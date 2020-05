ADVERTORIAL

Οι σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αποτελούν μόνο το "άνοιγμα" προς μία υποσχόμενη ακαδημαϊκή και επαγγελματική καριέρα, αλλά και μία ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία.

Συγχρόνως, το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στα μαθήματα τα οποία θα τους βοηθήσουν στις μετέπειτα σπουδές τους, μέσω εξειδικευμένης διδασκαλίας και μάθησης. Ειδικά όσον αφορά τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα βρετανικά λύκεια ακολουθούν το πρόγραμμα GCE A' Levels, το οποίο ενισχύει την προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και εξασφαλίζει την επιτυχία τους.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα GCE A' Levels, παρέχεται στα Εκπαιδευτήρια Δούκα από το 1985, ενώ θεωρείται το καλύτερο στη χώρα. Μέσα στα 30 χρόνια εκπαιδευτικής και διοικητικής εμπειρίας, έχει δοκιμαστεί και διαμορφωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην διαφοροποιείται πλέον ούτε στο ελάχιστον από τον τρόπο λειτουργίας των βρετανικών λυκείων. Παράλληλα, το πρόγραμμα επιτυγχάνει κάθε χρόνο την εισαγωγή του 100% των υποψηφίων του σε ανταγωνιστικά πανεπιστήμια διεθνούς κύρους, όπως The University of Oxford, The University of Cambridge, The London School of Economics, κ.α.

Η φοίτηση στα GCE A' Levels των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, μπορεί να γίνει παράλληλα με αυτή του Γενικού Λυκείου, καθώς υπάρχει άμεση και διαρκής επικοινωνία των δύο τμημάτων. Έτσι, επιτυγχάνεται ο καλύτερος συντονισμός, η στοχευμένη υποβοήθηση των μαθητών, αλλά και ο κατάλληλος προγραμματισμός των διαγωνισμάτων τους ώστε να επιμερίζονται οι υποχρεώσεις τους. Σκοπός είναι η επίτευξη και των δύο στόχων: από τη μια η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και από την άλλη, η απόκτηση απολυτηρίου με υψηλή βαθμολογία. Έτσι, αν οποιοσδήποτε μαθητής θέλει να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που θα του δώσει και τις δύο επιλογές.

Οι μαθητές των τμημάτων GCE A' Levels, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μία μεγάλη γκάμα μαθημάτων, που περιλαμβάνουν από Μαθηματικά, Φυσική, Οικονομικά, Ψυχολογία, Πολιτική, Βιολογία, μέχρι Τέχνες, Θεατρικές Σπουδές, Ιστορία και Αγγλική Λογοτεχνία, ανάμεσα σε άλλα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εντατικά, ενώ τα τμήματα είναι ολιγομελή (συνήθως με λιγότερο από δέκα σπουδαστές ανά τμήμα). Επιπλέον, παρέχεται πλήρης υποστήριξη των υποψηφίων στην υποβολή των αιτήσεών του στα πανεπιστήμια του εξωτερικού από εξειδικευμένους συμβούλους, όπως και προετοιμασία για τις συνεντεύξεις τους.

Την περίοδο που πέρασε, παρότι τα σχολεία έκλεισαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι σπουδαστές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, δεν έχασαν ούτε μία μέρα μάθημα, αλλά συνέχισαν κανονικά τα μαθήματά τους μέσω τηλε-εκπαίδευσης. Έτσι, δε δημιουργήθηκε κανένα κενό στην εκπαίδευσή τους, καθώς συνέχισαν να έχουν σωστή και εξειδικευμένη διδασκαλία, ακόμα κι από το σπίτι.

Ωστόσο, λόγω της πανδημίας, ο διεθνής φορέας Pearson, του οποίου τα Εκπαιδευτήρια Δούκα είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο τα τελευταία 30 χρόνια, ανακοίνωσε την ακύρωση των βρετανικών εξετάσεων GCE A' Levels της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου. Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι μαθητές θα χάσουν τη χρονιά τους. Τουλάχιστον όχι όσοι σπουδάζουν σε εξουσιοδοτημένα κέντρα όπως τα Εκπαιδευτήρια Δούκα.

Αυτό, γιατί σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό βαθμολόγησης, οι μαθητές των εξουσιοδοτημένων κέντρων που δήλωσαν συμμετοχή στις επίσημες εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2020 θα λάβουν βαθμούς για τα μαθήματα αυτά από τον φορέα βάση, της βαθμολογικής εκτίμησης του αρμόδιου καθηγητή κάθε μαθήματος που θα επιβεβαιώνει με την υπογραφή του ο διευθυντής προγράμματος του εξουσιοδοτημένου κέντρου, τη μαθηματική καμπύλη αποτελεσμάτων προηγούμενων ετών στην Ελλάδα, αλλά και τη μαθηματική καμπύλη αποτελεσμάτων προηγούμενων ετών του εξουσιοδοτημένου κέντρου. Τα παραπάνω, ωστόσο, δε θα ισχύσουν για τους ιδιωτικούς υποψήφιους (private canditates).

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, προσφέρουν, λοιπόν, όχι μόνο τη δυνατότητα σε κάθε σπουδαστή να εξελίξει τις δεξιότητες και τα ταλέντα του μέσα από ένα εξειδικευμένο βρετανικό σύστημα εκπαίδευσης, αλλά να μπορέσει την ίδια στιγμή να λάβει και όλα τα προνόμια της ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, προσφέρουν την εγγύηση της επιτυχίας στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, χωρίς να θέτουν περιορισμούς, στην περίπτωση που κάποιος σπουδαστής θελήσει να συνεχίσει την ακαδημαϊκή του καριέρα στην Ελλάδα. Μέσα από το προνομιακό αυτό πακέτο, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα διατηρούν τους ορίζοντες ανοιχτούς, με κύριο μέλημα τη σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

