Στη θάλασσα υπάρχουν χιλιάδες δράκοι, χταπόδια και καρχαρίες Lego, κι ένα κομμάτι μπορεί να είναι δίπλα μας

Δράκοι και καρχαρίες, χταπόδια και σπαθιά ιπποτών, λουλούδια και κοχύλια, δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα Lego βρίσκονται χαμένα στη θάλασσα - και όχι επειδή τα παιδιά απλώς χάνουν τα παιχνίδια τους.

Τα Lego βρέθηκαν στη θάλασσα όταν το πλοίο Tokio Express βυθίστηκε στα ανοιχτά της Κορνουάλης το 1997: Εκτιμάται ότι τα κοντέινερ που μετέφερε περιείχαν πέντε εκατομμύρια Lego, διαφόρων μορφών. Από αυτά, μερικές δεκάδες μόνο έχουν εντοπιστεί στις ακτές της Ευρώπης, όπου εμφανίζονται έως σήμερα πάρα πολύ συχνά.

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, ένας ψαράς στο Πλύμουθ της Αγγλίας εντόπισε τον πρώτο από τους 52.800 καρχαρίες που χάθηκαν στο ναυάγιο.

Για τα χαμένα Lego στη θάλασσα, δημιουργήθηκε μία ομάδα στο facebook, με την ονομασία Lego Lost At Sea, όπου καθένας που εντοπίζει ένα κομμάτι Lego μπορεί να το φωτογραφίσει και να το στείλει προς δημοσίευση. Η διαχειρίστρια της σελίδας διαθέτει τον επίσημο κατάλογο των Lego που χάθηκαν στο ναυάγιο και διασταυρώνει τα ευρήματα, ώστε να αποφεύγονται λάθη. Μέχρι στιγμής, τα «Lego της Θάλασσας» έχουν εντοπιστεί στις ακτές της Αγγλίας, την Ιρλανδία, την Ολλανδία και τη Γαλλία. Καθώς όμως τα νερά των θαλασσών επικοινωνούν μεταξύ τους, όπως επισημαίνουν οι New York Times σε αφιέρωμά τους, δεν αποκλείεται «σύντομα να βρείτε ένα Lego στην παραλία δίπλα σας».

