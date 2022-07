H άσφαλτος λιώνει

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ρωσική εταιρεία Gazprom ενημέρωσε πως δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη για τουλάχιστον τρεις πελάτες, επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας.

Με δυο λόγια, η Gazprom ακυρώνει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους τρεις πελάτες της, και το αέριο θα σταματήσει να ρέει επ' αόριστον.

Η προοπτική αυτή είναι μείζονος σημασίας. Οι οικονομολόγοι της ελβετικής τράπεζας UBS εκτίμησαν στις αρχές του μήνα ότι, αν η Ρωσία σταματήσει τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη, θα μειωθούν τα εταιρικά κέρδη κατά περισσότερο από 15%, το ξεπούλημα των μετοχών θα ξεπερνούσε το 20% στον Stoxx 600, και το ευρώ θα έπεφτε στα 90 λεπτά. Σημειώνουν, μάλιστα, ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως το χειρότερο σενάριο.

Από την άλλη, οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς για να περάσει ο χειμώνας χωρίς ρωσικό φυσικό αέριο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA, ΔΟΕ).

Η διαφοροποίηση των προμηθευτών δεν θα είναι αρκετή: η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει τη ζήτηση φυσικού αερίου πιο γρήγορα από ό,τι σήμερα για να δημιουργήσει τα αποθέματά της, αν θέλει να επιβιώσει το χειμώνα χωρίς ρωσικό αέριο, προειδοποίησε τη Δευτέρα ο επικεφαλής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, «ανησυχώντας για τους επόμενους μήνες».

«Δεν πρέπει να βασιστούμε μόνο σε μη ρωσικούς πόρους φυσικού αερίου: αυτοί απλώς δεν θα είναι επαρκείς σε όγκο για να αντικαταστήσουν τις παραδόσεις από τη Ρωσία», τόνισε ο Μπιρόλ σε άρθρο που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ο ΔΟΕ.

Αυτό ισχύει ακόμη και αν η προμήθεια από τη Νορβηγία και το Αζερμπαϊτζάν ρέει με πλήρη δυναμικότητα, ακόμη και αν οι παραδόσεις από τη Βόρεια Αφρική είναι κοντά στα περσινά επίπεδα, και ακόμη και αν η αύξηση των ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διατηρήσει τον ρυθμό του πρώτου εξαμήνου.

Η Μόσχα έχει ήδη αρχίσει να κλείνει τη στρόφιγγα, και οι Ευρωπαίοι φοβούνται την πλήρη διακοπή των προμηθειών ως απάντηση στις κυρώσεις για την εισβολή στην Ουκρανία. Για τον Μπιρόλ, αυτό αποτελεί «κόκκινο συναγερμό» για την ΕΕ, ο οποίος σημειώνει ότι υπάρχει μεν «πρόοδος» όσον αφορά την απεξάρτηση, «αλλά όχι αρκετή, ιδίως από την πλευρά της ζήτησης, για να αποτρέψει την Ευρώπη από το να βρεθεί σήμερα σε μια απίστευτα επισφαλή κατάσταση».

Σύμφωνα με ανάλυση του ΔΟΡ, η ήπειρος θα πρέπει να αποθηκεύσει επιπλέον 12 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (αρκετά για να γεμίσουν 130 δεξαμενόπλοια LNG) εντός τριών μηνών για να είναι ασφαλής με διασφαλισμένο το 90% των αποθεμάτων της.

Ο ΔΟΕ προτείνει επειγόντως 5 συγκεκριμένα μέτρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να λάβουν για να προετοιμαστεί η Ευρώπη για τον επερχόμενο χειμώνα: (1) εισαγωγή συστημάτων δημοπρασιών για την πώληση φυσικού αερίου στη βιομηχανία, (2) ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικού αερίου στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα ή του πετρελαίου, (3) ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους μηχανισμούς εξοικονόμησης αιχμής, (4) μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά με τον καθορισμό προτύπων ψύξης και ελέγχων, και (5) εναρμόνιση του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης σε όλη την ΕΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ο φετινός χειμώνας θα μπορούσε να καταστεί μια ιστορική δοκιμασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης — που δεν έχει την πολυτέλεια να αποτύχει — με επιπτώσεις πολύ πέρα από τον ενεργειακό τομέα. Η Ευρώπη μπορεί κάλλιστα να κληθεί να δείξει την πραγματική δύναμη της ένωσής της», καταλήγει ο Μπιρόλ.

Πηγή: ΙΑΕ

Το κλείσιμο της στρόφιγγας από την Gazprom αποτελεί «κόκκινο συναγερμό» για την ΕΕ.

