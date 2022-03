Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Μπόρις Τζόνσον και Μαρκ Ρούτε

Συνομιλίες με τον Μπόρις Τζονσον και τον Μαρκ Ρούτε είχε νωρίτερα σήμερα ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος με αναρτήσεις του στο Twitter ενημέρωσε για τις επικοινωνίες που είχε με τον Βρετανό και τον Ολλανδό πρωθυπουργό ευχαριστώντας για τις συντονισμένες κινήσεις τους προς όφελος της χώρας τους.

Ο Ζελένσκι ενημέρωσε για το πώς οι ουκρανικές δυνάμεις απωθούν τον εισβολέα (Ρωσία), κάτι που επιβεβαιώνει όπως ανέφερε τα συστηματικά εγκλήματα της Ρωσίας κατά του ουκρανικού λαού.

Εξέφρασε δε, την ευγνωμοσύνη του για την σημαντική αμυντική βοήθειά τους.

Coordinated actions with 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson. Reported on the course of 🇺🇦 defense and the latest crimes of Russia against the civilian population. We are grateful for 🇬🇧 continued significant assistance in combating aggression. Together with partners we defend 🇺🇦!