«Πού χάθηκαν όλοι;»: Δείτε το πρώτο, απόκοσμα επίκαιρο, επεισόδιο της «Ζώνης του Λυκόφωτος» από το μακρινό 1959

Αυτές τις μέρες νιώθουμε όλοι σα να βρισκόμαστε στη «Ζώνη του Λυκόφωτος», σε μια άλλη παράλληλη διάσταση, ή όπως γλαφυρά έλεγε στην έναρξη των επεισοδίων ο Ροντ Σέρλινγκ, ο δημιουργός της θρυλικής σειράς, «σε μια διάσταση απέραντη όσο το διάστημα και άχρονη όπως η αιωνιότητα – στο μεσαίο χώρο ανάμεσα στο φως και τη σκιά, ανάμεσα στο φόβο και στη γνώση, σε μια περιοχή που αποκαλούμε 'Η Ζώνη του Λυκόφωτος'».

Τον Οκτώβρη που μας πέρασε, συμπληρώθηκαν εξήντα χρόνια από την προβολή του πρώτου επεισοδίου, το οποίο είχε τίτλο "Where Is Everybody?" και μοιάζει στην πλοκή του να απηχεί κάτι από την παρούσα κατάσταση με τους δρόμους άδειους από κόσμο και τις πόλεις να μοιάζουν με στοιχειωμένα μνημεία.

Ο πιλότος της τηλεοπτικής σειράς που άλλαξε για πάντα τους κανόνες μυθοπλασίας και εισήγαγε για τα καλά τον κόσμο του φανταστικού στην τηλεόραση ξεκινά με έναν άντρα που βρίσκεται ξαφνικά σε μια πόλη-φάντασμα και δεν μπορεί να καταλάβει πώς έχει συμβεί αυτό...

Οποιαδήποτε περαιτέρω περιγραφή, θα αποτελούσε spoiler... Εκτός από τον κλασικό επίλογο που καταλήγει ως εξής:

«Το φράγμα της μοναξιάς: Η απελπισμένη ανάγκη μας να βρισκόμαστε κοντά σε συνανθρώπους. Εκεί ψηλά, στην απεραντοσύνη του διαστήματος, στο μεγάλο κενό των ουρανών, εκεί ψηλά παραμονεύει ο εχθρός που λέγεται απομόνωση. Εκεί ψηλά στα αστέρια κάθεται και με την υπομονή αιώνων, περιμένει, για πάντα περιμένει...στην Ζώνη του Λυκόφωτος».

― Δ.Π.