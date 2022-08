Σαουδάραβας διπλωμάτης πέθανε ξαφνικά την ώρα που μιλούσε σε διάσκεψη

Την τελευταία του πνοή άφησε, ξαφνικά, ένας διπλωμάτης από τη Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Ο διπλωμάτης και επιχειρηματίας Mohammad Fahad al-Qahtani μιλούσε στη στη διάσκεψη Αραβίας – Αφρικής στην Αίγυπτο, όταν ξαφνικά έπεσε στο δάπεδο.

Ο Al-Qahtani, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Al-Salam Holding Company, περιέγραψε τον Abdel Fattah Al-Sisi ως κοσμήτορα της ανθρωπότητας και άνθρωπο της ειρήνης., όπως μετέδωσε το arabi21.com.

Τα αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα και οι αρχές διεξάγουν σχετική έρευνα.

#Saudi diplomat Mohammad Fahad al-Qahtani died suddenly while speaking at the Arab-African conference in #Egypt. pic.twitter.com/Qk3VL1JD0F