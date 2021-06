Δώρο του εγγονού στον παππού του

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠτΔ

Η ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τοποθετήθηκε στο θέμα της γυναικοκτονίας με ένα σύντομο μεν, αλλά πληρέστατο κείμενο στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Η κα Σακελλαροπούλου υιοθετεί ανεπιφύλακτα τον όρο «γυναικοκτονία», γύρω από τον οποίο πολώθηκαν οι συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τις επί δεκαετίες δεσπόζουσες ιδέες («έγκλημα πάθους», «εν βρασμώ ψυχής», «διά λόγους τιμής») που κάλυπταν τα έμφυλα εγκλήματα.

Σαφής και σημαντική η αντιπαράθεσή της στο ασυνάρτητο μείγμα διανοητικής μιζέριας και πολιτικής υποψίας που, παρά τις στατιστικές και αμέτρητες περιπτώσεις παγκοσμίως, σκόπιμα συνέχεε ένα κοινωνικό φαινόμενο με τη νομική του υπόσταση τις προηγούμενες ημέρες.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η φρικώδης κατάσταση προτείνει «να εξαλειφθεί ο κυρίαρχος σεξιστικός λόγος» και η πολιτεία να προστατεύσει αποτελεσματικά τις γυναίκες που πέφτουν θύματα έμφυλης βίας, μέσω της πολυδιάστατης στήριξής τους.

Το κυριότερο, δεν διστάζει να κάνει ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν «δραστικά, και στη χώρα μας, τα κενά ή τα ελλείμματα του δικαιικού μας συστήματος».

Η χώρα διαθέτει έγκριτους νομικούς (και η ΠτΔ ανήκει σε αυτούς) από τους οποίους περιμένουμε να μας διαφωτίσουν για το αν και πώς το δικαιικό μας σύστημα πρέπει να καλύψει ενδεχόμενα ελλείμματά του. Προς το παρόν, δικαίως πρέπει να πιστώσουμε στην ΠτΔ ευρύτητα πνεύματος και γενναιότητα.

ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΛΕΠΕΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ

Με ίδιο περίπου ποσοστό όπως και την πρώτη Κυριακή, η λίαν υψηλή αποχή (δύο στους τρεις) είναι ο μεγάλος νικητής του χθεσινού δεύτερου γύρου των περιφερειακών εκλογών στη Γαλλία. Το γεγονός αυτό είναι αξιοσημείωτο, διότι παραδοσιακά η συμμετοχή αυξάνεται στον δεύτερο γύρο.

Κατά τα άλλα, επιβεβαιώθηκε η τάση ψήφισης των απερχόμενων προέδρων, και ουδεμία πολιτικά αλλαγή υπήρξε στη μητροπολιτική Γαλλία.

O Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν υπέστη μεγάλη ήττα — και μαζί με αυτό οι δημοσκοπήσεις που προέβλεπαν ότι θα κέρδιζε μία ή περισσότερες περιφέρειες. Δεν κατάφερε να εκλέξει τον μοναδικό υποψήφιο στην εκλογική περιφέρεια Προβηγκίας – Άλπεων – Κυανής Ακτής που ήλπιζε ότι θα κέρδιζε. Επιπλέον, τα ποσοστά των άλλων υποψηφίων της παρέμειναν πρακτικά στα ίδια επίπεδα με εκείνα της προηγούμενης Κυριακής, και μικρότερα από τις εκλογές του 2015. Τα δημοκρατικά αντανακλαστικά των Γάλλων λειτούργησαν καλά, και αυτό είναι θετικό μήνυμα για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

Το LREM (La Republique En Marche) του Εμ. Μακρόν επίσης απέτυχε παταγωδώς. Όχι μόνο δεν εξέλεξε κανέναν περιφερειάρχη, αλλά είδε τα ποσοστά του πρώτου γύρου να μειώνονται και να τερματίζει τρίτο ή τέταρτο. Κοινή διαπίστωση: το LREM δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει δεσμούς σε τοπικό επίπεδο, και το ουσιαστικό (μοναδικό;) κεφάλαιό του είναι ο Εμ. Μακρόν.

