Το νέο ντοκιμαντέρ του HBO που έχει τίτλο "Liberty: Mother of Exiles" (Ελευθερία: Μητέρα των εξόριστων) και έκανε πρεμιέρα πριν λίγες μέρες, αποτελεί μια διεισδυτική, συναισθηματική εξερεύνηση του πιο διάσημου μάλλον αγάλματος στον κόσμο.

Με αφορμή την κατασκευή του Μουσείου του Αγάλματος της Ελευθερίας που άνοιξε πρόσφατα, η ταινία ακολουθεί την πορεία του επιβλητικού μνημείου – το οποίο δέχεται πάνω από τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο – από την σύλληψή του το 1874 στη φαντασία του Γάλλου γλύπτη Φρεντερίκ Μπαρτολντί, κατόπιν πρότασης του ιστορικού Εντουάρ ντε Λαμπουλέ να κατασκευαστεί ένα μνημείο προς τιμήν της γαλλοαμερικανικής φιλίας – μέχρι τις σύγχρονες διαστάσεις του ως συμβόλου υποδοχής μεταναστών και προσφύγων αλλά και αιώνιου μνημείου κιτς αισθητικής.

Συν-σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Ράντι Μπαρμπάτο, το δημιουργικό ήμισυ (μαζί με τον συνεργάτη του Φέντον Μπέιλι) της εταιρείας παραγωγής The World of Wonder, υπεύθυνη μεταξύ άλλων για κινηματογραφικές βιογραφίες προσώπων όπως η Μόνικα Λεβίνσκι και ο Ρόμπερτ Μάπλθορπ, αλλά και για το τηλεοπτικό σόου του RuPaul, "RuPaul's Drag Race."

«Ίσως γνωρίζεις την φήμη σύμφωνα με την οποία το μοντέλο που πόζαρε στον Μπαρτολντί για να φτιάξει το άγαλμα, ήταν ο αδελφός του», λέει υπαινικτικά ο Μπαρμπάτο απαντώντας στην ερώτηση που του απευθύνει χαριτολογώντας το Salon: «Μήπως πρόκειται τελικά για την πιο μεγάλη drag queen στον κόσμο;».

Εκτός από το ίδιο το άγαλμα, πρωταγωνίστρια-οικοδέσποινα του ντοκιμαντέρ είναι η διάσημη σχεδιάστρια μόδας Diane von Furstenberg η οποία λειτουργεί και ως ζωντανή μετενσάρκωση αυτού που συμβολίζει το μνημείο, ως παιδί του Ολοκαυτώματος που ήρθε στην Αμερική για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, η κάμερα την ακολουθεί σ' ένα ταξίδι ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του μνημείου.

Η επιλογή της βελγικής καταγωγής σχεδιάστριας δεν είχε να κάνει μόνο με την ιδιότητα της ως μετανάστριας. Η von Furstenberg υπήρξε τόσο αποτελεσματική στον ρόλο της, ως επικεφαλής της καμπάνιας για την δημιουργία του Μουσείου (κατάφερε να συγκεντρώσει γύρω στα 100 εκ. δολάρια) ώστε ο αντιπρόεδρος του ιδρύματος Statue of Liberty–Ellis Island Foundation, Ρίτσαρντ Φλαντ την αναγόρευσε επίσημα «νονά της Lady Liberty»

«Θυμάμαι να φτάνω εδώ και να αντικρίζω την Κυρά της Ελευθερίας ένα πρωί», λέει η ίδια για το Άγαλμα. «Καθώς την κοιτούσα σκεφτόμουν ότι φορά χλαμύδα, μοιάζει σαφώς θηλυκή αλλά από την άλλη, η στάση του σώματός της είναι τόσο ευθυτενής και ισχυρή». Σύμφωνα με τους δημιουργούς, η συμμετοχή της 72χρονης σχεδιάστριας, έδωσε έναν πιο πνευματώδη και συγχρόνως πιο παιγνιώδη τόνο στο ντοκιμαντέρ, συμβατό με τις παραδοξότητες και τα αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία που συνδυάζει ως έμβλημα το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Με στοιχεία από το Salon