Σερβία: Στιγμιότυπα από το ιστορικό συλλαλητήριο στο Βελιγράδι

Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου κατέβηκε το Σάββατο 15 Μαρτίου στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι, για να διαμαρτυρηθούν για το θάνατο 15 ανθρώπων από την κατάρρευση του σιδηροδρομικού σταθμού.

Ενώ η κυβέρνηση έκανε λόγο για 107.000 συμμετέχοντες σε όλο το Βελιγράδι, πληροφορίες που επικαλείται το BBC, αναφέρουν 325.000 - αν όχι περισσότερους - διαδηλωτές, καθιστώντας τη διαμαρτυρία αυτή «τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στη Σερβία».

«Εξαιτίας των εξαιρετικών διαστάσεων, της κινητικότητας και της δομής της συγκέντρωσης δεν είναι δυνατόν να γίνει ακριβέστερη εκτίμηση», γράφει το Arhiv javnih skupova, ανεξάρτητη ομάδα δημοσιογράφων και διανοουμένων που ειδικεύονται εδώ και χρόνια στην καταγραφή του μεγέθους των διαδηλώσεων.

Hundreds of thousands of people take to the streets of Belgrade in protest against Serbia’s president and government pic.twitter.com/gdwD1Pjktq