Λίγο πριν «Μείνουμε Σπίτι», το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της MINI ξάφνιασε τους πάντες με την παρουσία του σε μία πόλη όπως είναι το πολύβουο Λας Βέγκας, καθώς πρόκειται για ένα όχημα που κινείται αθόρυβα και παρκάρει εύκολα στην μητρόπολη της υπερβολής.



Στο λαμπερό αστικό τοπίο του Λας Βέγκας όπου κυριαρχούν τα εντυπωσιακά συγκροτήματα ξενοδοχείων, τα καζίνο και οι αμέτρητες φωτεινές επιγραφές, το ηλεκτρικό ΜΙΝΙ χρειάζεται την απολύτως απαραίτητη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για να κινηθεί στο πιο φωτεινό σημείο του πλανήτη.

Το πολυσύχναστο Λας Βέγκας «φιλοξένησε» το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper SE, σε μια σύμπραξη βγαλμένη από το όχι και τόσο μακρινό αστικό μέλλον.



Πρόκειται για μία λαμπερή πόλη όπου κυριαρχούν τα αντίγραφα μνημείων όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας, ο Πύργος του Άιφελ ή οι Αιγυπτιακές Πυραμίδες και περιοχών όπως τα Κανάλια της Βενετίας. Σωσίες του «Βασιλιά Έλβις» σε καλωσορίζουν σε κάθε γωνιά του δρόμου, ενώ το ίδιο το Λας Βέγκας μοιάζει να προέρχεται από έναν άλλο κόσμο λόγω της θέσης του στη μέση της ερήμου της Νεβάδα.



Στη μητρόπολη των καζίνο και της ψυχαγωγίας κυριαρχεί η υπερβολή, ενώ το ίδιο ισχύει και στο δρόμο, εκεί όπου οι τεράστιες λιμουζίνες, τα πολυτελή σπορ αυτοκίνητα και τα Pick-Up με τους θηριώδεις κινητήρες αποτελούν μέρος της καθημερινότητας.

Το Λας Βέγκας καλωσόρισε το ηλεκτρικό MINI με τον δικό του τρόπο, ενώνοντας το παρόν με το μέλλον.



Και κάπως έτσι μόνο ένα πραγματικά ξεχωριστό αυτοκίνητο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για παράδειγμα, ένα πλήρως ηλεκτρικό και συμπαγές σε διαστάσεις αυτοκίνητο με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι το MINI Cooper SE ξεχωρίζει με το δικό του τρόπο.



Όσοι διασχίζουν την πολυσύχναστη «Las Vegas Boulevard» με το ηλεκτρικό MINI, εκπέμποντας μηδενικές εκπομπές ρύπων και... ήχου, συγκεντρώνουν βλέμματα θαυμασμού και επιδοκιμασίας από τους περαστικούς. Να σημειωθεί ότι η πιο διάσημη λεωφόρος της πόλης γνωστή και ως «Strip» έχει μήκος σχεδόν 7 χιλιόμετρα και εκτείνεται από τον βορρά προς το νότο.



Σε παράταξη στη σειρά, ξενοδοχεία με ηχηρά ονόματα όπως τα «Venetia», «Mirage», «Flamingo», «Caesars Palace», «Bellagio», «MGM Grand», «New York, New York» και «Luxor», καταλήγουν στην θρυλική πινακίδα που καλωσορίζει τους επισκέπτες στην πόλη: Welcome to Fabulous Las Vegas. Καλώς σας βρήκαμε απαντάει με αγγλική ευγένεια το ηλεκτρικό MINI.



Την ίδια στιγμή το μοντέλο της βρετανικής φίρμας εντυπωσιάζει με τις ζωηρές, αλλά σχεδόν αθόρυβες εκρήξεις επιτάχυνσης. Η διαδρομή από τον ένα φωτεινό σηματοδότη στον επόμενο προσφέρει την ιδανική ευκαιρία για χρήση της ανάκτησης ενέργειας μέσω πέδησης δύο σταδίων. Ανάλογα με τον όγκο της κυκλοφορίας, το κάθε στάδιο έχει τη δική του συμβολή.

Με το MINI Cooper SE μπορείς να ξεχωρίσεις ακόμη και σε μια πόλη συνηθισμένη σε αυτοκίνητα άλλης εποχής.



Όταν βραδιάζει στο Λας Βέγκας οι προσόψεις των κτιρίων, τα διαφημιστικά ταμπλό, οι πινακίδες σήμανσης κατεύθυνσης και οι προβολείς, σχηματίζουν έναν πολύχρωμο, απαστράπτοντα και εκθαμβωτικό καμβά. Ωστόσο, το δημοτικό συμβούλιο του Λας Βέγκας κάνει ότι μπορεί για να μειώσει την κατανάλωση των ενεργειακών πόρων.



Όλα τα δημόσια κτίρια παράγουν τώρα δική τους ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ενώ υπάρχουν σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Το ηλεκτρικό MINI επαναφορτίζει τις μπαταρίες του ώστε να είναι σε πλήρη ετοιμότητα την επόμενη μέρα.



Η αυτονομία του MINI Cooper SE κυμαίνεται μεταξύ 235 και 270 χιλιομέτρων με μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία και αποφορτίζεται πολύ σταδιακά. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε ένα άκρως αποτελεσματικό σύστημα ψύξης για το εσωτερικό και τη μπαταρία υψηλής τάσης.



Με την πολύ αποδοτική τεχνολογία αντλίας θερμότητας ακόμη και το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί εξαιρετικά. Επίσης επιτρέπει τη λειτουργία pre-conditioning στο εσωτερικό, ενώ με την εφαρμογή MINI Connected remote app η εν λόγω λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί και απομακρυσμένα.

Μία ακόμα δημοφιλής διαδρομή φέρνει τους επισκέπτες στο Φράγμα Χούβερ (Hoover Dam) το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Λας Βέγκας. Μέσω τοξωτής γέφυρας ο αυτοκινητόδρομος «Highway 93» διασχίζει τον ποταμό Κολοράντο και το φαράγγι που έχει διαμορφωθεί, προσφέροντας εκπληκτική θέα του φράγματος στην κοιλάδα.



Αυτό σταματά τη ροή του ποταμού στη λίμνη «Mead» και τροφοδοτεί το Λας Βέγκας με πόσιμο νερό, χάρη σε 17 υδροηλεκτρικές τουρμπίνες οι οποίες αξιοποιούν τη δύναμη του νερού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.



Ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα δημιουργούνται δίπλα στο φράγμα ως αποτέλεσμα της παραγωγής ενέργειας με μηδενικούς ρύπους. Αυτά τα κύματα ενθαρρύνουν τους μηχανικούς εξέλιξης του BMW Group να επιλέγουν τη διαδρομή προς το φράγμα Χούβερ όταν δοκιμάζουν πρωτότυπα νέα μοντέλα στην Κοιλάδα του Θανάτου (Death Valley), για να ελέγξουν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα σε συνθήκες υψηλής καταπόνησης.



Τέτοιες δοκιμές έχουν βελτιώσει σημαντικά την ηλεκτρομαγνητική θωράκιση τις τελευταίες δεκαετίες. Ως αποτέλεσμα, τα ηλεκτρονικά συστήματα του MINI Cooper SE παραμένουν ανεπηρέαστα στη διαδρομή πάνω από το φράγμα, ενώ οι επιβάτες δεν χορταίνουν να απολαμβάνουν αυτό το ανθρώπινο θαύμα της σύγχρονης μηχανικής. Εις το επανιδείν, κορωνοϊού επιτρέποντος...