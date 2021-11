Η Κάρι Μπράντσο, κατά κόσμον Σάρα Τζέσικα Πάρκερ προσφέρει στους λάτρεις του Sex and the City σε συνεργασία με την Airbnb την ευκαιρία να μείνουν σε μια αναδημιουργία του σπιτιού του χαρακτήρα της δημοφιλούς σειράς.

Η ηθοποιός συνεργάζεται με την εταιρεία έχοντας ως σκοπό να φιλοξενηθούν έως και δύο άτομα για δύο διαφορετικές διανυκτερεύσεις στο σπίτι της Κάρι Μπράντσο.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο με τους καλεσμένους να έχουν πρόσβαση ακόμα και στην ντουλάπα του σπιτιού. Με κόστος μόλις 23 δολάρια τη βραδιά δείχνει να είναι η προσφορά της χρονιάς.

«Ο χαρακτήρας της Κάρι Μπράντσο μου είναι πολύ αγαπητός στην καρδιά μου και η επανεξέταση του κόσμου της στο πλαίσιο της συνέχειας της ιστορίας του Sex and the City ήταν μεγάλη χαρά», λέει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Η μοναδική εμπειρία έρχεται για τον εορτασμό της πολυαναμενόμενου σίκουελ «And Just Like That…» κεντρικό θέμα του οποίου είναι η εξέλιξη της γυναικείας παρέας του Sex and the City όντας πλέον στη δεκαετία των 50. Η πρεμιέρα αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Με πληροφορίες από Forbes και Marie Claire