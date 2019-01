Κάθε σχεδιαστής φιλοδοξεί να κάνει statement με την τελευταία συλλογή του με τους Viktor & Rolf να το πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας φορέματα με statements πάνω τους.

Παρουσιάζοντας την haute couture συλλογή άνοιξη/καλοκαίρι 2019, ο ολλανδικός οίκος μόδας όχι μόνο έκλεψε τις εντυπώσεις στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και όσους βρέθηκαν εκεί, αλλά δημιούργησε επίσης τεράστιο buzz στα social media, με τους χρήστες να αναπαράγουν μαζικά τις φωτογραφίες με τα μηνύματα.

Τα φωτεινά avant-garde φορέματα σε αποχρώσεις παστέλ και neon ήταν φτιαγμένα από άφθονο τούλι, με έντονα βολάν και πολλά φρου φρου, ενώ καθένα τους είχε αποτυπωμένο κάποιο μήνυμα. Ανάμεσα στις φράσεις ήταν τα «NO», «Sorry I'm late. I didn't want to come» και «Give a damn», και σε αυτές που συζητήθηκαν πολύ τα «I'm not shy I just don't like you» σε ένα λευκό φόρεμα ή το «Leave me alone» σε ένα πολύχρωμο.

Getty Images/ Ideal Image

Οι φωτογραφίες από τα outfits έγιναν πολύ γρήγορα viral σε Twitter και Instagram με γυναίκες από όλο τον κόσμο να σχολιάζουν πως τις λάτρεψαν. Και ενώ πολλοί ρωτούσαν αν μπορούν να αγοράσουν τα φορέματα που μοιάζουν να έχουν διαβάσει το μυαλό τους, κάποιοι πρότειναν οι εικόνες να αντικαταστήσουν memes και gifs.

Getty Images/ Ideal Image

Ο συγκεκριμένος οίκος μόδας έχει παρελθόν στα statements. Τον Αύγουστο του 2018 γιόρτασε την 25η επέτειο επαναδημιουργώντας μερικά από τα πιο διάσημα σύνολά του μέσα στα χρόνια και χρησιμοποίησαν περισσότερα από μισό εκατομμύριο κρύσταλλα Swarovski για την haute couture κολεξιόν φθινόπωρο/χειμώνας.