Ξέσπασε σε δάκρυα η Adele -Θεατής συναυλίας της έδειχνε τη νεκρή σύζυγό του

Σε κλάματα ξέσπασε η Adele κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Caesar's Palace στο Λας Βέγκας.

Η τραγουδίστρια περπατούσε ανάμεσα στους θεατές, ερμηνεύοντας το When We Were Young, όπου είδε έναν άνδρα να δείχνει μια φωτογραφία στο κινητό του.

Στη συνέχεια, τραγουδώντας αργότερα το Someone Like You στη σκηνή, η Adele χαμογέλασε και είπε: «Αυτό για εσάς κύριε, που μου έδειξες φωτογραφία της γυναίκας στο τηλέφωνο».

Μετά το τραγούδι, η Adele αφιέρωσε λίγο χρόνο για να μιλήσει με το κοινό και να εξηγήσει τι συνέβη. «Όταν περπατάω μέσα στο πλήθος», είπε, κάνοντας μια παύση βουρκώνοντας.

«Μακάρι να μπορούσατε να δείτε αυτό που είδα εγώ. Ξέρω ότι μιλάω με λίγους ανθρώπους κάθε βράδυ, αλλά μετά βλέπω απλώς μικρές ιστορίες. Υπήρχε ένας άντρας. Είναι εκεί — μπορείτε να τον δείτε να κρατάει το τηλέφωνό του ψηλά;», πρόσθεσε η Adele.

Τότε, άρχισε να κλαίει, λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι η γυναίκα του στο τηλέφωνό του και δεν νομίζω ότι είναι εδώ, και αυτό με συγκίνησε πραγματικά».

Βίντεο: Δάκρυσε η Adele σε συναυλία της

«Φαίνεται ότι είσαι εδώ μόνο σου και λυπάμαι πολύ», συνέχισε η Adele. «Λυπάμαι πολύ για την απώλειά σου και λυπάμαι πολύ που δεν είχα συνειδητοποιήσει τι μου έδειχνες μέχρι που έρθω εκεί. Βλέπω αυτές τις μικρές πτυχές από τις ζωές των ανθρώπων και είναι τόσο όμορφο».

Με πληροφορίες People