα να μη χρειάζεται να ξυρίζεται σε καθημερινή βάση για να πάει στη δουλειά του ή για να θεωρείται ευπρεπής.

Επομένως, η μόδα των μουσάτων μάς διευκολύνει, καθώς ο χρόνος για την περιποίηση του μουσιού ή της γενειάδας είναι πολύ λιγότερος από τον χρόνο που θα δαπανούσαμε αν ξυριζόμασταν καθημερινά.



— Σας αρέσει να σας λένε ότι είστε κομψός;

Νομίζω ότι καθένας κολακεύεται όταν λαμβάνει θετικά σχόλια για την εξωτερική του εικόνα, κι αυτό γιατί αισθάνεται θελκτικός. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι ο σκοπός της προσωπικής μας περιποίησης πρέπει να είναι αποκλειστικά αυτός.



— Ποιο είναι το βασικό γνώρισμα του δικού σας στυλ;

Λόγω της εργασίας μου ως δικηγόρου χρειάζεται να είναι προσεγμένο το στυλ μου σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε γενικές γραμμές, αποφεύγω τις φλυαρίες και την υπερβολή των πολύ μοδάτων ρούχων, καθώς θεωρώ ότι δεν πηγαίνουν και δεν αντικατοπτρίζουν πιστά την προσωπικότητά μου.

Ιωάννης Κοροβέσης

Ιδρυτής του bitterbooze.com, barender και bar instructor

Ένα ανδρικό πρόσωπο πρέπει να είναι ξυρισμένο, κατά τη γνώμη μου, παρ' ότι στο παρελθόν διατηρούσα μουστάκι. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να είναι περιποιημένο.

— Ασχολείστε με την περιποίηση του εαυτού σας;

Ασχολούμαι, στο πλαίσιο της σωστής υγιεινής και φροντίδας.



— Μέχρι προσφάτως αυτό ήταν ένα ταμπού για τους άνδρες. Τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει;

Ευτυχώς, αρκετά από τα πρότυπα του παρελθόντος θεωρούνται πλέον απαρχαιωμένα και παρωχημένα. Η τάση του μετροσέξουαλ έχει βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, παρ' όλα αυτά η αρρενωπότητα, ευτυχώς, δεν σημαίνει πλέον μπόχα και απλυσιά.



— Περιγράψτε μου μια ιεροτελεστία περιποίησης που ακολουθείτε καθημερινά.

Δυστυχώς, το φορτωμένο μου πρόγραμμα δεν μου έχει επιτρέψει μέχρι τώρα να εντάξω μια ιεροτελεστία περιποίησης στην καθημερινότητά μου. Ωστόσο, ξυρίζομαι με ξυράφι δύο φορές την εβδομάδα μόνος μου και μία φορά τον μήνα σε μπαρμπέρικο. Και συνδυάζω το ξύρισμα εκεί με το κούρεμα.

Στο μαλλί μου δεν χρησιμοποιώ κάποιο προϊόν στρωσίματος, το κάνω με τα χέρια μου. Παλιότερα είχα πάντα στην τσέπη του σακακιού μου μια σπαστή τσατσάρα. Δυστυχώς, την έχασα κάποια στιγμή. Πάλι καλά, μου θυμίσατε πως πρέπει να αγοράσω μία.



— Ποια είναι τα προϊόντα που έχετε πάντα στο ντουλαπάκι του μπάνιου σας;

Ένα ξυράφι Gillette για συχνή χρήση με ανταλλακτικά, φαλτσέτα για τις μέρες που έχω χρόνο, πινέλο και σαπούνι, τη Sartorial κρέμα της Penhaligon's για μετά το ξύρισμα τον χειμώνα και την after shave lotion της Acqua di Parma για τους θερινούς μήνες.



— Ποια είναι η πιο πολυτελής επένδυση που έχετε κάνει για την περιποίησή σας;

Η φαλτσέτα μου.



