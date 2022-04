Τουρκία: Tweet με αιχμές μετά τις δηλώσεις Πάιατ - «Ατυχές αμάρτημα»

Ενοχλημένη φαίνεται να είναι η Τουρκία έπειτα από τα όσα δήλωσε σε συνεντεύξεις του ο πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Ελλάδα και Τουρκία έφθασαν στα πρόθυρα σύρραξης το καλοκαίρι του 2020 και χρειάσθηκε να «ενεργοποιηθούμε έντονα για να βοηθήσουμε ώστε να αποτρέψουμε να ξεφύγουν τα πράγματα εκτός ελέγχου», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Καθημερινή» ο απερχόμενος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι το σκηνικό ήταν πιο δραματικό απ’ ό,τι προβλήθηκε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Για τις δυσκολότερες ημέρες του κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ελλάδα μίλησε, μεταξύ άλλων, και στην ΕΡΤ και τον Φάνη Παπαθανασίου ο απερχόμενος πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, σημειώνοντας πως η περίοδος της μεγαλύτερης ανησυχίας του ήταν το καλοκαίρι του 2020.

«Ήταν μια περίοδος πολύ μεγάλων εντάσεων. Επικρατούσε ανησυχία στις ΗΠΑ για την προκλητική στάση της Τουρκίας και τους κινδύνους για πιθανά ατυχήματα. Το είδαμε βέβαια με τη σύγκρουση μεταξύ της τουρκικής Kemal Reis και της ελληνικής φρεγάτας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του τι γινόταν στα παρασκήνια. Δεν ήταν ορατό σε πολλούς ανθρώπους. Η μεγαλύτερη ένταση εκτυλισσόταν στη θάλασσα. Οι ΗΠΑ πήραν το συμβάν πολύ σοβαρά. Συνεργαστήκαμε με τους υπόλοιπους συμμάχους του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Η Γαλλία είναι πολύ σημαντικός εταίρος σε αυτό. Προσωπικά, χαίρομαι που όλες οι κυβερνήσεις εργάστηκαν σκληρά για να ξεπεράσουν την περίοδο έντασης» σημείωσε.

Προσέθεσε πως και σήμερα, όπως και τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν δυσκολίες, όμως δεν συγκρίνονται με αυτό που συνέβαινε το καλοκαίρι του 2020. «Ήταν μια σοβαρή κρίση» επισήμανε.

Τουρκία: «Ατυχές αμάρτημα» να υιοθετεί τις θέσεις των οικοδεσποτών του

Η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα σχολίασε με «αιχμηρό» τρόπο στο Twitter, όσα δήλωσε ο Τζέφρι Πάιτ, τον οποίο, ωστόσο, δεν κατονόμασε.

Αρχικά, η αντίδραση της Άγκυρας αφορά πρωτίστως στις αναφορές του κ. Πάιατ για «απαράδεκτες δραστηριότητες, ρητορικές υπερβολές και ανόητες αμφισβητήσεις της κυριαρχίας των νησιών».

«Οι συνθήκες σήμερα είναι πολύ βελτιωμένες, παρά τις συνεχιζόμενες απαράδεκτες δραστηριότητες, τις υπερπτήσεις, τις ρητορικές υπερβολές, τις ανόητες δηλώσεις περί αμφισβήτησης της κυριαρχίας των νησιών, η οποία από αμερικανικής πλευράς είναι αδιαμφισβήτητη», σημείωσε νωρίτερα ο Τζέφρι Πάιατ στην «Καθημερινή».

Παράλληλα, ο απερχόμενος Αμερικανός πρέσβης, έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, με την οποία «χαιρέτισε» την παραλαβή 130 Τεθωρακισμένων Τροχοφόρων Οχημάτων Αναγνωρίσεως (ΤΤΟΑ-ASV) Μ1117, τα οποία προστίθενται στα 44 που παρελήφθησαν το Δεκέμβριο του 2021. Τα Μ1117 παραχωρούνται στη χώρα μας μέσω του προγράμματος Πλεονάζοντος Αμυντικού Υλικού των ΗΠΑ (Excess Defense Articles – EDA).

Proud to see 130 more M1117 Armored Security Vehicles delivered to 🇬🇷, arriving in Thessaloniki. By end of 2022, the U.S. will provide Greece a total of 1,200 ASVs, all at no cost, through our EDA program. The 🇺🇸🇬🇷 defense partnership is stronger than ever. @hndgspio @HAspokesman pic.twitter.com/Ldr0zBtJJQ