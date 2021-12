Ένας 40χρονος άνδρας έβαλε φωτιά στο γιγάντιο αχυρένιο ομοίωμα κατσίκας, παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο σύμβολο στη σουηδική πόλη Gavle στη Σουηδία.

Ο άνδρας συνελήφθη μετά την πυρπόληση της κατασκευής σήμερα τα ξημερώματα.

Η αχυρένια κατσίκα έχει δεχθεί επίθεση πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά επιβίωνε σε κάθε εορταστική περίοδο από το 2016 και στο εξής καθώς βρισκόταν υπό 24ωρη ασφάλεια.

Η εκπρόσωπος της εκδήλωσης, Ρεμπέκα Στάινερ δήλωσε συντετριμμένη από την επίθεση. «Είναι μόλις μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτού του είδους την επίθεση σε ένα χριστουγεννιάτικο σύμβολο που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο», είπε στο BBC.

Η Gavlebocken, η κατσίκα του Gavle τοποθετείται στην κεντρική πλατεία της πόλης κάθε Χριστούγεννα από το 1966 και έχει γίνει τακτικός στόχος εμπρηστών και βανδάλων.

Στο παρελθόν, άγνωστοι έχουν επιχειρήσει να την απαγάγουν με ελικόπτερο και να την εμβολίσουν με αυτοκίνητο, αλλά ως επί το πλείστον έχει γίνει στόχος πυρκαγιών.

Τον πρώτο χρόνο που εμφανίστηκε το 1966, πυρπολήθηκε τα μεσάνυχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Η αχυρένια κατσίκα έχει τον δικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλοί θεωρούν ότι ίσως προκάλεσε τον δράστη η ανακοίνωση μέσω Twitter, ότι για πέμπτη χρονιά βρίσκεται στη θέση της.

Μία μικρότερη ρέπλικα ήδη πυρπολήθηκε νωρίς την Κυριακή.

Η πυροσβεστική είπε ότι ο συναγερμός σήμανε στις 03:35 της Παρασκευής, αλλά δυστυχώς η φωτιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα που δεν κατάφεραν να σώσουν την κατσίκα.

🎶 I’m the one and only..🎶



Love that song by Chesney Hawkes❤️#gävlebocken pic.twitter.com/xZslA4ea7z — Gävlebocken (@Gavlebocken) December 16, 2021

Half way through and this goat is still standing and looking so good! 🌟

#gävlebocken#smashing pic.twitter.com/2Sp7ovMYH9 — Gävlebocken (@Gavlebocken) December 15, 2021

Really feeling the Christmas spirit with all this snow🤍

I look so nice in this white coat❄️✨

#gävlebocken#christmasfeeling pic.twitter.com/xsX7TdxOvK — Gävlebocken (@Gavlebocken) December 6, 2021

Nooo, It's literally the worst feeling to go down in flames. 😭🥵 But the comeback is always stronger than the setback. And - I’ll be bock!#gävlebocken #alwaysremembermethisway pic.twitter.com/sX9OphWhkc — Gävlebocken (@Gavlebocken) December 17, 2021

Με πληροφορίες του BBC