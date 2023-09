Ταϊλάνδη: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 7,7 εκατ. ευρώ

Μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών που έγιναν ποτέ σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, με την τοπική αστυνομία να εντοπίζει ποσότητα ουσιών, αξίας περίπου 7,7 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε σήμερα πως εντόπισε και κατέσχεσε το βράδυ της Τετάρτης μία τεράστια ποσότητα ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων crystal meth και ηρωίνη.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η αστυνομική επιχείρηση έγινε σε σπίτι στο Nakhon Pathom, δυτικά της πρωτεύουσας Μπανγκόκ, κατά την οποία τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν για κατοχή παράνομων ναρκωτικών. Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν ότι νοίκιασαν το σπίτι για να κρύψουν τα ναρκωτικά πριν τα διανείμουν σε εμπόρους στην ευρύτερη περιοχή της πόλης.

