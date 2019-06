Μέσα από τις ταινίες του ο Λούκα Γκουαντανίνο παρουσιάζει τη δύναμη που έχει μια χειρονομία ή ένα άγγιγμα και πόσο πάθος και πόθο μπορούν να εκφράζουν. Το παραπάνω βίντεο λειτουργεί ως ένα γράμμα αγάπης προς το σινεμά του Γκουαντανίνο.

Τα αποσπάσματα είναι από τις ταινίες: I Am Love (Io Sonno l'Amore) (2009), A Bigger Splash (2015), Call Me By Your Name (2017) και Suspiria (2018) και η μουσική είναι το Suspirium του Thom Yorke από το soundtrack της περσινής του ταινίας.