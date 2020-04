ADVERTORIAL

Η International Distance Studies (ID Studies) είναι ένας σύγχρονος και «ζωντανός» εκπαιδευτικός οργανισμός, με κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning), που προσφέρει προγράμματα σπουδών για επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, με στόχο τόσο την επαγγελματική αποκατάσταση όσο και την εργασιακή τους εξέλιξη.

Ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1, πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού), η ID Studies είναι προσανατολισμένη να εφοδιάζει τους σπουδαστές της με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους στην εργασία.

Παρέχει εξειδίκευση σε 20 περιζήτητα επαγγέλματα της αγοράς εργασίας, με καθηγητές-καταξιωμένους επαγγελματίες και σημαντικές προοπτικές για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Κάποιοι τομείς γνωρίζουν μεγάλη απήχηση λόγω της αυξανόμενης ζήτησης τους στην αγορά εργασίας, όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Ξενοδοχειακών μονάδων, όπου οι ανάγκες στη χώρα μας είναι αυξημένες λόγω του τουρισμού. Ιδιαίτερη απήχηση λαμβάνουν και επαγγέλματα στον τομέα της φροντίδας ζώων, όπως Βοηθός Κτηνιατρικής κλινικής ή στο Pet Grooming.



Αυτό που κάνει την IDS να ξεχωρίζει είναι πως η φιλοσοφία της βασίζεται στο ότι η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων - ανεξαρτήτου ηλικίας, τόπου διαμονής, επαγγέλματος, οικονομικής ευμάρειας ή χρόνου. Στην IDS πιστεύουν στο ότι η μάθηση χρειάζεται να είναι δια βίου, να μην ορίζεται από τμήματα, την έναρξη μίας σχολικής χρονιάς ή από την απόκτηση κενών τίτλων σπουδών. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει όχι μόνο εκπτωτική πολίτικη για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και μειωμένα δίδακτρα σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του χρόνου.



Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, το πιο βασικό πλεονέκτημα του e-learning είναι η ευελιξία. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα διαθέσιμο, πράγμα που σημαίνει πως ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πού και πότε θα έχει πρόσβαση στο μάθημα - αρκεί φυσικά να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Αυτό του δίνει την δυνατότητα να ενσωματώσει τις σπουδές του στο πρόγραμμα του, ανάλογα με τις ανάγκες του.



Τα δυο κύρια συστατικά για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα blended learning, είναι η one to one εκπαίδευση και το σύστημα αξιολόγησης. Η εκπαίδευση ένας προς έναν, αφορά τον εξειδικευμένο καθηγητή που θα προσαρμόσει την υποστήριξη σύμφωνα με τις ανάγκες του σπουδαστή κατά την διάρκεια των θεωρητικών σπουδών του, αλλά και την επίβλεψη του εκπαιδευτή εργαστηρίων κατά τη διάρκεια των πρακτικών εφαρμογών. Το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης P8.10, εξασφαλίζει ότι ο σπουδαστής θα κατακτήσει το 80% της συνολικής γνώσης του προγράμματος που παρακολουθεί.

Η φοίτηση στα προγράμματα σπουδών που προσφέρει η IDS διαρκεί 9 μήνες, ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης της φοίτησης και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η IDS προσφέρει ενάρξεις τμημάτων 12 μήνες τον χρόνο.

Το Career Office της IDS, προσφέρει πολύπλευρη υποστήριξη στον σπουδαστή, βοηθώντας στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και την προώθησή του στο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για την IDS και τα προγράμματα σπουδών μπορείτε να βρείτε στο id-studies.gr και αναλυτικότερα για κάθε επάγγελμα παρακάτω: