Τυνησία: Δύτες επιθεωρούν το δεξαμενόπλοιο με 750 τόνους καυσίμων που ναυάγησε στην Γκαμπές

Δύτες ξεκίνησαν σήμερα την επιθεώρηση του κύτους ενός δεξαμενόπλοιου που μετέφερε 750 τόνους καυσίμων και ναυάγησε το Σάββατο στις νοτιανατολικές ακτές της Τυνησίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια μόλυνση, ωστόσο η οργάνωση για την προστασία της φύσης WWF προειδοποίησε για τον κίνδυνο «μίας νέας περιβαλλοντικής καταστροφής στην περιοχή» της Γκαμπές, μία σημαντικής αλιευτικής ζώνης περίπου 400.000 κατοίκων που έχει ήδη υποστεί επεισόδια ρύπανσης.

Σε εικόνες που δημοσιοποίησαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Άμυνας, φαίνονται δύτες του Πολεμικού Ναυτικού που ετοιμάζονται να αναχωρήσουν και στη συνέχεια να βουτούν στο νερό στο σημείο του ναυαγίου.

«Χάρη στη βελτίωση των μετεωρολογικών συνθηκών, μία ομάδα δυτών συνοδεία του καπετάνιου και του μηχανικού του σκάφους, που γνωρίζουν τη διαμόρφωσή του, μεταβαίνουν επί τόπου προκειμένου να εξετάσουν το κύτος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου της Γκαμπές, Μοχάμεντ Καράι, που ξεκίνησε έρευνα για τις αιτίες του ναυαγίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες διαπιστώσεις, «δεν υπήρξε διαρροή προς το παρόν» του φορτίου που μετέφερε το πλοίο.

Το δεξαμενόπλοιο Xelo, που είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Δαμιέττης στην Αίγυπτο και κατευθυνόταν στη Μάλτα, βυθίστηκε το Σάββατο, στα τυνησιακά νερά όπου είχε βρει καταφύγιο το βράδυ της Παρασκευής λόγω των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το δεξαμενόπλοιο, μήκους 58 και πλάτους 9 μέτρων, φορτωμένο 750 τόνους βενζίνη, άρχισε να μπάζει νερά. Οι αρχές προχώρησαν τότε στην απομάκρυνση των επτά μελών του πληρώματος προτού το σκάφος βουλιάξει στη θάλασσα την αυγή.

Σε βίντεο του υπουργείου Περιβάλλοντος δεν φαίνεται πλέον τίποτε άλλο παρά η άκρη ενός καταρτιού που αναδύεται από τα κύματα. Η ζώνη έχει τεθεί υπό τον έλεγχο του στρατού και δεν είναι προσβάσιμη στον Τύπο.

