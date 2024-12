Ρωσία: Nέα βίντεο με τον αντιστράτηγο Κιρίλοφ τη στιγμή της έκρηξης

Ο Ρώσος διοικητής των δυνάμεων πυρηνικής προστασίας, Ιγκόρ Κιρίλοφ, σκοτώθηκε μετά από έκρηξη και οι Μυστικές Υπηρεσίες του Κιέβου αναλαμβάνουν την ευθύνη τον θάνατό του.

Νέα βίντεο που δημοσιεύτηκαν, δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης, λίγο πριν ο Ρώσος αντιστράτηγος και ο βοηθός του, Ιλία Πολικάρποφ, πέσουν νεκροί.

Κάμερες που ήταν τοποθετημένες στην περιοχή, κατέγραψαν τον Κιρίλοφ με τον οδηγό του, να εξέρχονται από την είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα της Τρίτης για να περπατήσουν μερικά μέτρα μακριά, λίγο πριν εκραγεί το ηλεκτρικό σκούτερ και τους σκοτώσει επί τόπου.

Ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των ρωσικών Στρατευμάτων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Προστασίας, σκοτώθηκε έξω από κτίριο διαμερισμάτων στη λεωφόρο Ριαζάνσκι στην Μόσχα μαζί με τον υπασπιστή του.

Λίγο μετά την έκρηξη, η τη ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ενημέρωσε ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν κρυμμένος σε ηλεκτρικό πατίνι.



‼️ BREAKING: New video showing the moment General Kirillov and his assistant Polikarpov were blown up



The footage clearly shows that it was the scooter that exploded.



The explosion killed Igor Kirillov, head of the Radiation, Chemical and Biological Defense Forces of the… pic.twitter.com/3i8P59uPW0