Στο στόχαστρο MKO του πρίγκιπα Χάρι μετά το θάνατο τριών ανθρώπων από ελέφαντες - «Νοιάζονται περισσότερο για τα ζώα»

Δύο οργανώσεις άγριας ζωής, μεταξύ αυτών η μία με επικεφαλής των πρίγκιπα Χάρι, κατηγορούνται πως προτάσσουν τη φροντίδα των ζώων έναντι των ανθρώπων, μετά το θάνατο τριών ανδρών κατά τη διάρκεια διαδικασίας μετεγκατάστασης ελεφάντων.

Τον Ιούλιο, πάνω από 250 ελέφαντες μετακινήθηκαν από το εθνικό πάρκο του Λιγουόντε του νότιου Μαλάουι στη δεύτερη μεγαλύτερη προστατευμένη περιοχή της χώρας, το Κασούνγκου.

Η μεταφορά ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων του είδους που έχουν επιχειρηθεί ποτέ, σύμφωνα με τις τρεις ΜΚΟ που ενεπλάκησαν, οι οποίες προέβαλαν εικόνες και βίντεο της μεταφοράς των 263 ελεφάντων σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων.

A herd of elephants arrives safely in Kasungu, Malawi. On arrival, they are released into a boma & following a successful monitoring period are released into the larger park. To date over 150 elephants have made the one-way journey from Liwonde to Kasungu, to reach their new home pic.twitter.com/KmGt2oXUA4