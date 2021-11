Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Ματ Ντόραν του Channel 7 News ταξίδεψε μέχρι το Λονδίνο για να πάρει συνέντευξη από την Adele στο πλαίσιο μιας συμφωνίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων Αυστραλίας, η οποία περιελάμβανε τα δικαιώματα για την βραδιά One Night Only.

Αυτή θα ήταν η μοναδική συνέντευξη της Adele στην Αυστραλία, ανέφερε ο Guardian. Ωστόσο, την ώρα που οι περισσότεροι εκθειάζουν από το νέο άλμπουμ της Adele, ο ρεπόρτερ δεν το έχει ακούσει. Μάλιστα, το παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του με την τραγουδίστρια.

Ως αποτέλεσμα, η Sony φέρεται να αρνείται να δημοσιεύσει το υλικό της συνέντευξης.



Κατά τη διάρκεια του προγράμματος Weekend Surprise του καναλιού το Σάββατο ο Ντόραν ανέφερε ότι δέχθηκε προσβολές και κοροϊδία, επειδή δεν άκουσε το «30» πριν πάρει συνέντευξη από την Adele. Παραδέχτηκε ότι άξιζε τις επικρίσεις και «γνωρίζει πλήρως» το λάθος του.

Ο Ντόραν παραδέχθηκε ότι έχασε το email που περιείχε σύνδεσμο για το άλμπουμ. «Έκανα το τρομερό λάθος να υποθέσω ότι δεν θα μας δοθεί ένα αντίγραφο του άλμπουμ επειδή η συνέντευξή μας προβαλλόταν πριν κυκλοφορήσει και το άλμπουμ της Adele ήταν το πιο πολύτιμο μυστικό της βιομηχανίας», είπε ο Doran.

Και συνέχισε: «Την ημέρα αφότου προσγειωθήκαμε στο Λονδίνο ήρθε ένα email από τη Sony, δεν ανέφερε την Adele, αλλά περιείχε έναν σύνδεσμο για το άλμπουμ της», προσθέτοντας ότι το έχασε. «Το πιο σημαντικό email που έχασα ποτέ στη ζωή μου», δήλωσε.

"I am so sorry"@MattDoran22 apologises to @Adele and her Australian fans over his recent interview with the music superstar. pic.twitter.com/0DeJtUe3gW