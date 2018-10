Η νέα αθηναϊκή κομψότητα του Grand Hyatt Athens

Πάντα πίστευα ότι η λεωφόρος Συγγρού είναι ο πρώτος δρόμος τον οποίο πρέπει να διασχίσει κάποιος επισκέπτης που έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Είναι ίσως ο πιο ενδεικτικός για να αφουγκραστεί την αύρα και την ουσία αυτής της πόλης.

Σκεφτείτε το: Ξεκινά από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός (ιστορία), περνά από το Κουκάκι (η πιο δημοφιλής περιοχή αυτή τη στιγμή), έχει εκατέρωθεν της τρεις βασικούς στυλοβάτες του σύγχρονου πολιτισμού μας (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος), αλλά και πολλούς της λαϊκής νυχτερινής διασκέδασης (μπουζούκια, strip clubs), ενώ καταλήγει στο παραλιακό μέτωπο (η θάλασσα, πανταχού παρούσα).

Είναι corporate με τόσα εταιρικά κτίρια, αλλά και νεανική με τόσα hot spots, είναι μεγάλη και διατρέχει τη ραχοκοκαλιά της πόλης, είναι ανοιχτή, φωτεινή και πάντα θα μου φέρνει στο μυαλό την ατάκα του Γιάννη Αγγελάκη στην τελική σκηνή της «Επίθεσης του Γιγαντιαίου Μουσακά» του Πάνου Χ. Κούτρα, καθώς οδηγούν και ξημερώνει: «Μα, δεν είναι υπέροχη αυτή η πόλη;».

Ήταν λοιπόν θλιβερή η εικόνα του παρατημένου πρώην Ledra Marriott, ενός εμβλήματος περασμένων εποχών για την Αθήνα, να χάσκει σαν κτίριο φάντασμα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο στην άνοδο της Συγγρού.

Ευτυχώς η εικόνα αυτή δεν κράτησε για πολύ καθώς από τον περασμένο Αύγουστο λειτουργεί στη συγκεκριμένη θέση, υπό τη διαχείριση των Τίνας και Γιάννη Δασκαλαντωνάκη το νέο πεντάστερο Grand Hyatt Athens της πασίγνωστης διεθνούς εταιρείας πολυτελών ξενοδοχείων. Πρόκειται μάλιστα για το μόλις τρίτο απόκτημα των Grand Hyatt στην Ευρώπη, καθώς αντίστοιχα καταλύματα υπάρχουν μόνο στο Βερολίνο και την Κωνσταντινούπολη.

Τα αδέρφια Δασκαλαντωνάκη φαίνεται πως έχουν μεταλαμπαδεύσει όλη την αγάπη και τη βαθιά τους γνώση στον τομέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση.

Η κ. Δασκαλαντωνάκη επιβεβαιώνει τη νευραλγική και ταυτόχρονα προνομιακή θέση και φύση της λεωφόρου: «Έχει απίστευτο φως η Συγγρού, που μπαίνει από παντού, είναι μεγάλος και φαρδύς δρόμος. Από τη μία ο Παρθενώνας, από την άλλη η θάλασσα. Το location είναι μαγικό, όσες ώρες και να βρίσκεσαι εδώ είσαι ξεκούραστος. Ξέρεις, το ξενοδοχείο είναι ένα "δοχείο με ξένους". Θέλαμε αυτό το δοχείο να είναι πάρα πολύ playful, να επιστρέφουν οι άνθρωποι νιώθοντας ότι αυτό είναι το σπίτι τους στην Αθήνα. Ετοιμάζουμε τα πρώτα events για Thanksgiving και Χριστούγεννα. Θέλουμε να παίξουμε πολύ, να φτιάξουμε ένα fun box».

308 δωμάτια, λοιπόν, μεταξύ των οποίων 38 σουίτες, αποτελούν το Grand Hyatt Athens. Τα περισσότερα βλέπουν στη Συγγρού και στην Ακρόπολη, ενώ τα εσωτερικά βρίσκονται πάνω από ένα αίθριο. 8 δωμάτια μάλιστα έχουν και πρόσβαση σε αυτό τον κήπο.

Κι εδώ ξεκινά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, αυτό στο οποίο η Τίνα Δασκαλανωνάκη και η μακρά ενασχόλησή της με τον πολιτισμό και τις τέχνες έχουν συμβάλει καθοριστικά: Όλα τα δωμάτια διαθέτουν πινελιές από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπως πίνακες και αρχαία νομίσματα. Αυτή η vintage προσέγγιση εδραιώνει τον κλασικό χαρακτήρα ενός πολυτελούς Grand Hyatt, όμως η ανακαίνιση έχει γίνει με τον πιο σύγχρονο τρόπο, σκέφτομαι καθώς παρατηρώ την μπανιέρα της σουίτας στην οποία με ξεναγούν, που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από ένα τζάμι το οποίο κοιτάζει στον δρόμο.