Μεγάλος νικητής μπορεί να θεωρηθεί η παραδοσιακή δεξιά, η οποία πλέον εισέρχεται με άλλον αέρα στη μάχη της προεδρικής εκλογής. Ο Ξαβιέ Μπερτράν, η Βαλερί Πεκρές και ο Λοράν Βοκιέ, που κέρδισαν άνετα τις εκλογές, φαίνεται πως θα είναι οι διεκδικητές του χρίσματος.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι επίσης ικανοποιημένο, διότι διατήρησε τους εκλεγμένους περιφερειάρχες. Η Αριστερά, πάντως, γενικά απέτυχε να δημιουργήσει μια δυναμική, μολονότι δεν καταποντίστηκε, όπως πίστευαν πολλοί ότι θα συμβεί, κυρίως λόγω της συμμετοχής του κόμματος του Μελανσόν σε διάφορα σχήματα.

Πηγή: Franceinfo elections, Le Monde

ΜΙΑ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ

Διεγράφη από το πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, το 1967, ως αντιφρανκικός ακτιβιστής, τέλειωσε τις σπουδές του στη Μινεσότα των ΗΠΑ.

Αύριο, 29 Ιουνίου, ο συνταξιούχος καθηγητής Andreu Mas-Colell δικάζεται, κινδυνεύοντας να υποστεί οικονομική καταστροφή — να κατασχεθεί το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξής του, οι αποταμιεύσεις του, να παραμείνει μεν στην οικία του, αλλά να μην μπορεί να την πουλήσει.

Επανάληψη της ιστορίας ως τραγωδία και ως φάρσα; Το 1967 δικάστηκε από τον πατέρα, αύριο δικάζεται από την κόρη του.

Ο Mas-Colell κατηγορείται ότι ως «υπουργός» Οικονομικών της Καταλωνίας μέχρι το 2015 υπέγραψε τις δαπάνες για την προετοιμασία του δημοψηφίσματος της αυτοδιάθεσης.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, η Διεθνής Οικονομική Ένωση, 33 νομπελίστες οικονομολόγοι μαζί με άλλους 20 κορυφαίους οικονομολόγους, και χιλιάδες άλλοι υπέγραψαν κείμενα συμπαράστασης.

Υψηλής στάθμης οικονομολόγος, ο Mas-Colell δίδαξε στο Μπέρκλει και το Χάρβαρντ, είναι συγγραφέας ενός παγκόσμιου μπεστ σέλερ εγχειριδίου Μικροοικονομικής Θεωρίας, προπαντός «διάσημος για τη γενναιοδωρία και την ικανότητά του ενσυναίσθησης... επέδειξε ακλόνητο πνεύμα υπηρεσίας και λειτούργησε με το υψηλότερο επίπεδο ακεραιότητας» (Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση).

Πρόκειται για σαφώς πολιτική δίωξη, μία από τις πολλές εναντίον Καταλανών αξιωματούχων. Και μια υπόμνηση ότι η καφκική κόλαση μπορεί να εμφανιστεί παντού και πάντοτε.

ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΗ ΑΝΟΗΣΙΑ

Η χθεσινή πρώτη διαδρομή του Γύρου της Γαλλίας σημαδεύτηκε από δύο μεγάλες καραμπόλες. Η δεύτερη, που προκλήθηκε από κάποιον ποδηλάτη 5 χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό, δεν είναι σπάνια σε τέτοιους αγώνες. Ωστόσο, ανάγκασε πολλούς αθλητές να εγκαταλείψουν πρόωρα τον αγώνα.

Η πρώτη, όμως, προκλήθηκε από την απερινόητη ανοησία μιας γυναίκας, που κρατούσε μια αυτοσχέδια πινακίδα. Με υπερχειλίζοντα ναρκισισμό κοιτούσε προς τις μετακινούμενες κάμερες της τηλεόρασης, έχοντας στραμμένη την πλάτη της στους ποδηλάτες. Ο Γερμανός Tony Martin κτύπησε στην πινακίδα, έχασε την ισορροπία του, και πέφτοντας προκάλεσε ντόμινο που κατέληξε σε κουβάρι σωμάτων και ποδηλάτων.

