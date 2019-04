Πέρασαν τα πρώτα έξι! Τώρα πάμε για τα δεύτερα έξι, τα τρίτα έξι κι όσα έξι μας έγραψαν οι μαριόλες οι Μοίρες εκείνον τον Απρίλη του 2013 που πέσαμε με τα μούτρα στα γενναία κλάματα.

Το ποιηματάκι - κλαίουσα τούρτα, είναι του Α.Α. Μilne. Το έγραψε το 1926, την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε ο Winnie-the-Pooh, το αρκουδάκι που του εξασφάλισε πρώτο τραπέζι πίστα στην ωραία Αρκαδία.

[Τώρα είμαστε έξι]

σταθερά, στον Στάθη

Όταν ήμουν ένα

ήμουν σαν κανένα.

Όταν ήμουν δύο

κέρδισα λαχείο.

Όταν ήμουν τρία

αχ,τι αβαρία!

Όταν ήμουν τέσσερα

το κορμάκι μου έσερνα.

Όταν ήμουν πέντε

γλύτωσα στο πάρα πέντε.

Μα τώρα είμαι έξι

η σοφία μου έχει σιτέψει

και λέω να μείνω εδώ στα έξι

απ' τη δύση ως τη φέξη!

Α.Α. Μilne,1926

[Now We Are Six]

When I was one,

I had just begun.

When I was two,

I was nearly new.

When I was three,

I was hardly me.

When I was four,

I was not much more.

When I was five,

I was just alive.

But now I am six,

I'm as clever as clever.

So I think I'll be six now

for ever and ever.



Α.Α. Μilne, 1926