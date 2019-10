Hannah Hart: ένα 24ωρο στη ζωή μιας επαγγελματία youtuber

Η Hannah Hart είναι μια γυναίκα με πολλά ταλέντα. Είναι συγγραφέας, youtuber και αρκετά φιλόδοξη, αυτοδίδακτη σεφ - μάλιστα, χάρη σε αυτό της το ταλέντο έχει προλάβει ήδη να εκδώσει δύο βιβλία μαγειρικής με το όνομά της. Η Hart ανεβάζει βίντεο στο Youtube τουλάχιστον τα τελευταία οκτώ χρόνια, ενώ αυτά της τα βήματα την έχουν παράλληλα οδηγήσει σε πολυάριθμες συνεργασίες, μεταξύ των οποίων και η παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών.

Στο παραπάνω βίντεο που έχει τίτλο «How I Get It Done», η Hart περιγράφει μια μέρα από τη ζωή της, εξηγεί πως καταφέρνει να συνδυάσει χρονικά όλους αυτούς τους ρόλους που έχει, ενώ παράλληλα μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια συνταγή από το επερχόμενο βιβλίο της «My Drunk Kitchen Holidays! How to Savor and Celebrate the Year».