Στην πρώτη φωτογραφία ενώνουν τα χέρια, σαν να ετοιμάζονται να χορέψουν. Ο Χάρι Ντιν κατεβάζει το βλέμμα. Η Ντέμπι τον κοιτάζει παιχνιδιάρικα μέσα απ' τα σκούρα ηλίου της. Κόσμος γύρω, τους φωτογραφίζουν, δεν δείχνουν να πολυνοιάζονται.



Θέλω να χορέψω με τον Χάρι Ντιν

Να διασχίσουμε το Τέξας με λιμουζίνα

Θέλω λίγο Παράδεισο πριν πεθάνω (...)

Στην δεύτερη φωτογραφία ο Χάρι Ντιν έχει γείρει πάνω στην Ντέμπι και κοιτάζει τον Θεό. Η Ντέμπι έχει βγάλει τα ηλίου, έχει αλλάξει μπλουζάκι και τον αγκαλιάζει. Υπάρχει μια βαθιά συγκίνηση, σχεδόν στα όρια της μελαγχολίας.



Ε, ναι, θέλω ό,τι βλέπω

Μα πιο πολύ θέλω εκείνον τον άντρα

Ναι, θέλω εκείνον τον άνδρα (...)

Φωτο: Chris Stein

Είναι Πρωτομαγιά του 2015, στην ταράτσα του Ξενοδοχείου Ρούζβελτ, στο Χόλιγουντ. Σε δύο χρόνια ο Χάρι Ντιν θα φύγει ήσυχα,στα ενενηνταένα του χρόνια.

Κανείς δεν θα μάθει πόσο κοντά βρέθηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Θα μείνει μόνο το I Want That Man, to τραγούδι της Ντέμπι για τον Χάρι Ντιν, αυτό το ερωτικό ξόρκι που τους έφερε (όσο κι όπως) κοντά ήθελαν και μπορούσαν.



Θέλω να με φιλήσει απ'την κορυφή μέχρι τα νύχια

Στα πίσω-πίσω καθίσματα

Κι ας μην με κοιτάξει στα μάτια

Θέλω ο έρωτάς του να με πλημμυρίσει

να γίνει ο βασιλιάς των ονείρων μου

Τον θέλω και δεν μπορώ να το κρύψω (...)