Τα κρεβάτια είναι παντού ίδια, από τα μονόκλινα δωμάτια μέχρι τις σουίτες, αλλάζει μόνο η χωροταξία και το μέγεθος. Η συνολική λογική του ξενοδοχείου είναι εντελώς straight forward, ώστε να μην υπάρχει κανένα confusion.

Μεγαλύτερο ενθουσιασμό μου προκαλούν τα μικρά thoughtful «δωράκια» που αφήνουν οι κοπέλες που τακτοποιούν τα δωμάτια σε διάφορα σημεία τους ή πριν από το check-out, σαν μικρά αναπάντεχα κλεισίματα ματιού στους επισκέπτες, εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία και ιστορία. «Morpheus makes your dreams come true» διαβάζω σε μία χαρτονένια μάσκα ύπνου, «See you soon! There are no goodbyes for us» σε ένα άλλο teaser-σελιδοδείκτη που έχει το σχήμα γυαλιών, «You can fly tomorrow. Hermes, the messenger of Gods» σε ένα τρίτο που έχει το σχήμα από τα φτερωτά σανδάλια του Ερμή. Υπάρχουν τουλάχιστον δέκα διαφορετικά τέτοια collaterals και είναι όλα σχεδιασμένα για να σου προκαλέσουν ένα άμεσο χαμόγελο και να εισαγάγουν το coolness μέσα στην πολυτέλεια.

Έξω από τα δωμάτια, 10 συνεδριακές αίθουσες κάνουν το κατάλυμα ιδανικό για business travelers. Με το νέο έτος θα εγκαινιαστεί και το σπα για το οποίο ακόμα δεν θέλουν να μου κάνουν spoilers ως προς το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει, πάντως θα είναι big thing. Ακόμα υπό συζήτηση είναι και τα σχέδια για την κατεύθυνση που θα λάβει το εστιατόριο του ξενοδοχείου, καθώς για την ώρα σερβίρεται μόνο πρωινό στους πελάτες, ενώ ξεκινούν σύντομα και τα brunches.

Ανεβαίνοντας στο rooftop και χαζεύοντας την one side glass πισίνα σκέφτομαι ότι σύντομα θα μπορούσαν να φιλοξενούνται εδώ τα πιο exclusive open air events που θα γίνουν talk of the town. Πισίνα με θέα την Ακρόπολη – δεν υπάρχει κάτι πιο Instagram friendly για την Αθήνα αυτή τη στιγμή. Δέντρα και υπερμεγέθεις γλάστρες προσθέτουν έναν αέρα νησιού στο ηλιόλουστο rooftop.

«Τόλμη, πολυτέλεια, υπερβολή» είναι το τρίπτυχο που περιγράφει τη βασική ιδέα των Grand Hyatt. «Μεγάλες χειρονομίες, το στοιχείο της άφιξης να υπερτονίζεται, δυνατά events να διοργανώνονται στους χώρους, θέλουμε να εκπλήσσουμε το κοινό συνεχώς» μου εξηγεί ο Jason Ballard, αντιπρόεδρος της Hyatt International για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. «Η πολυτέλεια είναι στο επίκεντρο, αλλά με τρόπο έντονο».

Αυτή η μοναδικότητα εξηγεί γιατί οι κινήσεις της Hyatt Hotels International είναι τόσο προσεκτικά σχεδιασμένες σε παγκόσμιο επίπεδο και γιατί υπάρχουν τόσα λίγα ξενοδοχεία Grand Hyatt στην Ευρώπη. «Είμαστε εκλεκτικοί. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι συνεργάτες μας είναι οι σωστοί, ότι η πόλη είναι η σωστή και ότι μπορούμε να παρέχουμε αυτή την "wow experience"» συμπληρώνει ο κ. Ballard. «Η Αθήνα είναι το τέλειο μέρος, είναι κρίμα που κάναμε τόσο καιρό να δραστηριοποιηθούμε εδώ, αλλά τώρα ήταν η σωστή στιγμή. Η αγορά ήταν σε αποδιοργάνωση τα τελευταία χρόνια. Έπρεπε να βρεθεί το κατάλληλο κτίριο. Δεν υπάρχουν πολλά πολυτελή ξενοδοχεία στην πόλη. Τα Grande Bretagne, King George και Hilton υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια».

Το hotel life είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, ειδικά όταν συνδέεται με μεγάλες αστικές περιοχές και όχι απαραίτητα με διακοπές. Στο Grand Hyatt Athens το γνωρίζουν καλά και αυτό που προσφέρουν προωθεί την upper market φιλοξενία στο επόμενο επίπεδο.

Info

Grand Hyatt Athens

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 115, 214 4021234

Website / Instagram