— Έχετε μπαρμπέρη; Σας αρέσουν τα μπαρμπέρικα νέας γενιάς;

Φυσικά και έχω τον μπαρμπέρη μου. Εμπιστεύομαι απόλυτα τον Αγιάντ και τον Μοχάμεντ από το Barber Shop 1900 και το 1920 αντίστοιχα.

Μετά το ξύρισμα περιποιούνται με κλωστή τις τρίχες του προσώπου και των αυτιών. Η όλη ιεροτελεστία είναι μια αληθινή πολυτέλεια που με αναζωογονεί.



— Τι γνώμη έχετε για την τάση με τους «μουσάτους»;

Not my thing! Ένα ανδρικό πρόσωπο πρέπει να είναι ξυρισμένο, κατά τη γνώμη μου, παρ' ότι στο παρελθόν διατηρούσα μουστάκι. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να είναι περιποιημένο.



— Σας αρέσει να σας λένε ότι είστε κομψός;

Μου αρέσει να αισθάνομαι κομψός.



— Ποιο είναι το βασικό γνώρισμα του δικού σας στυλ;

Διακριτικότητα, ευγένεια και καθαρότητα στη συμπεριφορά.

Θεόδωρος Κολοφωτιάς

Αρχιτέκτων μηχανικός

Ο σύγχρονος άνδρας καταλαβαίνει ότι για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις καθημερινές προκλήσεις πρέπει να είναι προστατευμένος. Μια ενυδατική/αντηλιακή κρέμα προσώπου δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.

— Ασχολείστε με την περιποίηση του εαυτού σας;

Ναι.

— Μέχρι προσφάτως αυτό ήταν ένα ταμπού για τους άνδρες. Τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει;

Πλέον έχουν ξεπεραστεί αυτά τα ταμπού. Ο σύγχρονος άνδρας καταλαβαίνει ότι για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις καθημερινές προκλήσεις πρέπει να είναι προστατευμένος. Μια ενυδατική/αντηλιακή κρέμα προσώπου δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.



— Περιγράψτε μου μια ιεροτελεστία περιποίησης που ακολουθείτε καθημερινά.

Το πρωί, αφού έχω κάνει κρύο ντους που μου δίνει την απαραίτητη ενέργεια αλλά και σύσφιξη σώματος και έχω πλύνει δόντια και τα σχετικά, θα βάλω κρέμα ημέρας με αντηλιακή προστασία και ένα eye balm προσεκτικά κάτω από τα μάτια.

Στη συνέχεια, ένα λαδάκι με συγκλονιστικό άρωμα κάνναβης που ενυδατώνει τα γένια και τα μαλακώνει. Επειδή έχει όντως πολύ ωραία αίσθηση, πολλές φορές μπορεί να είναι και το μοναδικό άρωμα που θα επιλέξω για την ημέρα. Αλλιώς, ψεκάζομαι δύο φορές και φύγαμε.



— Ποια είναι τα προϊόντα που έχετε πάντα στο ντουλαπάκι του μπάνιου σας;

Οδοντόπαστα, κρέμα ημέρας και matte paste για τα μαλλιά.



— Ποια είναι η πιο πολυτελής επένδυση που έχετε κάνει για την περιποίησή σας;

Λέιζερ για την πλάτη.



— Έχετε μπαρμπέρη; Σας αρέσουν τα μπαρμπέρικα νέας γενιάς;

Έχω συγκεκριμένο μπαρμπέρη και πάντα τον συμβουλεύομαι για προϊόντα σχετικά με τα μούσια και τα μαλλιά. Ευτυχώς, έχουν οι ίδιοι να μου προτείνουν τα καλύτερα και τα αγοράζω από κει.



— Τι γνώμη έχετε για την τάση με τους «μουσάτους»;

Keep it calm, we rule the world!



— Ποιο είναι το βασικό γνώρισμα του δικού σας στυλ;

Tα κοκκινωπά μούσια μου και η αρκετά έντονη τριχοφυΐα στο στήθος.