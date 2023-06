Τελετή εξαγνισμού στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου- Επειδή άνδρας έκανε γυμνός διαμαρτυρία

Μια ειδική τελετή εξαγνισμού έλαβε χώρα χθες στην βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη μετά το πρόσφατο περιστατικό όταν ένας άνδρας πήδηξε γυμνός στην κεντρική Αγία Τράπεζα.

Ο Ιταλός καρδινάλιος Μάουρο Γκαμπέτι, αρχιερέας της βασιλικής του Αγίου Πέτρου, χοροστάτησε στην ειδική αυτή τελετή.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 1 Ιουνίου, αργά το απόγευμα, καθώς η βασιλική του Αγίου Πέτρου ετοιμαζόταν να κλείσει τις πύλες της για τους επισκέπτες και τους τουρίστες. Ο άνδρας ήθελε να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αναλυτικότερα, μια ειδική τελετή εξαγνισμού έγινε χθες στον κεντρικό βωμό της βασιλικής του Αγίου Πέτρου, μετά τη «βεβήλωσή» του από έναν άνδρα ο οποίος στάθηκε γυμνός εντός του ναού, για να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η λειτουργία, όπως απαιτείται από το Κανονικό Δίκαιο, τελέστηκε από τον αρχιερέα της βασιλικής, τον καρδινάλιο Μάουρο Γκαμπέτι.

Κατά το περιστατικό της Πέμπτης, ένας Πολωνός άνδρας έβγαλε όλα τα ρούχα του, έμεινε μόνο με τα παπούτσια και ανέβηκε στον βωμό. Στην πλάτη του ήταν γραμμένο το σύνθημα: «Σώστε τα παιδιά της Ουκρανίας».

🇻🇦😱 Man strips naked and climbs up on altar of St. Peter’s in the Vatican in "support of Ukraine", before being handed to police.



The creepy exhibitionist had an inscription painted on his back calling for the children of Ukraine to be saved, and (not surprisingly) pic.twitter.com/LtXV4Nc2Gi