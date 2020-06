Μέσα στη θρυλική μοντερνιστική κατοικία των Eames Η ταινία μικρού μήκους «House: After Five Years of Living» του 1955 μας ξεναγεί μέσα στο σπίτι αριστούργημα του μοντερνισμού που σχεδιάστηκε και έπειτα κατοικήθηκε από το ζευγάρι των διάσημων Αμερικανών σχεδιαστών Charles και Ray Eames.

Το κτίριο του Λος Άντζελες που είναι γνωστό ως «Eames House» θεωρείται ένα αριστούργημα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και στη συνέχεια κατοικήθηκε από το ζευγάρι των διάσημων Αμερικανών σχεδιαστών Charles και Ray Eames. Χτίστηκε το 1949 ως μέρος μιας πρωτοβουλίας του περιοδικού Arts & Architecture, που ενθάρρυνε τους διάσημους αρχιτέκτονες να ξανασκεφτούν οικονομικά και αποδοτικά σπίτια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, το Eames House εξακολουθεί να λειτουργεί ως μουσείο, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες στη γειτονιά Pacific Palisades. Η ταινία μικρού μήκους με τίτλο House: After Five Years of Living (1955) αποτυπώνει το Eames House, που μοιάζει με πίνακα του Mondrian σε τρεις διαστάσεις, ως έναν ζωντανό χώρο. Με την κομψή κατεύθυνση που έδωσαν οι ίδιοι οι Eames, η ταινία αποδεικνύει ότι αυτό που κάνει ένα σπίτι όμορφο είναι όταν καταφέρνει να κάνει τους κατοίκους του ευτυχισμένους. Πηγή: Eames Office