Τεράστια φωτιά μαίνεται στην Καλιφόρνια: Χιλιάδες απομακρύνθηκαν - Κίνδυνος νέων εστιών από κεραυνούς

Εκτός ελέγχου η μεγαλύτερη φωτιά φέτος στην Καλιφόρνια που μαίνεται στο εθνικό δάσος Κλάμαθ κοντά στα σύνορα με το Όρεγκον, με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες.

«Τα δασικά πεδία είναι τόσο ξηρά που απλώς μπορούν να αναφλεγούν από κεραυνούς. Οι κεραυνοί αυτοί εκδηλώνονται με ακανόνιστους θυελλώδεις ανέμους που μπορούν να μεταφέρουν τη φωτιά προς κάθε κατεύθυνση» σημειώνει η εκπρόσωπος της αμερικανικής Υπηρεσίας Δασών, Αντριέν Φρίμαν.