• • •

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το διάστημα παραμένει ένας σπάνιος τομέας συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, καθώς η ρωσική διαστημική υπηρεσία, Roscosmos, και η NASA υπέγραψαν νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία για την ολοκλήρωση των πτήσεων με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η NASA έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι εντάσεις στο έδαφος δεν έχουν επηρεάσει τη συνεχιζόμενη συνεργασία των χωρών στο διάστημα, αν και ο ISS — τον οποίο διαχειρίζονται από κοινού η NASA, η Roscosmos και πολλές άλλες διαστημικές υπηρεσίες — έχει γίνει αντικείμενο πολεμικής ρητορικής από Ρώσους πολιτικούς.

Την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε η συμφωνία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αντικατέστησε τον επικεφαλής της Roscosmos, Ντμίτρι Ρογκόζιν, με τον Γιούρι Μπορίσοφ, πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργό και αναπληρωτή υπουργό άμυνας.

Η απομάκρυνση του Ρογκόζιν, ύστερα από σχεδόν πέντε χρόνια, αντανακλά την επιθυμία της Μόσχας να διατηρηθεί η συνεργασία με τις ΗΠΑ. Ενεργός στο Twitter και στο Facebook, o Ρογκόζιν είχε κάνει προκλητικές αναρτήσεις, ιδίως μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εκτοξεύοντας απειλές για πυρηνικό πόλεμο, και είχε απειλήσει να αποσύρει εντελώς τη ρωσική συνεργασία από τον ISS.

Πηγή: SpaceNews

Ο απομακρυνθείς από επικεφαλής της Roscosmos, Ντμίτρι Ρογκόζιν, σε συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

• • •

Η ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΛΙΩΝΕΙ

Ο ποδηλατικός γύρος της Γαλλίας είναι από τις πιο σκληρές δοκιμασίες για τους αθλητές. Πόσο μάλλον όταν διεξάγεται σε συνθήκες καύσωνα που πλήττει αυτές τις μέρες τη χώρα.

Δεν είναι μόνον η ζέστη που ταλαιπωρεί τους ποδηλάτες. Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα 38 βαθμών και άνω, η θερμοκρασία στους δρόμους ανεβαίνει γύρω στους 60 βαθμούς. Το απόλυτο ρεκόρ σημειώθηκε το 2010 με θερμοκρασία οδοστρώματος 63 βαθμούς σε κάποιο σημείο των διαδρομών, αλλά υπάρχουν φόβοι ότι φέτος ενδέχεται να φτάσει κοντά στους 70 βαθμούς.

Σε τέτοιες θερμοκρασίες, η άσφαλτος γίνεται πολύ μαλακή σε ορισμένα σημεία, εγκυμονώντας κινδύνους για τους ποδηλάτες, οι οποίοι ούτως ή άλλως εκτίθενται σε ακραίες θερμοκρασίες αφού το πεντάλ είναι μόνο 20 εκατοστά πάνω από αυτή.

Η λύση που βρέθηκε είναι να καταβρέχεται ο δρόμος, περίπου 15 λεπτά πριν περάσουν οι ποδηλάτες. Για τον σκοπό αυτό διατίθενται οχήματα με 10.000 λίτρα νερού.

Όπως αναμενόταν, αυτή η σπατάλη νερού σε περίοδο μεγάλης ξηρασίας δεν άφησε αδιάφορους τους τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, οι οποίοι κάνουν λόγο για στρουθοκαμηλισμό απέναντι στην κλιματική κρίση. Αναγνωρίζοντας μεν ότι πρόκειται για πολύ μικρή ποσότητα νερού, υποστηρίζουν ωστόσο ότι η χρήση του νερού για να δροσιστεί η άσφαλτος έχει μεγάλη συμβολική σημασία.

Πηγή: France 24, RMC Sport

Οχήματα καταβρέχουν την άσφαλτο λίγο πριν περάσουν οι ποδηλάτες που συμμετέχουν στον Γύρο της Γαλλίας.

• • •

ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ

Ούτε θέλω ούτε μπορώ να κρίνω γονείς που έχασαν το παιδί τους. Αλλά κάτι δεν στέκεται καλά στο ρεπορτάζ που έδειξε προχθές το βράδυ η ρωσική κρατική τηλεόραση.

Γονείς αγόρασαν ένα λευκό Lada με την αποζημίωση που τους έδωσε το ρωσικό κράτος, επειδή ο γιός τους σκοτώθηκε στην Ουκρανία. Η απόκτηση ενός λευκού αυτοκινήτου ήταν το όνειρο του παιδιού τους, είπαν.

Τέτοιες τηλεοπτικές εκπομπές μοιάζουν να προωθούν ένα σύστημα κινήτρων για να στέλνουν οικογένειες τα παιδιά τους στον πόλεμο ή τουλάχιστον το σύστημα να διασφαλίζει την αδιαφορία τους απέναντι στον συνεχιζόμενο πόλεμο.

You couldn't make this up



Last night Russian state TV ran a report on the unexpected 'benefits' of having your son killed in Ukraine



You can buy a Lada with the compensation given to you by the state! pic.twitter.com/itzuSiSMhC