Όταν η Σάντι εμφανίστηκε ενώπιον του Ντάνι με το κολλητό στο δέρμα μαύρο παντελόνι και το δερμάτινο τζάκετ της στο "Grease" του 1978, δεν θα μπορούσε η Ολίβια Νιούτον-Τζον να φανταστεί ότι το κοστούμι εκείνο που φόρεσε στην ταινία θα έπιανε γύρω στα 185.000 δολάρια σε δημοπρασία σαράντα και πλέον χρόνια μετά.

Τα συγκεκριμένα κομμάτια κινηματογραφικής ιστορίας μαζί με καμιά διακοσαριά ακόμα από τα κοστούμια αλλά και από τα προσωπικά ρούχα της τραγουδίστριας και ηθοποιού, πρόκειται να βγουν σε πλειστηριασμό στο Λος Άντζελες τον Νοέμβριο, ενώ 32 από αυτά βρίσκονται αυτή τη στιγμή ως εκθέματα στο Μουσείο του Στυλ στην Ιρλανδία.

Όσον αφορά άλλα κομμάτια που προέρχονται από το 'Grease", μια εκδοχή του τζάκετ των «ροζ κοριτσιών» ("pink ladies") που της χάρισε το καστ και τα συνεργείο μετά τη λήξη των γυρισμάτων, αναμένεται να φτάσει στα 5.000 δολάρια ενώ τα παπούτσια χορού με το μικρό τακούνι που φορούσε στις πρόβες υπολογίζεται να πιάσουν γύρω στις 2.500 δολάρια (τα κόκκινα ψηλοτάκουνα που φορούσε στην ταινία χάθηκαν προ πολλού). Η τουαλέτα που φόρεσε στην βραδιά της απονομής των Όσκαρ εκείνη τη χρονιά μάλλον θα ξεπεράσει τις 10.000 δολάρια.

Πάνω από όλα πάντως, η δημοπρασία αυτή αποτελεί έναν φόρο τιμής στην 55ετή καριέρα της Ολίβια Νιούτον-Τζον, η οποία γεννήθηκε στην Αγγλία το 1948, αλλά μετακόμισε στην Αυστραλία με την οικογένειά της πριν κλείσει τα πέντε. Στα 15 της ήδη εμφανιζόταν στην τηλεόραση, η καριέρα της όμως απογειώθηκε με την επιστροφή της στη Βρετανία, με τα «εθνικά χρώματα» της οποίας διαγωνίστηκε στην Eurovision το 1977 με το τραγούδι "Long Live Love", το οποίο ήρθε τέταρτο τη χρονιά που επικράτησαν οι Abba με το "Waterloo".

"You're the one that I Want": Όταν ο Ντάνι (Τζον Τραβόλτα) είδε τη "νέα" Σάντι.