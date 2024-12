Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν 300 κρατούμενους πολέμου

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν μια πολυαναμενόμενη ανταλλαγή κρατουμένων λίγο πριν από το νέο έτος, σήμερα Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου.

Το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας δήλωσε ότι κάθε πλευρά απελευθέρωσε 150 αιχμαλώτους πολέμου σε μια ανταλλαγή τη Δευτέρα, αν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι 189 από τους στρατιώτες του Κιέβου είχαν επιστρέψει στην πατρίδα τους.

Δεν είναι άμεσα σαφές γιατί υπάρχει ασυμφωνία στους αριθμούς που αναφέρθηκαν, αλλά Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές αιχμαλώτων από την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας το 2022.

Οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν ενεργήσει ως μεσολαβητής.

Οι Ρώσοι αιχμάλωτοι απελευθερώθηκαν στο έδαφος της Λευκορωσίας και μεταφέρονται στη Ρωσία, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

The return of our people from Russian captivity is always very good news for all of us. Today is one of those days – our team has managed to bring 189 Ukrainians back home.



