ΚΟΥΡΔΟΙ ΕΒΑΛΑΝ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ;

Η «Πρωτοβουλία των Παιδιών της Φωτιάς», μια υποομάδα του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), ανέλαβε την ευθύνη των πυρκαγιών που σάρωσαν τη νότια Τουρκία.

Η ανακοίνωσή της, που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Nûçe Ciwan, αναφέρει ότι «έφθασε η ώρα να γονατίσουμε την Τουρκία» και ότι οι φωτιές παρουσιάζουν «τον όρκο εκδίκησης των Κούρδων».

Η ανάληψη της ευθύνης από την υποομάδα του PΚΚ, το οποίο θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στον τουρκικό Τύπο και στα κοινωνικά μέσα της χώρας.

Αληθινή ή μη, η ανακοίνωση αποτέλεσε επικοινωνιακή διέξοδο για την κυβέρνηση Ερντογάν, η οποία εξόργισε τους κατοίκους των κατεστραμμένων περιοχών εξαιτίας της κακής διαχείρισης της κρίσης.

Σημειωτέον, ο συνταξιούχος ναύαρχος, Cihat Yaycı, με δηλώσεις στην τηλεόραση ισχυρίστηκε ότι οι πυρκαγιές οφείλονται σε συνεργασία της Ελλάδας με το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα, δίχως φυσικά να δώσει το παραμικρό στοιχείο. Αν θυμηθούμε τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Μεσούτ Γιλμάζ ότι η Τουρκία χρηματοδότησε και προκάλεσε τις πυρκαγιές της δεκαετίας του ’90 στην Ελλάδα, φαίνεται ότι οι Τούρκοι κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.

ΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Σύμφωνα με τη Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC, παραγωγό του εμβολίου Nano Covax, ξεκίνησε τον Ιούνιο η τρίτη φάση ελέγχου του εμβολίου της, στην οποία συμμετέχουν συνολικά 13.004 εθελοντές.

Η εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάσει το εμβόλιο σε δύο μορφές: ενέσιμες δόσεις και ρινικό σπρέι.

Το αξιοσημείωτο εν προκειμένω είναι ο δυναμισμός της βιετναμικής φαρμακοβιομηχανίας, και γενικότερα της χώρας, η οποία έκανε μεγάλα βήματα προς τον οικονομικό φιλελευθερισμό από τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Παρότι παραμένει μονοκομματικό κράτος υπό το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν εκρηκτικοί.

Στο προσεχές μέλλον, τέσσερα εμβόλια θα παράγονται στο Βιετνάμ. Δύο εξ αυτών, το Nano Covax και το Covivax (εισέρχεται στη δεύτερη φάση), αναπτύχθηκαν αποκλειστικά στη χώρα. Τα άλλα δύο αναπτύχθηκαν με μεταφορά τεχνολογίας, το ένα με αμερικανική και το δεύτερο με ιαπωνική.

Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει 150 εκατομμύρια εμβόλια για τον πληθυσμό της (περίπου 98 εκατομμύρια άτομα) στο πρώτο τρίμηνο του 2022.

ΕΧΕΙ ΚΟΤΣΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ

Στα ημιτελικά των 1.500 μέτρων γυναικών, η αιθιοπικής καταγωγής Ολλανδέζα Σιφάν Χασάν έπεσε, σηκώθηκε και τερμάτισε πρώτη.

Η Χασάν διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο στα 1.500, 5.000 και 10.000 στο Τόκιο.

