Το Λος Άντζελες ακυρώνει τον όρο «άστεγος»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Οι παγκόσμιες μερισματικές πληρωμές ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς οι πετρελαϊκές και χρηματοπιστωτικές εταιρείες κατέβαλαν τεράστια ποσά στους μετόχους, σύμφωνα με νέα στοιχεία.

Στελέχη της εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων Janus Henderson, η οποία δημοσιεύει τον παγκόσμιο δείκτη μερισμάτων Janus Henderson Global Dividend Index από το 2009, αποκάλυψαν ότι τα μερίσματα που καταβάλλουν οι κορυφαίες εταιρείες του κόσμου ουδέποτε ήταν τόσο υψηλά.

Συνολικά 544,8 δισ. δολάρια σε μερίσματα καταβλήθηκαν στους μετόχους το δεύτερο τρίμηνο, μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, από τις 1.200 εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Κατά μέσο όρο, αυτές οι 1.200 εταιρείες κατέβαλαν 11,3% περισσότερα χρήματα από την ίδια περίοδο το 2021. Η αύξηση αυτή αγγίζει ακόμη και το 30% στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές εταιρείες συχνά καταβάλλουν ένα μόνο ετήσιο μέρισμα, στο δεύτερο τρίμηνο.

Οι αναλυτές της Janus Henderson δήλωσαν ότι το 94% των εταιρειών αύξησαν τις πληρωμές μερισμάτων τους ή τις διατήρησαν σταθερές κατά το δεύτερο τρίμηνο, με τις εταιρείες πετρελαίου, χρηματοοικονομικών και αυτοκινητοβιομηχανιών να ηγούνται της κίνησης.

Η Janus Henderson αύξησε πλέον την πρόβλεψή της για το 2022 στα 1,56 τρισ. δολάρια, από 1,54 τρισ. δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο, η οποία μεταφράζεται σε συνολική αύξηση 5,8% σε ετήσια βάση. «Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι, παρά την τεράστια οικονομική διαταραχή που προκάλεσε η πανδημία, τα παγκόσμια μερίσματα είναι τώρα πάνω από το επίπεδο ρεκόρ που είχαν πριν από την πανδημία», αναφέρει η έκθεση.

Πρέπει να φορολογούμε ή όχι τα υπερκέρδη που γεννήθηκαν από τις μετα-covid αναταραχές και τον πόλεμο στην Ουκρανία; Το ερώτημα αυτό πλανάται από την άνοιξη σε μεγάλο μέρος του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των αγγλοσαξονικών χωρών που έχουν ξεκινήσει εκστρατεία από τη δεκαετία του 1980 για τη μείωση της φορολογίας των εταιρικών κερδών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έγραψε το καλοκαίρι στο Twitter: «Είναι ανήθικο το γεγονός ότι οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου αποκομίζουν κέρδη ρεκόρ από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση στις πλάτες των φτωχότερων, με τεράστιο κόστος για το κλίμα», και κατέληξε «προτρέπω όλες τις κυβερνήσεις να φορολογήσουν αυτά τα κέρδη».

Μέχρι στιγμής, ουδείς έχει απαντήσει...

Πηγή: France Info, Barron’s, L’OBS, CITYA.M.

Η Microsoft διέθεσε 4,6 δισ. δολάρια για την πληρωμή μερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Είναι γεγονός ότι ουδείς γνωρίζει με ασφάλεια τους στόχους του Πούτιν στην Ουκρανία. Πολλά σενάρια έχουν διατυπωθεί, τα οποία αξίζουν όσο κάθε σενάριο για το μέλλον. Είναι διάφορες χρήσιμες εκδοχές, αλλά άγνωστης εντέλει σχέσης με τις πραγματικές προθέσεις του Κρεμλίνου.

Ορισμένες μικρές μεν, αλλά συγκεκριμένες κινήσεις, ωστόσο, ενδεχομένως βοηθούν καλύτερα να καταλάβουμε προς τα πού οδεύουν τα πράγματα.

Χθες ανακοινώθηκε από την υπηρεσία Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Αθλητισμού η δημιουργία μιας νέας «Λιγκ της Κοινοπολιτείας», η οποία θα περιλαμβάνει ποδοσφαιρικές ομάδες από τις Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, καθώς και ομάδες από τα αναγνωρισμένα από τη Ρωσία κράτη της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, και συλλόγους από την Κριμαία και τις περιοχές Χερσώνα, Χάρκοβο και Ζαπορόζιε.

Το ρωσικό Υπουργείο Αθλητισμού θα ιδρύσει τον οργανισμό που θα αναλάβει το πρωτάθλημα της «Κοινοπολιτείας», το οποίο θα μπορούσε να διεξαχθεί από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο του επόμενου έτους, με περισσότερες από δώδεκα ομάδες.

Πηγή: sports.ru, Lost Sports

Η ΧΑΓΗ ΖΗΤΑΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η ολλανδική πόλη Χάγη ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα υποβάλει αίτηση για προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, επειδή δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει διέξοδο από τη σύμβασή της με τη ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom.

Οι κυρώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία απαιτούν από τις κυβερνήσεις και άλλους δημόσιους φορείς να τερματίσουν τις υφιστάμενες συμβάσεις με ρωσικές εταιρείες έως τις 10 Οκτωβρίου. Ο δήμος της Χάγης δήλωσε ότι είχε προκηρύξει πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά ακόμη δεν έχει ευοδωθεί.

Οι μεμονωμένες συνομιλίες με τους προμηθευτές θα οδηγήσουν σίγουρα σε συμφωνία, έγραψε η δημοτική σύμβουλος, Saskia Bruines, σε επιστολή της προς το δημοτικό συμβούλιο, αλλά όχι πριν από την προθεσμία της 10ης Οκτωβρίου. «Θα ζητήσουμε παρέκκλιση για την ισχύουσα συμφωνία μας μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023, προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια του εφοδιασμού και να διευκολύνουμε τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε η ίδια.

Πηγή: Le Monde, The Guardian

ΤΟ ΛΟΣ AΝΤΖΕΛΕΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΑΣΤΕΓΟΣ»

Η Αρχή Υπηρεσιών Αστέγων του Λος Άντζελες (LAHSA) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά να καταργηθεί η λέξη «άστεγος», υποστηρίζοντας ότι η λέξη είναι «αλλοτριωτική» και «απάνθρωπη».

Η LAHSA επιδιώκει να αντικαταστήσει τη λέξη με πολιτικά ορθούς όρους, όπως «άνθρωποι που ζουν έξω», «άνθρωποι που δεν στεγάζονται» και «άνθρωποι που βιώνουν την έλλειψη στέγης», ώστε να «δοθεί έμφαση στην προσωπικότητα έναντι της κατάστασης στέγασης».

Our unhoused neighbors are human, and the language we use should reflect that.

Our unhoused neighbors are human, and the language we use should reflect that.

Let's abandon outdated, "othering", and dehumanizing terminology- and instead, adopt people-centered language that emphasize personhood over housing status.