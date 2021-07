Τραυματίες και αγνοούμενοι από την έκρηξη σε βιομηχανικό πάρκο στο Λεβερκούζεν

Πέντε άνθρωποι αγνοούνται και αρκετοί τραυματίστηκαν, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε βιομηχανικό πάρκο στο Λεβερκούζεν.

Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους έπειτα από την έκρηξη, που έγινε στις 09:40 το πρωί (τοπική ώρα). Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά σε αποθήκη καυσίμων στο Chempark, βιομηχανικό πάρκο για εταιρείες χημικών, μεταξύ των οποίων οι Bayer και Lanxess.

RAW: A huge explosion at a chemical park in the western German city of Leverkusen sent a column of black smoke into the air, with officials urging residents to shelter indoors and close their windows. pic.twitter.com/jc2ehvL9T0