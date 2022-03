«Η ένταξη στην Ε.Ε. δεν είναι απόφαση που λαμβάνεται σε ένα Σαββατοκύριακο»

Ο ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΠΟΥΤΙΝ

Τον Φεβρουάριο του 2018, το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, είχε αναγορεύσει τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε επίτιμο διδάκτορα.

Εξαιτίας της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία, έχει εμφανιστεί μια κίνηση συλλογής υπογραφών με σκοπό να ανακληθούν οι ακαδημαϊκοί τίτλοι που έχουν χορηγηθεί από ελληνικά πανεπιστήμια στον Ρώσο πρόεδρο.

Η αναγόρευση είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα και είχε σχολιαστεί πολύ και στα κοινωνικά μέσα.

Πέρα από το μείζον αυτό ζήτημα, υπάρχει και ένα άλλο. Είχα γράψει εκείνες τις μέρες: «Το Τμήμα ιδρύθηκε το 2003, έχει 16 μέλη ΔΕΠ και έχει στο ενεργητικό του 11 ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές. Συνεπώς, είναι νέο τμήμα που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του. Θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε αίσθηση των μεγεθών και αυτογνωσία (και, αν υπάρχουν, προσπερνώ τις προσωπικές στρατηγικές), και ότι απόλυτη προτεραιότητα θα είχε δοθεί στο να τιμηθούν αναγνωρισμένοι επιστήμονες με παρεμφερές έργο. Φαίνεται, όμως, πως ο μικρομεγαλισμός δεν είναι αυτοϊάσιμη ασθένεια».

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Οι ηγέτες των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις Βερσαλλίες.

Η συνάντηση δεν επιδιώκει να καταλήξει σε λεπτομερείς αποφάσεις, αλλά να χαράξει πολιτικούς προσανατολισμούς που θα συγκεκριμενοποιηθούν μεταγενέστερα. Σύμφωνα με ένα σχέδιο συμπερασμάτων, αναφέρει η Monde, οι 27 θα υπογραμμίσουν τη βούλησή τους να επενδύσουν «περισσότερο και καλύτερα στις στρατιωτικές ικανότητες».

Όσον αφορά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, το Ελιζέ εκτίμησε χθες ότι η συνάντηση κορυφής πρέπει να στείλει στην Ουκρανία «ένα πολιτικό μήνυμα σχετικά με την συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια», όπως στη Γεωργία και τη Μολδαβία, αλλά δεν μπορεί να ξεκινήσει ταχεία ένταξη.

«Η ένταξη, δεν είναι απόφαση που λαμβάνεται σε ένα σαββατοκύριακο», είπε ένας σύμβουλος της Γάλλου προέδρου. «Κατανοούμε το ουκρανικό αίτημα, και θέλουμε να πούμε στους Ουκρανούς ότι είναι μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας, αλλά δεν είναι μια διαδικασία ένταξης που θα σταματήσει τον πόλεμο».

H LADA ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η εμβληματική για τη Ρωσία αυτοκινητοβιομηχανία Lada σταμάτησε, χθες Τετάρτη, την παραγωγή, και χιλιάδες εργαζόμενοι πήραν υποχρεωτική άδεια, γράφει η Wall Street Journal.

Η «αδιανόητη» αυτή παύση της παραγωγής οφείλεται στην έλλειψη απαραίτητων εξαρτημάτων και προμηθειών για την παραγωγή των αυτοκινήτων.

Πρόκειται για άμεση επίπτωση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Η μητρική εταιρεία της Lada, AvtoVAZ, ανήκει στη Renault, και το εργοστάσιό της «Τολιάτι» στηρίζεται σε εξαρτήματα που προμηθεύει το εργοστάσιο της Renault στη Ρουμανία. Πάνω από το 20% των εξαρτημάτων της AvtoVAZ προέρχεται από εισαγωγές.

Κοντά στις όχθες του Βόλγα, το εργοστάσιο «Τολιάτι» είναι ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου με 300 χιλιόμετρα γραμμές παραγωγής και παραγωγική ικανότητα 650.000 αυτοκινήτων ετησίως, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Renault.

Πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είπε ότι θα χρειαστούν μήνες ή πιθανόν χρόνια για την επανεκκίνηση της παραγωγής, δίχως τη Renault. Στο μεγάλο αυτό πλήγμα για τη ρωσική οικονομία, θα πρέπει να προστεθεί και ένα μη αμελητέο ψυχολογικό τραύμα στους Ρώσους, διότι το Lada είναι «τμήμα της εθνικής ψυχής της Ρωσίας», παρόμοιο με τη General Motors στις ΗΠΑ.

Πηγή: The Wall Street Journal, Markt Watch

ΑΝΑΚΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ;

O Illia Ponomarenko είναι ο ρεπόρτερ άμυνας και ασφάλειας στην εφημερίδα Kyiv Independent.

Σε χθεσινή του πρωινή ανάρτηση στο Twitter αναφέρει ότι έγγραφο που υπογράφει ο Ζερένσκι καθιστά πλήρως νόμιμο πολίτες να σκοτώνουν ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό που εισέβαλε στην Ουκρανία.

Η απόφαση αυτή εγείρει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την προστασία των αμάχων όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Γενεύης.

Πιθανόν επεκράτησαν ωριμότερες σκέψεις, διότι η είδηση έχει πρακτικά εξαφανιστεί.

