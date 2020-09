Η αθηναϊκή πολυκατοικία ζει τη δική της στιγμή

Κόσμος Μέσα στη θρυλική μοντερνιστική κατοικία των Eames

Η ταινία μικρού μήκους «House: After Five Years of Living» του 1955 μας ξεναγεί μέσα στο σπίτι αριστούργημα του μοντερνισμού που σχεδιάστηκε και έπειτα κατοικήθηκε από το ζευγάρι των διάσημων Αμερικανών σχεδιαστών Charles και Ray Eames.