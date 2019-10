Το έχει οδηγήσει ο Τζον Λένον, καθώς και ο Πίτερ Σέλερς ως επιθεωρητής Κλουζό, ενώ ακόμα και η βασίλισσα εθεάθη κάποτε μέσα σε αυτό! Αμέτρητες διασημότητες ενέδωσαν στη γοητεία του κλασικού Mini, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ενώπιον του κοινού πριν από 60 χρόνια. Η ιδιαίτερη σχεδίαση σε συνδυασμό με την απαράμιλλη ευελιξία του στον δρόμο αποτέλεσαν εξαρχής παράγοντες που συντέλεσαν αποφασιστικά στην αποδοχή του επαναστατικού μοντέλου από τους κύκλους της υψηλής κοινωνίας.



Ακόμα και μετά το επαναλανσάρισμα της μάρκας, το 2001, διασημότητες απ' όλο τον κόσμο έσπευσαν να απολαύσουν τη διασκεδαστική οδήγηση που προσφέρει το σύγχρονο Mini, το οποίο ακολούθησε σταθερά τα βήματα του κλασικού προκατόχου του. Η αντισυμβατική φιλοσοφία του έχει εμπνεύσει κινηματογραφικούς παραγωγούς και σχεδιαστές μόδας, ενώ έχει πραγματοποιήσει αρκετές εμφανίσεις και σε κινηματογραφικές παραγωγές.



Για την ιστορία, το γεγονός ότι το κλασικό Mini έγινε αμέσως δεκτό στους κόλπους της λονδρέζικης κοινωνίας οφείλεται σε ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας, τον λόρδο Snowdon, φωτογράφο, σχεδιαστή και φίλο του εμπνευστή του Mini, σερ Άλεκ Ισσιγόνη, καθώς και σύζυγο της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που απέκτησαν το λιλιπούτειο μοντέλο.

Στα επόμενα χρόνια το Mini απέκτησε μόνιμη παρουσία στον κόσμο της μόδας, της τέχνης και της μουσικής του αποκαλούμενου «swinging London». Η διεθνής φήμη του ξεκίνησε σε μεγάλο βαθμό από τον ενθουσιασμό που επέδειξαν για το αυτοκίνητο όλα τα μέλη των Beatles.



Ο Τζον Λένον παρήγγειλε ένα Mini το 1964, αν και δεν είχε άδεια οδήγησης! Ιστορικές φωτογραφίες απεικονίζουν τον Ρίνγκο Σταρ με ένα από τα Mini Cooper S που συμμετείχαν στο 1964 Monte Carlo Rally, καθώς και τον Πολ Μακάρτνι να μπαίνει στο προσωπικό του Mini το 1967. Ο Τζορτζ Χάρισον ήταν περήφανος ιδιοκτήτης ενός Mini de Ville, βελτιωμένου από τον διάσημο κατασκευαστή αμαξωμάτων Radford.



Άλλοτε ως guest star άλλοτε ως πρωταγωνιστής, το κλασικό Mini δίνει το «παρών» σε τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες επί έξι δεκαετίες. Το 1966 εμφανίζεται στην cult ταινία Blow Up, καθώς και στην αστυνομική κωμωδία Kaleidoscope, στην οποία ο σχετικά άσημος τότε Γουόρεν Μπίτι είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία A cœur joie με πρωταγωνίστρια την Μπριζίτ Μπαρντό κυκλοφόρησε επίσης το 1966 και σε αυτήν εμφανίζονταν διάφορα μοντέλα να ταξιδεύουν με το Mini Cooper.

Ο Τζον Λένον οδηγάει το Mini του.



Η «Βιονική Γυναίκα» ήταν μια τηλεοπτική σειρά που απολάμβανε υψηλή δημοτικότητα σε Αμερική και Βρετανία. Το 1976 η πρωταγωνίστρια Λίντσεϊ Γουάγκνερ πόζαρε στο Λονδίνο μπροστά από ένα κλασικό Mini στερεωμένο σε ατσάλινο πλαίσιο, δίνοντας την εντύπωση ότι σήκωνε το αυτοκίνητο με το ένα χέρι, διαθέτοντας υπερφυσικές δυνάμεις, όπως ο χαρακτήρας που υποδυόταν στην τηλεοπτική σειρά.

Οι σκηνές στις οποίες το κλασικό Mini χρησιμοποιήθηκε από τον Βρετανό ηθοποιό Πίτερ Σέλερς και τον σκηνοθέτη Μπλέικ Έντουαρντς ήταν επίσης αντισυμβατικές και χιουμοριστικές. Ο Σέλερς και ο Έντουαρντς γύρισαν την ταινία A shot in the dark το 1964 ως σίκουελ της αστυνομικής κομεντί The Pink Panther. Ο επιθεωρητής Κλουζό οδηγεί ένα αρκετά ασυνήθιστο Mini Cooper, ενώ ο ηθοποιός έδειχνε και εκτός οθόνης το πάθος του για τις εντυπωσιακές ειδικές εκδόσεις του κλασικού Mini.



Αναμφίβολα, η πιο θεαματική εμφάνιση του κλασικού Mini στη μεγάλη οθόνη ήταν στην αστυνομική περιπέτεια του 1969 Ληστεία αλά... ιταλικά. Σε αυτή την ταινία ο απατεώνας Charlie Croker (τον οποίο υποδυόταν ο Mάικλ Κέιν) και η συμμορία του διοργανώνουν μια ληστεία χρυσού στο κέντρο του Τορίνο. Φορτώνουν τη λεία τους σε τρία Mini Cooper σε κόκκινο, μπλε και λευκό χρώμα και ακολουθεί ένα ανελέητο κυνηγητό μέσα από μια σήραγγα του δικτύου αποχέτευσης και πάνω από στέγες σπιτιών και σκαλιά, μέσα στο κυκλοφοριακό χάος της ιταλικής πόλης.

Τριάντα τέσσερα χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το ριμέικ της ομώνυμης βρετανικής αστυνομικής κομεντί με πρωταγωνιστές τους Σαρλίζ Θερόν, Τζέισον Στέιθαμ και Μαρκ Γουόλμπεργκ, ωστόσο η ιστορία της θεαματικής ληστείας σκηνοθετήθηκε με ακόμα πιο εντυπωσιακό στυλ και ιλιγγιώδεις ταχύτητες.