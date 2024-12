Σαν Φρανσίσκο: Εργαζόμενοι ξενοδοχείων συμφώνησαν σε αύξηση μισθών μετά από 3 μήνες απεργίας

Οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου Hilton στο Σαν Φρανσίσκο ενέκριναν τη νέα συνδικαλιστική τους σύμβαση την παραμονή των Χριστουγέννων, μετά από 93 ημέρες απεργίας, σύμφωνα με την ένωση Unite Here Local 2.

Η ένωση, που εκπροσωπεί περίπου 15.000 εργαζόμενους στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι η νέα σύμβαση επιλύει τη διαφορά που οδήγησε στην απεργία και καλύπτει περίπου 900 εργαζόμενους στα ξενοδοχεία Hilton, συμπεριλαμβανομένων των Hilton San Francisco Union Square και Parc 55.

Η νέα σύμβαση περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις στους μισθούς, την ασφάλιση υγείας και τις προστασίες από την υπερφόρτωση εργασίας. Ειδικότερα, προβλέπει:

Η σύμβαση εγκρίθηκε με ποσοστό 99,4% από τους εργαζόμενους, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας σειράς απεργιών που περιλάμβανε επίσης τα ξενοδοχεία Hyatt και Marriott. Οι νέες συμφωνίες καλύπτουν συνολικά 2.500 εργαζόμενους, οι οποίοι βρίσκονταν σε απεργία από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

